Mi hija se quiere casar con un DJ, por La Tia Julia

Querida Tía, Gracias por sus consejos y creo que debiera publicar su foto para nosotros colocarla en la entrada de la puerta para que nos proteja de los males que aquejan el mundo, y de los pandilleros que cuando se han metido el fentanil con un sanguche de crack, les da por tirar piedras y balas.

Deseo hablar con el alcalde Bronin para que inauguren la línea de emergencia 8-4-2 TIA y de este modo tengamos siempre acceso a sus servicios gratuitos plenos de sabiduría y experiencia.

Tía usted no es de esas personas que salen con la cantaleta de “tú tienes que hacer esto,” que ya cae mal porque como seres inteligentes nos gusta que nos convenzan con pensamientos y no con amenazas.Yo en la escuela era más inquieto que un mono y en quinto grado le dijeron a mamá que sufría del desorden de la oposición y hacía todo lo contrario a lo que me decían que tenía que hacer.

En otras palabras si me decía “estudia condenado,” no estudiaba; si me recomendaban “no te juntes con zutano o perengano que son más malos que un mantecado de jengibre o te voy a partir la cara,” me juntaba con ellos; o si Ms. González me decía “haz tus asignaciones manganzón invertebrado,” no las hacía.

Mi mai pasaba metida en la escuela por mis suspensiones o en los PPT acompañada de una muchacha más sabida para que me dieran más servicios y finalmente me evaluaron y me dieron unas pastillas que de algún modo me permitieron graduarme de la escuela superior y entrar a una vocacional.

Todavía me queda algo del problema porque cuando mi mujer me dice que me levante no tiene que exigírmelo, sino que por el contrario decirme, “papito, quédate en la cama aunque pensaba ir al Starbuck a invitarte a un café moqueado” que a mí me gusta mucho.En seguida me levanto aunque no me baño sino hasta como a las dos de la tarde para disfrutar del día, cuestión que mi esposa le enoja mucho demasiado.

La cuestión tía es que me hijita Karichin salió igualita o peor que yo. Cuando chica se pasaba peleando con sus dos hermanos más pequeños.Desde que estaba en sexto grado se entusiasmó con los novios eligiendo a unos salmones de los que ni siquiera quiero acordarme.En un PPT me dijeron que sufría de ansiedad y la consejera nos trató de decir que en la casa no la entendíamos porque lo que hacíamos era gritarle y allí la niña se frustraba y hacia maldades como una forma de venganza.Lo que pasa es que como yo también soy oposicional me alteraba y le gritaba del mal que se iba a morir lo que mi mujer me criticaba diciendo que yo era un individuo cruel.

A pasado el tiempo y ahora la nena está en el grado 12 y hace un año llego a la casa con un tipo de esos que andan con los pantalones abajo y no usan cinturón.El tipo tiene unos tatuajes feos en el cuello, no habla, y responde de una manera estrujada.Me cuentan que se salió de la escuela y ahora es DJ, según dicen, y además de poner la música, tiene a mi hijita y dos primas para que bailen.El otro día Evo, que es el nombre del “novio” se metió en una pelea en un baile y Karichi se fue a defenderlo y los dos cayeron arrestados por el sargento O’Hara y tuvimos que ir a la Corte.

La muchachita nos ha dicho que se quiere casar con Evo que es el nombre del infeliz y yo no he dicho nada para no caer en el ciclo de la violencia porque tengo deseos de meterla en la cara a Evo para que se busque otra Eva.Quiero mandarla a Puerto Rico a vivir con mi mamá que aunque usa el cocotazo es justa y la quiere, y no les acepta machos alrededor de las nietas.

Yo sé que el problema es más difícil que estacionar en El Mercado de Hartford donde ahora andan unos tipos violentos, pero necesitamos de su ayuda para sacar a mi niña de las garras de este extraviado con el que quiero hacer escante.

Saludos a todos los de la Voz y por favor dé las gracias en nuestro nombre a las muchachas que aconsejan de las posturas ya que con mi esposa hemos tratado varias y eso trabaja.

Julián.

Querido Julián,

Gracias por ser transparente y escribir expresándote con el corazón en la mano.Me tomé la libertad de omitir algunas de tus exabruptos ocasionados por tu cólera ya que entenderás que el periodismo educa, entretiene e informa; o informa, entretiene y educa ya que como decía el filósofo Pitágoras, el orden de los factores no altera el producto y 4 + 6 son 10 lo que es lo mismo que decir que 6 + 4 son 10.¿Me explico?

Pa’ seguida me di cuenta de que parte del problema comenzó cuando la nena era chiquita en el seno del HOGAR, que es la cuna de las cosas buenas, pero donde también se engendran males como fue el caso del presidente actual.

Lo de Karichin puede ser entonces una costumbre aprendida ya que como dices con sinceridad tú eras hiperactivo y no hacías caso, o su actual estado es la consecuencia de otras condiciones como son el Desorden de Atención con Hiperactividad y porque no, el bipolarismo, donde la característica es una irritación permanente.

Es cierto que hay medicamentos para muchas cosas, pero creo más en la terapia y consejería que provea un o una profesional experta en lidiar con la familia y el cliente.Lo que me preocupa de tu nena es que al parecer no tuvo tratamiento y mientras más tiempo pase, la cosa se pone más cuesta arriba.

Noto sin embargo aspectos positivos.Tu esposa actúa de un modo menos rabioso y te busca la vuelta con el café moqueado que de hecho se llama maqueado por razones que ignoro.Usualmente la madre puede ser en este caso un elemento suavizante que ayude mucho a la joven ya que en vez de gritos destemplados requiere ahora de un diálogo y dialogar exige práctica.

Hoy día la gente nuestra va al gimnasio para mantener la línea y la salud física, pero no ejercita la forma de dosificar el enojo en sus respuestas, no controla la lengua, y ha perdido la capacidad de escuchar.

Antes de que la cosa se ponga más difícil, sería bueno aclarar lo de la escuela y ver como los servicios de apoyo les pueden ayudar.Allí hay atención gratuita de sicólogos, trabajadores sociales, y consejeros. Por ahora, y no se la han hecho, es imprescindible una evaluación psicológica y social, además de terapia familiar e individual.

De no hacer esto, la actual situación podría transformarse en algo más peligroso que se denomina Desorden de Conducta típico en los nenes y nenas de la calle que pelean, comienzan a usar armas, destruyen la propiedad, y se meten en problemas legales serios.

No quiero asustarles, pero pa’ rápido busquen ayuda terapéutica en la agencia The Village, el Instituto de la Familia Hispana, u otra que recomiende la escuela.Finalmente, la violencia nada soluciona y como decía el filósofo, “el uso de la chaveta, la patada o el mojicón dejan huellas indelebles y por allí viene la venganza y la triste realidad de la prisión.”

Saluda a tu esposa y continúa disfrutando el café moqueado.

Tía Julia

Comentarios al periódico:

Ser calvo no es pre condición médica : Aprovechando el tema de las personas calvas a las que usualmente y de un modo irrespetuoso se les llama pelados, deseo aclarar que este hecho no es pre condición médica y que ningún médico puede rechazar tratarle o evaluarlo, aunque las ganas no les faltan a los que en Washington desean convertir una atención de salud justa como un lujo y no como uno de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas. Si usted es ya calvo o está a punto de serlo y lo disimula con la chasquilla estilo partitura musical, hágase miembro de Asociación de Apoyo a la Calvicie ASAPOCAL para compartir sus experiencias y sentir que no está solo. “Los calvos unidos, jamás seremos vencidos.”

No son tan valientes ná: No me gustó mucho la consulta de un tipo que dijo ser de Chile donde tiembla todos los días y que oso decir que ni los aztecas ni los incas respondimos virilmente al ataque de los peninsulares invasores dirigidos por los felones Hernán Cortes, Diego de Almagro, y Pedro de Valdivia. Por lo que sé, en México hubo una tremenda batalla y los españoles tuvieron que esforzarse para sobrevivir. Si no hubiese sido por los caballos, los arcabuces, y los cañoncitos; jamás habrían entrado a nuestras tierras. Por lo que he averiguado en Perú también se fajaron, pero sucedió lo mismo y gracias a los chasquis (correos) se enteraron en Chile de que venían los bárbaros Trucutú y por eso estaban más preparados para enfrentarlos.