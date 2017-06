“Mi hijita fue al baile del Prom y sucedió algo”, por La Tia Julia

Querida Tía, No sabe usted lo feliz que me haría si lee y responde este e-milio.Yo no texteo porque tengo dermatitis y los dedos de la mano derecha están más arrugados que calzoncillos de taxista, perdonando la expresión.Cómo mi esposo es chofer de los Uber, sé lo que le digo, aunque trabaja part-time y lo hace para distraerse.

A propósito de Andrés, mi marido, el problema nuestro es simple.Aunque nací en el hermoso pueblo de Patillas donde aún se rezan las novenas; soy una mujer que en la crianza de mis hijas he tratado de ser comprensiva y liberal y mi comunicación con las nenas ha sido clara y transparente.Hemos discutido entre otras cosas lo de la virginidad y la forma de protegerse.

Por ese motivo cuando la del medio que se graduó de la escuela superior no tuve problemas en que fuera a la fiesta del Promo con un muchacho con el que me dijo que eran amigos y que se llama Itino.Con mi esposo que es todo lo contrario que yo ya que es muy protector de las nenas y mal pensado, la dejamos ir ya que Itino es un poco lento y no es que se le escapen las tortugas o peine muñecas sino que es muy mamas’ boy.Como será que fui yo la que tuve que llamar a su mamá para pedirle permiso y acompañara a mi nena al Prom.

Mis nenas son bien bonitas y Mili la del medio rechazó a varios potenciales enamorados que se la querían llevar al baile.Se le compró un traje parecido al que usó la Melania para la ceremonia de inauguración del loco, y se veía más linda que un sol.Itino le trajo la orquídea y ambos se fueron al baile en el automóvil del pai del muchacho que tiene una fiebre por los BMW.Antes de salir Andrés se llevó al muchacho a la cocina y habló con él yo creo de un modo fuerte porque Itino regreso tiritando y medio pálido.Antes de irse Andrés le gritó, “acuérdate Bro de lo que te dije, ¿ah?”

Cuando se fueron le pregunté a mi esposo si se había puesto con zanganerías y changuerías de viejo a lo que me respondió que habían hablado “cosas de hombre” que a mí no me incumbían.

Itino le había prometido traer de vuelta a nuestra nena a las dos de la mañana, pero pasaron las tres y llegaron las cuatro cuando nuestra hija regresó con una cara media rara y cantando reggaetón.Lo que pasa es que se había dado unos drinks y como no tiene costumbre llegó contenta.No big deal.A todo esto Andrés quería salir a insultar a Itino pero al final se calmó.

El domingo después del desayuno escuché una llamada telefónica de la mamá de Itino que me dijo que deseaba hablar conmigo de un modo urgente y en privado en el DD cerca de la New Park.Salí y nos encontramos.Al verle la careta me di cuenta que había pasado algo que quizás mi nena no me había contado.Nos saludamos, pedimos un té helado y de inmediato esta mujer me sale con la siguiente noticia.

“Mira mija yo no sé tú, pero estoy muy preocupada por algo que pasó anoche entre tu nena y mi nene.”

Yo que soy comprensiva y liberal me preparé para la historia de siempre esa de que los nenes habían entrado en confianza y que el muchacho entró mucho en confianza.A mí no es que me hubiera agradado lo que pasó pero yo le he enseñado a mi nena lo que son los condones ya que más vale prevenir que cural.Yo le respondí que esas cosas pasaban entre los jóvenes y que hablaría con mi nena para regañarla por haber aceptado tener relaciones con su nene.

“Es que no se trata de eso,” me dijo Tania, que es el nombre de la madre de Itino.

Allí tía cómo que quede alelada porque no supe que imaginarme.

“Lo que pasa es que tu nena violó a Itino de un modo brutal y este nene como es inocente, sangró y tuve que llevarlo a emergencia al Hospital del Niño de Hartford,” me dijo.

Tía, yo no sabía si reír o llorar y dejándome llevar por la indignación le dije si me creía boba y que no viniera con esas jodiendas.

La mujer se indignó y allí mismo me dijo del mal que se iba a morir mi nena y que el niño estaba traumado y le había contado todo esto llorando y le había mostrado esa parte.

“Esa degenerá y deprava me lo desfloró, se lo mordió y mi esposo les quiere meter una demanda por daños y perjuicios,” me dijo y allí Tía me cegué y le metí una bofetá y tuvieron que separarnos.

Llegando a la casa hablé con la nena a solas y me contó que fue todo lo contrario, pero sucedió de común acuerdo y que Itinio no fuera tan hocicón y poco hombre y que cuando lo viera en la escuela le iba a partir la cara.

Me cuenta mi nena que de común acuerdo se fueron a un motel administrado por unos indios en elBerlin Turnpike donde tenían un especial para estudiantes y que lo hicieron varias veces de común acuerdo.

La cuestión tía es que el viernes nos llamaron de la oficina de un abogado del patio y que sale en la Tele informándonos que estaba representando a Itinio en un posible litigio por abuso de un menor.

Tía, mi esposo no sabe nada de nada y yo tendré que dar la cara.¿Qué me aconseja? ¿Me podrían quitar la casa? ¿Debería hablar con Andrés mi esposo?

Se le quiere mucho,

Leoncia

Respuesta

Muchacha Leoncia.

Primeramente, nunca pierdas la paciencia y si te da coraje, respira hondo diez veces o te vas del lugar de la riña.

Veo que aquí hay un arroz con gandules de madre y te confieso que ésta es la primera vez que un manganzón mamas’ boy inventa una historia tan fatula y extraña.Claramente Itinio es un muchacho al que la mamá lo tiene agarrado de allí mismo de donde te imaginas y le cuenta historias más increíbles que la que relatan los alcaldes y políticos acerca del presupuesto para el próximo año fiscal.

Primeramente es posible que por lo apegado a su progenitora, Itinio haya sido un muchacho casto y virgen lo que en estos tiempos es más extraño que una cabeza ortopédica.Tu nena, y con todo respeto, pareciera tener cierta experiencia ya que le has proporcionado condones lo que no es mala idea, pero a mi si me preguntan yo no he dicho nada.

El nene hijito de mamá que parece que le cuenta todo, se consiguió el carro, ambos se fueron al motel y si el manganzón no quería que pasara nada no tenía que haber ido ya que medio mundo sabe lo que pasa en estos lugares tan conocidos por bomberos, políticos, mujeres liberales y policías del área.Ambos ingresaron al lugar y pagó.Después habrán entrado en confianza y pasó lo que es posible imaginar.

Qué el mentecato de Itinio diga que lo violaron no se lo cree ni la doctora Polo ya que cuando una pareja va a un motel no es para mirar el plasma o contar chistes.

Lo que creo es que la madre de Itinio se quiere pasar de lista y demandar para ganarse unos chavos.El problema es que el juez o la juez se le van a reír en la cara y como en los tribunales hay reporteros de La Voz y el Courant, el caso pude adquirir publicidad y entonces Itinio y ustedes es mejor que se muden de Estado ya que serán el hazmerreír de medio mundo.

Te recomendaría que lleves a tu nena a que se haga los exámenes del caso para descartar enfermedades transmisibles y te cuente con detalles la historia.

Ahora lo de tu esposo es lechón de otro guiso ya que se ve que el hombre es fácilmente excitable y lo que puede estar pasando es que Itinio haya cometido lo que tu esposo no quería que cometiera e Itinio tenga miedo, mucho miedo ya que sabe lo que le puede suceder.Por eso inventó lo de la violación para echarle la culpa a tu hija lo cual esta camarón y debiera hacerse responsable y callar como lo haría un hombre con los dos bien puestos.

Lamentablemente como ya le dejaste los dedos de tu mano impregnados en la faz de la madre de Itinio no sé si estará dispuesta a negociar.Esto del abogado me preocupa ya que muchas veces cuando se mete un picapleitos las cuestiones se complican como ha sido siempre.

Trata de hablar con la otra señora, le explicas que tu nena y nene tienen más de 18, te excusas e intenta que el nene diga la verdad y no sea tan…mejor callo.

Suerte y me dejas saber.

Tía Juli

