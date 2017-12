Mi hijo ha publicado un libro para estas Navidades, por La Tia Julia

Querida Tía Julia,

Con mis amigas y familiares la saludamos y deseamos unas felices fiestas de fin de año, aunque estoy de acuerdo con el poeta melancólico que decía que lo sucedido en Puerto Rico le ha quitado la inspiración. Note este mismo sentimiento en las caras de los músicos que colaboraron con la maratón de ayuda y que se ven en la foto de La Voz, melancólicos, mohínos, macilentos, abatidos y pesarosos. ¡Animo muchachos! Puerto Rico saldrá pa’adelante y como decía un proverbio chino del sabio Kucha Lamepokito, “siempre pa’lante porque pa’tras sale solo.”

Tía, quiero darle una buena noticia. Mi hijo ha publicado un libro que para estas navidades piensa vender en El Mercado de Hartford, en la librería Atticus de New Haven, y en el Municipio de Bridgeport. Desde nene Bebo ha sido un filósofo y preguntaba mucho. Una vez vio a un señor pequeñito y le preguntó, “señor, ¿usted tiene mal aliento o tiene los pies hediondos? Allí mismo el tipo que no entendía a los niños quería hacer escante con él y restrallarlo y me mentó a mi. Afortunadamente yo estaba con mi novio que pa’seguida le dio un golpe de karate en el cráneo y tuvimos que retirarnos pa’rapido ya que llegaron unos guardias y el tipo se quedó en el suelo como que dormido.

El libro de mi hijo que fue publicado en la Editorial Balbín de Santo Domingo, tiene 235 páginas, sus letras grandes para que lo puedan leer y apreciar los viejitos, y se refiere a las preguntas innecesarias que hace la gente.

Según mi hijo la gente por lo general gasta saliva inquiriendo acerca de cosas más que obvias. Deseo que por favor publique un extracto del mismo para que lo revise Don King y Don Gracia y colaboren con nosotros comprando unas diez copias cada uno para que se las regalen a sus amigos para Navidades. Lo estamos vendiendo en especial a 8 dólares y damos facilidades de pago, la mitad en la mañana y la otra mitad por la tardecita. He aquí la obra.

“Lector, aprende de lo que te dije y no seas salmón evitando preguntas que están de más y que enojan al prójimo.

¿Estas embarazada?

No lo que pasa es que hablo mucho, trago aire y se me hincha la barriga por nueve meses.

¿Estas cojo?

No, lo que sucede es que un zapato que queda hondo.

¿Vienen a ver una película?

No, pagamos la entrada para mirar hacia el techo y relajarnos tomando Kaka Kola que venden por 6 dólares.

¿Estas enojada?

No, me gusta romper los platos y restrellar las cosas en contra de la pared para celebrar mi cumpleaños.

¿Eres celoso?

¿Quién dijo eso? Sigo a mi esposa para que no compre más regalos de Navidad y se los regale a un tipo en WalMart que hace el aseo.

¿Estas enfermo de los nervios?

No, me tiemblan las manos porque soy pianista y me muerdo las uñas para no pagar el manicure

¿Compraste un arbolito para navidad?

Cómo se te ocurre ¡pero mira lo que son las cosas! alguien me lo regaló y no me di ni cuenta

¿Mi amor, estás lavando las ollas?

No, me gusta lavarme las manos en el sartén y contar los cuchillos, las cucharas y los tenedores.

¿Te estás duchando?

No, es que me gusta mirar cuando cae la lluvia.

¿Estás en el baño?

No, estoy en la cocina sentado y leyendo cosas de identidad.

¿Estás hablando por el celular?

¿Cuál celular?

Tía, espero que le haya agradado el ingenio de mi hijo y ojalá se matricule con cinco libros que por ser a usted se lo dejamos en 9 dólares y 99 centavos. Felicidades.

Glorimar

Respuesta

Querida Glorimar,

He recibido varias consultas en relación a la publicación de libros Navideños con temas muy variados y llamativos. Algunos de los títulos que han llegado a nuestra redacción son “La triste Historia de la Abuela Virgen,” “El hombre masoquista que se hizo una autopsia,” “Las mil y una noche en el mismo matre,” y “Poemas para mi gata Cuchita.” Por lo que podrás apreciar hay temas interesantes y a sus autores y autoras les deseamos suerte, pero ahora lamentablemente los libros no venden tanto como antes o porque son muy caros o la gente los lee en el Internet. El de Bebo es un libro agresivo ya que su título es “Salmón no preguntes estupideces.” Algunos por allí por el Green se pueden ofender.

Aun así, te contaré para ilustraros, que una de las autoras que más vende libros es esta muchacha hispana Isabel Allende que escribió la Casa de los Espíritus que lo llevaron a la pantalla grande, o hablando en estos tiempos al plasma. Su título más reciente es “The Midst of Winter” que no sé si lo hayan traducido al chileno o al mexicano, Órale.

Por otra parte Glorimar y esto no es para desalentar a tu hijito que al parecer desde chico era medio pasado, es que la Biblia que incluyó el Antiguo y el Nuevo Testamento imprimió entre los años 1815 y 1975, 2.5 billones de copias, aunque otros calculan que superó los 5 billones. Por otra parte para fines de 1975 el Nuevo Testamento para aquellos a los que no les agrada la historia del Antiguo, imprimió 17.75 millones de copias.

De acuerdo a un profesor del Colegio Trinity la Biblia ha sido traducida a 349 idiomas.

Muy distinta pero muy diferente fue la publicación del llamado “Libro Rojo” de Mao con citas inventadas o copiadas desde textos de Marx o Lenin por parte del líder de los chinitos. Del librito del cual tengo una copia en mi colección de textos raros, imprimieron 800 millones de copias, pero es importante aclarar que era obligatorio comprarlos lo cual no tiene ninguna gracia.

El locario de Adolf Hitler dijo que había escrito un libro al que muchos denominan el ABC del Diablo ya que anuncia sus fechorías si es que llegaba al poder. Hitler que era adicto a la anfetamina y otras drogas; le dictó el libro a otro tostado llamado Rudolf Hess (Mírenle la cara de patán para que se den cuenta de lo que había), y se imprimieron unas 30,000 copias en los mejores tiempos del nazismo. Como a Hitler le gustaban los chavos, cuando llegó lamentablemente al poder, a cada nuevo matrimonio, el Estado alemán le regalaba una copia, y el estado se las pagaba a Hitler. ¿Cómo la ven?

Alabo el esfuerzo de tu hijo por escribir y publicar, pero la venta de obras de autores desconocidos no van para ningún lado, aunque para Navidades te ahorras en la compra de regalos y puedes brindarles a tus familiares y conocidos el libro en un envoltorio multicolor con cintas, adornos, orlas y serpentinas. Ya que no tienes el apoyo publicitario de las compañías grandes, trata de que te inviten a la WRYM al show de Jaque o Pedrito García, o al show en televisión de Analeh. También te recomiendo el show de Armando Zarazú a través de la radioemisora del colegio Trinity.

Sin embargo y esto es para que tu hijo lo considere, lo que aún vende es la poesía en décimas muy popular en Puerto Rico que ahora puede vender en la región Atlántica de los Estados Unidos. Le recomiendo a Bebo que utilice el pie forzado y la poesía con rima consonante que le encanta a Vallines. Suerte y ojala que les vaya bien en El Mercado donde le recomiendo a tu hijo que se ponga con una mesita cerca de un amigo mío que vende botellas con pique.

Tía Julia