“Mi novio no tiene hábitos higiénicos”, por La Tia julia

Titi Julia, le llamo así porque le he cogido mucho cariño y leo constantemente sus consejos, los recorto del periódico y se los mando a mi prima Cachoncha de Ponce que los disfruta mucho demasiado con sus amistades de “la playa.”

Tía, ¿es usted doctora? Se lo pregunto porque sabe de todo y no poco.Yo por ejemplo no sabía que los mormones habían inventado una biblia más rara que el peinado de Frankenstein.

Entrando en materia como decía un cirujano, estoy muy enamorada de un muchacho al que llamaré Cleto para no dar su nombre real aunque se lo merecería.Cuando le conocí y como no teníamos aún intimidad se veía bien con una chaqueta azul oscura y jeans, además de las botas de vaquero; aunque yo noté que tenía manchas de aceite en la solapa y los jeans tenían tantas arrugas que parecía lo hubiese planchado con un canasto.Usted sabe cómo somos nosotras las féminas de observadores.

El tipo vivía solo, tiene un buen trabajo y podía enviar su ropa a la tintorería.Después ya más en confianza me sacaba a bailal merengue y noté ¡Oh Dios! que no usaba desodorante y olía a letrina de festival en un día caluroso.Pero usted sabe cómo es la pasión y el amor.Ignoré estos detalles aunque llegué a la conclusión de que este tipo era un hediondo con licencia como dicen es Bannon, el ex asesor del presidente.

Una noche de pasión en mi automóvil al que yo siempre preparo con el perfume español ambiental “Falaces” que con una gota “hace desaparecer los gases,” decidí ir a su departamento localizado frente al Museo Wadsworth (un lugar elegante cerca de la oficina de Bronin).Como estaba más oscuro que el futuro de Trump, solamente noté al día siguiente que este tipo usaba sabanas grises, hasta que me di cuenta que originalmente eran blancas pero que al parecer las lavaba solamente para Navidades.Haciéndole una broma le dije que con razón no tenía un gato ya que se resbalaría en la cama y caería.Se enojó mucho.

Movida por el amor, le limpié la madriguera y le llevé dos bolsas de ropa, incluso las sábanas; a la lavandería donde me cobraron extra porque les dieron dos lavadas con agua hirviendo y el Súper Detergente Graspa que “no solamente lava sino que también raspa.”Cuando el tipo llegó no me dio las gracias y puso trompa porque me atreví a decirle que no escondiera los calzoncillos debajo de la cama.

Tía no entraré más en detalles ¡Ay Fó! para no espantar a sus lectores.

Después de estas malas experiencias con Cleto y sus actitudes negativas cuando una trata de ayudarle; no sé si continuar este romance porque mi prima Elena me ha dicho que los tipos en vez de curarse de sus defectos y malos hábitos, con el tiempo se ponen peor, no le abren las puertas a una y comienzan a tratarnos como a viles estropajos como me explicaba mi abuela advirtiéndonos que después de la primera noche de intimidad todo cambia, comienzan los codazos, los ataques por sorpresa, las malas palabras y las escena en lugares públicos.

Cleto tiene 34 años y me gustaría preguntarle si cree usted que este salmón cambiaria ya que también me han dicho que mientras más viejos y me perdone Santa Claus; se ponen peor.Aconséjeme que seguiré sus consejos al pie de la letra.

Florinda

Respuesta

¡Ay Florinda! ¡Te sacaste el premiado con este fétido pestífero y nauseabundo individuo que al parecer sufre del sentido del olfato o se crió al lado de una pescadería!

Tanto me impresionó tu cariñosa cartita que te envío un poema de escarnio que una de mis lectoras le dedicó a un tipo al que le decían Cadáver porque ya olía a carne putrefacta cuando abría la boca.

Mira para acá ¿y qué es lo tuyo?

Apestoso quiltro mala vida,

Repugnante batracio sin guarida,

Que parece habitaras un tugurio.

Mefítico, pestífero, maloliente,

Viniste al mundo defecado y apestoso,

¿Entiendes que te digo, vil baboso,

Que lavas con KaKa Cola

tus podridos y amarillentos dientes?

Insoportable pez chillo fastidioso,

¿Sabías tú que ya existen detergentes?

Métete en la lavadora repelente

Y remójate bien el pelo seboso.

¿Qué te parece Florinda?

Sabrás que hay un estudio realizado por gente sabida que descubrió que el 25% de los hombres y un 7% de las mujeres se cambian ropa interior solamente cada dos días, Ajjjj.Por otra parte algunas féminas se cambian el piyama después de 17 noches de usarlos.

Por esto los higienistas recomiendan que las sábanas debieran cambiarse una vez a la semana debido a que acumulan sudor, polvo y otros líquidos a los que no haré alusión.Se recomienda lavarlas en un agua más caliente que guatero de diablo, y utilizar un secador bien caliente para matar microbios y bacterias.

Los jeans que luce tu enamorado debe lavarlos después de cuatro o cinco usos con agua fría y tus sostenes después de 4 o 5 usos.Las almohadas debieran lavarse entre 3 y 6 meses, y las fundas cada semana ya que allí se acumulan salida y otros fluidos, ajjjj!

Por otro lado los niños desde que están chiquitos deben aprender a lavarse el rostro, también conocido como la faz o la careta, todas las noches.En cuanto al pelo los estudiosos de los apéndices pilíferos recomiendan lavarse el cráneo cada otro día para no eliminar el aspecto sedoso de la cabellera.

Si es que aún crees en pajaritos preñados y en que Cleto cambiará, dile que el lavado de sábanas y ropa es fundamental ya que hay por allí una bacteria llamada E.coli (escherichiacoli) que vive en nuestros intestinos y produce infecciones severas a veces hasta en restaurantes neoyorquinos.Para estas ropas se recomienda utilicen un detergente con AOB o como se dice en inglés Activated Oxygen Bleach.

Los malos hábitos son modificables, pero es un camino cuesta arriba cuando ya los manganzones o manganzonas superan los 15 años y entonces corresponde a las pobres esposas hacer lo que no hizo la mai.Hoy día y afortunadamente, hay lavadoras y secadoras que facilitan estos trabajos que antes se llevaban a cabo en las quebraditas y ríos.¡Ahora, no hay excusa!

En cuanto a la primera pregunta de si tengo un doctorado, no pero que he estudiado, he estudiado y continúo leyendo.

Dile a Cleto que no sea cochino y te dejo con el proverbio árabe que dice, “las ropas claras y limpias conservan la pasión y la amistad.”

Tía Julia