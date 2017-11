“Mi hijo poeta está deprimido, no encuentra la inspiración”, por La Tia Julia

Titi Julia, No quiero ser lame ojo, pero es que deseo aprovechar esta oportunidad para desearle a usted y a toda la gente de la Voz Periódico y Radio un Feliz Día de Acción de Gracias esperando que disfruten el pavo, el relleno, el arroz con gandules, y ¿porque no? el pernil con la gandinga.

Este año será muy especial porque todo puertorriqueño y puertorriqueña estará pensando en nuestros hermanos que en Puerto Rico y el Caribe están sufriendo el abandono gubernamental, privados del agua limpia, la luz y alimentos apropiados. Me contaba mi prima Chabelita cuyo nombre es Rosa, que toda la gente en la Isla ha engordado mucho demasiado ya que no hay verduras y si las hay, deben tener cuidado al consumirlas por esta bacteria que produce unas diarreas tan malas como el presidente.

Mi hijo Tony desde chiquito mostró unos deseos inmensos y grandes de leer, pero nos sorprendía porque le gustaba la poesía y la recitaba. A los ocho añitos escribió estos versos que nos hicieron llorar cuando se le murió un pollito.

“Pollito, pollito te moriste de a poquito

Te fuiste de ladito y ¡plum!

Te comió el gato del vecinito

Que era también mi padrinito,

Amén.”

A nosotros esto nos pareció algo grande ya que Tony nos ha explicado ahora que sabe de lo que habla en las artes poéticas y las metáforas; que al dolor de la pérdida del pollo, añade en los dos últimos versos la tensión de que el gato que atacó al avecita era propiedad de su propio padrino. Mi hijo observó también que su poesía tenía también tempranos alcances teológicos ya que al agregar el “amén,” acepta la naturaleza volátil del destino, la aceptación de la muerte trágica, y el asunto de la predestinación del pollo que parece condenado a la desgracia.

La verdad que no entiendo mucho lo que Tony escribió acerca de este poemita, pero estoy de acuerdo en que es terrible ver a los pollos en los Stop y Compre sometidos a ese calor tan tremendo y más encima con ese fierro enterrado por las partes privadas. A mí me da pena y no sé a usted.

Tony que se cuiteó del trabajo debido a la tristeza que le raspa el pecho, me ha dicho que el gran problema para los intelectuales y escritores puertorriqueños como él, es que con el asunto de “María” la admiración por Puerto Rico que era una Isla hermosa, llena de verdol, flores y frutas, y adornadas con el cantar del coquí, ya no existe. Lo otro que le acongoja, según él, es que quien provocó este desastre lleva nombre de mujer: María, que es el de la mamá de Jesús.

Tony me ha dicho que todas esas son malas señales y por lo tanto ya no tiene una musa o algo así que antes le inspiraba. “La belleza de la mujer puertorriqueña siempre estará, pero ese paisaje que inspiraron canciones como “Preciosa,” o “Yo no soy de aquí soy como el coquí,” ya no es lo mismo y lo que me sale de allí es llorar,” dice, y se va a dormir la siesta para relajarse y apagar la “congoja” como dice él. Mi esposo Manuel no le ríe mucho las gracias y me dice que eso de la “congoja” o “corteja” son excusas baratas para no trabajar.

Discutimos y sé que no cambiara de opinión porque mi esposo que es medio bruto odia a los poetas y a los periodistas.

De todos modos le envío un poema que Tony me dio para que lo leyera y tiene que ver con la Isla en malas carnes.

¡Oh Isla que te fuiste y no volviste!

¿Dónde te has ido musa mía, no te veo?

¿Dónde está el coquí de mi infancia lejana?

¿Dónde están las hermosas mañanas

Rodeadas de grillos y del gallo el cacareo?

¡Maria!

¡Devuélveme mi musa, aunque no sea moza,

Para deleitarme con su luz temprana,

Y poder así deleitar mi alma,

Que desde ese día esta de duelo.

(Fragmento de “Elegía a un Coquí Traumado”)

Gracias Tía y espero que esté bien. ¿Dígame que puedo hacer con Tony? Me da pena verle deprimido sin deseos de estudiar ni trabajar.

Judith

Respuesta

Judith,

Entiendo lo que sucede a tu hijo quien parece ser una alma muy sensible, aunque eso de no trabajar, aunque común en poetas que dicen necesitar su tiempo para cosas que trasciendan es decir vayan más allá de lo superfluo y cotidiano; puede ser un problema porque la especie humana tiene mecanismos emocionales, psicológicos y cognitivos para levantarse de las frustraciones y traumas, luchar, renovarse y seguir pa’lante.

La tragedia que vive en la actualidad la Isla no es un hecho menor porque el orgullo del puertorriqueño y puertorriqueña se basa tanto en las características y cualidades de sus habitantes, pero también en el paisaje, las olas del mar, el azul del cielo, la brisa tropical, el canto del coquí, la lluvia (moderada), el verdor de la flora y la peculiaridad de la fauna.

Qué todos estos elementos desaparezcan y lo que fue un hermoso paisaje usualmente verde y fecundo trastocado por tonos oscuros y sombríos de tierra desolada con sus palmeras y árboles caídos; constituye un trauma. Muchas personas que han ido recientemente a visitar a sus seres queridos a Puerto Rico después de “María;” dicen que el espectáculo de caminos interrumpidos, valles despojado de la verdura, montañas horadadas por derrumbes, horizontes más bien de tono gris; son golpes difíciles de asimilar.

En otras palabras Tony tiene razón ya que la naturaleza de un país es algo único y no es difícil imaginar el impacto que tendría la desaparición repentina las cataratas del Niagara o que el océano Pacifico perdiera su maravilloso color azul.

En ocasiones la ausencia actúa como una musa especialmente si escribes una elegía o sonetos de lamentación. Pero indaguemos un poco más acerca del tipo de musas.

Cuando Tony habla de musas tenemos que aclarar que “musa” es una figura femenina de origen griego y una fuente de inspiración en las artes y las ciencias. La palabra griega era originalmente “mousai,” diosa inspiradora de la música. Según mi amigo Zorbono Kamikatatos, propietario de la pizzería Termópila Ultra; en la mitología griega (mito es un relato de hechos sobrenaturales con personajes extraordinarios y prodigiosos), había nueve diosas consideradas “musas.”

Cada una de ellas influía en algunas de las expresiones artísticas o la ciencia. De este modo Calipe era la musa inspiradora de la elocuencia; Clío la musa de la historia; Erato, la musa de la poesía lírica amorosa; Melponeme era la diosa de la tragedia; Polipmnia era la diosa de los cantos sagrados; Talía la musa de la comedia; Terpsícore, era la musa de la danza, y Urania era considerada la diosa de la astronomía.

Llegado el momento en que un poeta buscaba una musa inspiradora que le ayudara a describir su amor por una mujer; rogaba a Erato para que le iluminara. ¿Viste?

Dicho todo esto que pareciera más aburrido que leer una Guía Telefónica en chino; queda claro que la musa es de género femenino, y no existen los musos, aunque algunas escritoras se inspiran en los hombres que como tú sabes y por naturaleza, son feos, peludos y hediondos.

En la mitología, estos dioses a diferencia de las diosas, son guerreros buenos para dar pescozadas, usar las espadas de un modo inusual, o conquistar territorios a sangre y fuego. Sus acciones dan forma a las tragedias, epopeyas y otras madres.

Dile a tu hijo que una forma muy efectiva para lidiar con su depresión es buscar un trabajito de cualquier tipo ya sea en los Stop & Shops, los DD, Burger Kings, o Home Depot. El observar a otros seres vivos de la especie humana, compañeras de trabajo, y las clientas; esto le sacaran de esa changuería del pesimismo y melancolía transitoria. También debiera ir a algunos de los centros de ayuda a los recién llegados de Puerto Rico y hacer trabajo voluntario.

Dándole desde La Voz una bienvenida a los 635 estudiantes que han llegado a Puerto Rico desde la Isla que para mí siempre será del Encanto, les deseo una Feliz Preparación del Día de Acción de Gracias y meditar acerca de los que aún no cuentan con un techo, agua potable ni vegetales. He dicho.

Tía Julia