Mi futura suegra me dijo “portorro” y me prendí, por La Tia Julia

Querida Tía, Soy un muchacho humilde pero más trabajador que la mandíbula de abajo.Digo esto para entrar en el tema de mi consulta que me quema tanto como un cigarro de cuero.

Conocí a mi futura esposa en la escuela donde trabajo como especialista ecológico, es decir limpio los pasillos, la cafetería y los baños.Ella era ayudante de una maestra que al parecer fue como nuestro Cupido ya que un día me comenzó a sonsacar acerca de si yo tenía novia.En un comienzo pensé que era la maestra que estaba interesada en este pechito y me asusté porque la doña era mayor como usted y tenía más canas que Juana la Loca.

En fin, y para hacer esta consulta más corta, un día me presentó a Teruca, una muchachita de piel color canela, coquetita pero con vergüenza, y con una voz musical y armoniosa de la que me enamore pa’ rápido.La gente dice que yo no soy feo, así es que no pasó mucho tiempo antes de que le declarara mi amol y ella me diera un si condicional.

Desde ese día me convertí como ella dice en su “enamorado” y la verdad es que tiene razón para satisfacción de la maestra que hizo el enganche.Siguiendo según ella la tradición de la familia, un día domingo me invitaron a saborear un plato que se llama Papas a la Huancaína con un arroz color verde, además de la chicha morada.Allí conocí a mi futuro suegro y suegra que se portaron bastante gentiles.

También estaba Nivia, una hermana de mi enamorada, y Pipote un hermano que es más callado que un taco de goma, pero buena gente.También probé un licor llamado pisco y para postre yo lleve un Tiramisú que preparan en la Repostería Bretes “donde si usted come mucho dulce le sube la diabetes.”

En eso estábamos hablando del ex presidente Toledo al que desean meter a la cárcel, cuando la señora de la casa me dijo que ella entendía que a nosotros nos decían portorros. Tía, yo tengo malos cascos pero me contuve porque en mi familia ese nombre es injurioso y se usa en los bajos fondos del Green y en los condemonios con rejas.Allí mismo le expliqué a la señora que se nos llamaba puertorriqueños “y la boca le queda igual a la gente.”Creo que me propasé ya que se produjo un silencio de funeraria Esquilo “donde a usted le entierran tranquilo.”

Para cambiar el tema le pregunté a mi futuro suegra si era chola, serrana, o limeña. Allí se produjo otro silencio, pero ella se portó cool y me respondió con tranquilidad que había nacido en Miraflores y a mucha honra.Cuando mi suegro comenzó a hablar de Chabuca, les dije que yo la había visto en televisión lo que les alegró mucho hasta que para dar la impresión de que soy culto, le dije que entendía que era un tipo vestido de mujer que tenía un programa humorístico.

Tía, menos mal que ya había pasado el postre y disfrutábamos de un café árabe importado desde Etiopía.Por allí salió mi futura suegra y me dijo que había conocido a otro “portorro” que era buena gente pero que tenía tatuajes hasta debajo de la lengua y vendía panetones para las navidades.

Mi enamorada se dio cuenta que me prendía y me invito con la hermana a pasear por un parque donde llevan a cabo las procesión del Señor de los Milagros.Me despedí con cortesía del Don, de la doña y del hermano que texteaba mucho.

Desde aquel día mi enamorada está un poco enchismada y otro amigo me dijo que yo había metido la pata y tenía que ser más cuidadoso cuando hablara con personas de otros países.No me dijo bruto, pero yo le conté que no me gustaba que me dijeran portorro.

Tía, ¿cómo podría recuperar el amor de mi enamorada y recuperar el cariño de la familia?Por favor aconséjeme que Teruquita estará de cumpleaños en agosto y quiero darle una sorpresa para la fiesta de la Independencia.

Beto

Respuesta

Querido Beto.No sé si te llaman Beto porque tu nombre es Humberto, Alberto o Bertonio; pero desde hace mucho tiempo que no lo escuchaba, al igual que el sobrenombre Pipote que me parece muy gracioso.

Primeramente te felicito por tener una enamorada de otra cultura a la que deberás entender y acostumbrarte porque por lo general las comunidades así llamadas latinas son bastante cerradas y no hay combinaciones y me explico.

Es fácil encontrar parejas dominicanas/puertorriqueñas, y esto en el ámbito del Caribe.Usualmente en esta amalgama de etnias en los Estados Unidos, los peruanos se casan con peruanas, chilenos con chilenas, argentinos con argentinas y así sucesivamente.

Lo que sucedió en ese memorable almuerzo con que se te honró y que de cierta manera es un encuentro oficial con la familia; existió algún tipo de discordancia y tropiezos, pero todo es remediable ya que como se dice desde los tiempos de Caifás, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, ¡huyyy!

Los gentilicios con que somos conocidos varían y tienes razón en explicar que el correcto es puertorriqueño, pero también existe la palabra boricua que se utiliza de un modo festivo, y las palabras borincano, portorriqueño, y borinqueño.“Portorro” no aparece como una voz aceptada y en mi experiencia se utiliza también de un modo festivo en los senos de la familia o entre amigos de mucha confianza, pero esto no todo el mundo lo sabe, incluso tu futura suegra.

Ahora bien y si tienes planes de establecer una relación formal con tu enamorada, me doy cuenta de que son un modelo de familia tradicional, muy formal, y religiosa lo que requerirá que estudies un poco más acerca de las culturas y etnias que se dan en Perú.

Para abreviar, las regiones geográficas responden en cierto modo a la realidad urbana, costera, de origen africano, de la sierra y de la región tropical.Todas ellas cuentan con un impresionante bagaje de costumbres que son distintas y se reflejan en la música, las danzas, las comidas, celebraciones, y protocolos sociales.

Por ese motivo en tu pregunta de si la dueña de casa era serrana, chola, o limeña utilizaste palabras que podrían aparecer como ofensivas por lo que te recomiendo no las uses más, especialmente lo de cholos o serrano.Vete a la biblioteca pública o el Internet y averigua, estudia y asimila.

Como se acerca el 28 de julio Día de la Independencia del Perú, te sugeriría que te instruyas acerca del proceso de liberación de los países sudamericanos del imperio español y te familiarices con sus próceres, comenzando con Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martin, Bernardo O’Higgins y otros.

Además la música y la literatura del Perú tienen mucho arraigo en latinoamericana y debieras memorizar los nombres de valses peruanos y sus autores reconocidos internacionalmente para que puedas elevar el nivel de los diálogos familiares.

A modo de ejemplo como decía mi profesor de castellano, te recomiendo vayas al You Tube y te deleites con los valses “El Plebeyo” de Felipe Pinglo Alva que explora un amor imposible; la “Flor de la Canela” de la inmortal Chabuca Granda inspirada en la célebre Dona Victoria Angulo; “Y se Llama Perú” del maestro Augusto Polo Campos, “Propiedad Privada” de Modesto López; la legendaria “Alma, Corazón y Vida” que compuesta por los Panchos se convirtió magistralmente en vals por el célebre grupo Los Embajadores Criollos; “Cariño Malo” de Polo Campos; “Fina Estampa” de Chabuca Granda; “Ódiame” de los Embajadores Criollos, y “Cholo Soy” de Luis Abanto Morales, entre otros temas.

Para quedar como rey con tu suegro y suegra, debieras informarte acerca de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y su novela “La Ciudad y los Perros,” César Vallejo poeta peruano autor de “Poemas Humanos;” Alfredo Bryce Echenique y su obra “No me esperes en abril,” y Ciro Alegría con su obra “El Mundo es Ancho y Ajeno.”

Comienza por allí, no hables de política ni religión durante las reuniones familiares y aprovecha esta oportunidad para “curtivarte,” como decía mi tía Eunecia.

Envíale a la familia una tarjetita de felicitaciones por el Día de la Independencia, y asiste con tu enamorada a algunas de las celebraciones.Si te dicen portorro, explica con cortesía y discreción que hay varios gentilicios más apropiados.

Saludos a Teruca y tú, estudia muchacho que cada día es una posibilidad de aprender.¡Ah! compra un CD de música típica de la Isla del Encanto, y se la regalas a tu futura suegra.

Suerte y camina siempre por la sombrita,

Tía Julia