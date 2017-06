“Mi hija dedica poemas de un modo peligroso”, por La Tia Julia

Tía, soy una dama de 54 años que quedé viuda después que mi esposo se atragantó con un hueso de pollo en un restaurante de Springfield en una caso que salió hasta en la prensa.

Lo que pasaba era que él era muy juguetón y a veces simulaba ataques cardiacos, de epilepsia y cuando se atragantó por dentro del cogote todos nos reíamos pensando que nos estaba corriendo la máquina.La cosa fue tía que la ambulancia no alcanzó a llegar y el huesito se le había incrustado en la carne.

Lo malo de este caso es que mi suegra que tiene la cabeza más blanca que caspa de diablo, me culpa a mí y eso a mí me enfogona.Por allí dice que yo soy una asesina y para evitar que yo me encojone, no la visito, aunque nos invitó para el pasado Día de Acción de Gracias.Yo temo que trate de envenenarme porque es muy vengativa la endiablá.

El motivo de mi carta es pedirle su gentil opinión acerca de los poemas de mi hijita que tiene 38 años y está aún soltera.Se ha quedado conmigo ya que en Holyoke le hicieron el daño y quedó más traumada que Melania cuando estuvo que estar escondida de inmigración.Después el Trump le consiguió un número de seguridad social, dicen.

La cuestión es que mi hijita tiene una amiguita que es más que amiguita, ¿usted me entiende?Yo creo que quedó temerosa de los machos y se lleva muy bien con Arlene que es una muchachita americana con la que tienen un cuarto en mi casa.

Estas muchachas y otras amigas están muy enojadas con el presidente Trump y el vicepresidente que es más tieso que un escupo de esquimal.Ellos están amenazando a las niñas gays y como son hipócritas las acusan de pecadoras y degeneradas.Degenerado es el Trump que tienen una boca sucia cuando confiesa lo que hacía con sus admiradoras tocándoles allí.No es de hombre hablar de estas cosas y por eso la Melania debiera liberarse, dejarle el muchachito Barron que se parece a él, y ella irse a Paris.

Mi hija hizo un poema al que llama “de escarnio” que a mí me gusta mucho y que pienso ayudarle a publicar para que la gente se eduque y entienda con lo que estamos lidiando.Arlene piensa traducirlo y publicar un libro traducido al inglés para ver si esta muchacha da pie con bola ya que es muy tímida y mira demasiado para adentro.

He aquí el poema y por favor tía, sea sincera como ese hombre de donde crece la palma.

Juegos de Escarnio

¿Dónde vas culebrón de peluca amarilla,

Con la ridícula chasquilla que te va cubriendo la frente?

Mira tú, patán insolente,

Irrespetuoso animal,

A ti te gusta empujar y no presentas tus excusas,

Trumpetista, mirada obtusa,

Abusador de mujeres,

De papear no te compadeces,

Ni del erario nacional que a ti te gusta gastar,

Con platas que no son tuyas.

Cuando te vas a viajar,

Te llevas hasta los gatos.

¿Qué le parece Tía?¿Podrían meter presa a mi niña por ofender al presidente?Por favor oriénteme que ella tiene poesías para todo el gabinete del Donald Trump.

Arcadia

Respuesta

En este país querida Arcadia aún existe la libertad de expresión y si no, recuerda como los republicanos trataron tan mal al señor Obama de quien dijeron que no era estadounidense y algunos compararon a su esposa con una mona.Esto sí que era irrespetuoso, pero como el ex presidente era bien macho, no metía demandas ni ná y dejaba que el pueblo sacara sus propias conclusiones.

Trump es una personalidad enferma y más abusiva que tomar vino rojo mezclado con scotch y cerveza, es decir al día siguiente de la juma el tomador tiene que beber dos galones de agua fría con hielo y queda más tiritón que lechón en cuarentena.

El poema de tu hijita me parece moderado y además de la descripción física del peinado del “presidente,” no se habla de cosas muy negativas.Ahora en esto de papear, millones de personas están de acuerdo que Trump usa los recursos del gobierno para comer y viajar gratis y continuar haciendo negocios.

Te debo confidenciar que cada fin de semana de Trump jugando golfsale más caro que una cabeza ortopédica y éste no va solo ya que se va con la Ivanka, el yerno, los dos hijos y cuando le sale, se lleva a la Melania por la que hay que iniciar una campaña de liberación ya que vivir con un tipo así, es propio de una verdadera santa y si ella cometió sus pecadillos posando para los fotógrafos y cineastas ernúa acompañada de otra ernúa que la tenía más abrazada que un pulpo, tiene ahora derecho a independizarse, buscarse un hombre que la quiera y abandonar al viejo que le lleva más de veinte años.

Mija te digo esto ya que Trump y Melania no hacen vida marital ya que están separados.

Hablé con algunos muchachos de Washington que me dicen que a Trump se le están escapando las tortugas, ha perdido la memoria, y esta propenso al “al Jaime.”

Otra cosa que he recogido a través de mis viajes por ciudades de la Nueva Inglaterra es la convicción del pueblo de que el presidente tiene varios problemas y tiene que cuidarse la mente ya que esto de tuitear a las tres de la mañana sentado en el inodoro es extraño.

Una de las cosas que están preocupando a los estadounidenses es la posibilidad de que Estados Unidos retire su apoyo al Tratado de Paris del 2015 en el que más de 200 naciones se habían comprometido a intentar disminuir la cantidad de gases industriales que se van a la atmósfera y crean el grave problema del calentamiento global que está produciendo problemas con el clima tales como veranos más calientes, variación en las características de las estaciones del año, y otras cosas que están chavando la existencia humana.

Algunos congresistas y senadores republicanos que al parecer nunca estudiaron estos temas han dicho cosas ridículas.Un imbécil de uno de los estados donde no quieren a los latinos ni a los negros manifestó públicamente que el fenómeno del calor global no lo producían las emanaciones de gases tóxicos desde las plantas industriales, sino que “como la población del planeta ha aumentado, los cuerpos humanos producen más calor y ese es todo el problema.”

¿Te imaginas que salmón?

A mí me parece que el trabajo de tu hija es un buen poema aunque por razones de espacio publicamos solamente un fragmento.Qué tu hijita se consigaa alguien que haya estudiado literatura para que le revise los textos y que lea sus poemas en voz alta para ver si tienen ritmo.

Les deseo suerte y sigan adelante.Como decía Juan Figueroa, “Siempre adelante. Pa´ tras ni pa´ tomar impulso.”

Tía Juli