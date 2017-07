“Mi hija se va a casar con un tipo al que no entendemos”, por La Tia Julia

Querida Tía, Hay que ver lo que aprendemos cuando usted da consejos.Yo no tenía idea que las momias habían nacido en Egipto y que no usaban caja de dientes.

Le escribo porque hay un problema en mi familia que no sabemos cómo resolver y todo comenzó este pasado fin de semana cuando decidíamos en la casa si poner o no la bandera de Estados Unidos, y la del Perú o solamente la de USA.

Mi hija mayor que es más estudiada y que por ahora trabaja en un DD pero toma clases para sacar un asociado en Wallgreen ya que quiere ser abogada; se piensa casar con Santiago, un tipo mayor que ella, pero no tanto, que nos tiene un lado hinchado por la forma como habla.Dina, mi hija, lo respeta mucho y admira por la forma como explica las cosas, pero que a veces cuando nosotros nos expresamos como que se ríe de una manera burlona y sacando la lengua.

El debate comenzó el viernes de la semana pasada cuando esperábamos que cayera un aerolito anunciado para ese día, pero que final parece que se arrepintió ya que lo que cayó fue lluvia.Por allí y hablando del fin del mundo y las malas crianzas de Trump; caímos en esto de poner o no la bandera de los Estados Unidos en la casa.Yo fui de la opinión que la pusiéramos en la ventana, mi hija opinó que no era necesario, y entonces Cunio mi esposo; salió con esto de que él no pone la bandera de un país que nos aplasta como si fuéramos cucarachas.Mi hija que dice ser camarógrafa y a la que le gusta grabar todo en el celulal, dijo que las ventanas no son el lugar para poner banderas y que para eso hay un palo.

Para que usted vea lo que es la cosa, le envío lo que dijo Santiago que como es de Murcia le pusimos “murciélago.”Este hombre en el fondo no es malo ya que de ser bueno, es bueno, pero la forma de hablar me da coraje ya que no me gusta como a veces hace cosas con los ojos.

Por favor lea lo que dice murciélago que quiere estudiar para ser Pastor episcopal.

“Escuchando con honda atención la médula intrínseca de vuestros argumentos, capto que vuestras diferencias no implican contradicciones principales, sino que como decía Mao, contradicciones secundarias que no tienen relevancia alguna con el tema del nacionalismo obsesivo que inspiran al actual presidente de los Estados Unidos de quien se dice que cuando se baja de un avión en vez de montar la limusina blindada con los guardaespaldas de Eslovenia, se quiere subir a otro avión y tienen que orientarlo y disuadirlo de su empeño.

Perdonando esta pequeña acotación con la cual no pretendo festinar a las autoridades ya que debo cuidarme porque tengo documentos expirados; pienso que como extranjeros y aunque vosotros sois nominalmente ciudadanos de este país, no es una obligación poner una bandera, salvo que viváis en áreas a las que se denomina de un modo irrespetuoso de “red necks,” palabra que según me han explicado, es un insulto e imprudencia.

Personalmente no creo en pabellones nacionales ni elementos chauvinistas como escudos o himnos que evocan diferencias irreconciliables, verdaderos muros construidos con los ladrillos de la ignorancia.”

Tía, espero que usted haya entendido algo, pero mi esposo dijo “que este cojudo se vaya pa’ #*$,” y mi hija mayor tradujo poniendo las cosas más simples. “Lo que Murciélago ha dicho es que los puntos de vista nuestros en relación a poner o no la bandera para el 4 de julio es un opción, pero que a veces para evitar agresiones en el caso que una resida en Alabama es mejor izarla.Dijo además que poner banderas aumentaba las diferencias y no fomentaba la unidad.¡Ah! también debo decir que Murciélago no es de los Atalayas que no creen en banderas, no donan sangre ni se llevan bien con Puntin, el íntimo de Trump, he dicho.”

Con esta aclaración nos fue más fácil entender y finalmente no pusimos ninguna bandera, primero porque no tenemos una de los Estados Unidos, aunque somos ciudadanos, y nos falta instalar un “mástil” que fue el nombre del palo, según dijo Murciélago.

Como se acercan otras fiestas también discutimos y casi nos fuimos a las manos en eso de si para la celebración de la independencia del Perú del 28 de julio se puede poner esa bandera en la casa, o también hay que colocar la de los gringos.

Que siga bien de salud y no le haga caso a las viejas que dicen que usted se está cayendo y que en el barrio le dice “Don Q” por lo antigua.

Saludos, Am

Respuesta

Yendo directo al tema de las banderas, no hay reglamentaciones especiales ni a nadie obligan a izarlas para los días feriados legales en los Estados Unidos, con la excepción de que no se permite izar las banderas confederadas de los estados esclavistas del sur ya que fomentan el racismo.

En relación a la forma de expresarse de Tino mi impresión es que aunque es un lenguaje culto que no se requiere para ir al supermercado, el hombre exagera y alguien podría decir que se las echa para establecer una diferencia y piensen que es el cheche.Para las celebraciones de la independencia del Perú del 28 de julio, pueden izar la bandera los días que quieran y por cualquier problema, llamen al consulado.

Aclarando cosas para conversar la amistad, tu hija mayor probablemente estudie en el Goodwin College ya que yo sepa WallGreen además de cobrar caro, no tiene universidades ni colegios.

También y para dejar las cosas más claras que agua destilada; yo jamás he dicho que las momias nacieron en Egipto porque esto es una tremenda contradicción y que tu mamá se muera simiento.En Egipto se ha encontrado cadáveres de egipcios (nacidos en Egipto), que fueron objeto después de muertos de un proceso de momificación, es decir los preparaban para viajar al otro mundo sacándole las partes blandas del cuerpo y el cráneo, además de someterles a un baño con sustancias que preservaban los restos.En otras palabras un embalsamiento pero con un sentido más religioso.

Esto no es solo una costumbre egipcia ya que también se ha encontrado cadáveres momificados en el Altiplano de Perú, Bolivia y Chile, aunque sin el minucioso protocolo egipcio.

Lo que también me dices que yo dije, que las momias usaban caja de dientes, nunca lo expresé. Lo que sucede es que la parte del esqueleto humano que más perdura es la dentadura ya que así como el cuerpo muere y cesan sus funciones vitales, las bacterias de los dientes también mueren por lo cual su proceso de descomposición cesa cuando a la persona se le olvida respirar de un modo permanente.

Tampoco dije que las momias no usaban caja de dientes, pero si en la cultura etrusca siete siglos antes de Cristo, se hacía extracciones de molares, caninos e incisivos, e incluso se fijaban piezas dentales a la mandíbula usando alambres, y reemplazaban las coronas de los dientes con oro.

Adiós, y no te expongas al sol que te arrugas más rápido, y tomen mucha agua para alimentar las células del encéfalo.

Tía Julia