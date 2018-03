Mi novio nunca paga y usa mentiras blancas, por La Tia Julia

Tía Julia. Soy una muchacha a quien mi enamorado Silvio me acusa de “pasada de moda.”Lo que sucede es que fui a un colegio de señoritas y en mi país una muchacha decente no paga cuando está acompañada de un caballero.

A mi enamorado parece que no lo educaron para ser caballero sino que para caballo porque pasados algunos meses de nuestra relación que lamentablemente ya llegó al nivel carnal (¿usted me entiende?); este individuo jamás anda con dinero diciendo que está ahorrando para nuestro matrimonio y comprarnos una casita.

La cuestión es que Silvio no tiene un trabajo permanente y ahora me ha dicho que se desea meter en política, ser representante estatal, y conseguirse con los contactos que se hacen en el gobierno, un trabajito fácil donde no pidan un bachillerato y así casarnos y ser felices.

Para que usted vea lo afrentado que es, nuestra primera cita formal fue en un DD cercano a la Universidad de Yale y cuando ya nos íbamos, comenzó a rebuscarse en los bolsillos haciendo ademanes de conseguir la billetera. Después de un rato salió con la grosería de que se le habían quedado los chavos en la casa.Finalmente yo tuve que pagar por dos cafés color tierra, 2 bagels añejos con huevos pálidosy una donuts, en total 12 billetes.

“Yo te los pago después mi amor,” me dijo, pero como lo hace Donald Trump, esto nunca sucedió y yo no me atrevo a recordárselo porque me da vergüenza ajena.Aunque tiene un automóvil, siempre que se trata de viajes largos a Nueva York, dice que prefiere el mío que es más fuerte y ni siquiera coopera con la gasolina ni un café para el camino.Tampoco ayuda a ponerle el gas o chequear el aire de los neumáticos porque dice que le da vértigo.

Pero esto no es lo único.Nuestro primer encuentro carnal tomó lugar en un motel miserable del Turnpike y el costo por una hora fue de 40 dólares. ¡Hubiese visto tía que porquería de cuarto!En el baño encontré a una arañita con náuseas y a una mosca vomitando.

Al verlo recordé una historia donde una parejita estaba buscando un nidito temporero para dar rienda suelta a la pasión desenfrenada, licenciosa, desmedida y descarnada.En un lugar, el muchacho trató de negociar porque le cobraban $75 por un cuarto limpio.

Tanto rogó y explicó que era un pobre estudiante con beca que trabajaba en un McDonald y su mama estaba enferma; que el tipo le dijo finalmente que había un cuarto por $15 dólares, pero que teníamos que hacer la cama.¡No es problema! dijo Guanín, que era el nombre del joven.Cuando con su amada llegó al cuartito azul de la primera pasión, se encontraron con la novedad de que no había ninguna cama ni matre.Fuera de sí y con los ojos inyectados en sangre, Guanín dispuesto a todo fue a reclamar y regresó con un serrucho, clavos, martillo y madera explicándome que el chino le había dicho que “tenía que hacer la cama.”

Así me siento con mi enamorado que me pone en situaciones embarazosas.En nuestra primera cita de desahogo fisiológico y amoroso, finalmente me preguntó si podría yo pagar los 40 billetes porque se le había olvidado la tarjeta de crédito.Afortunadamente yo tenía algo de dinero encima, además de los condones, pero resulta que con el impuesto, la cuenta subió a $45.67 y quedamos cortos en $5.67.

Tía tuve que pasar por la vergüenza de pagar con monedas que yo guardo en una cajita para comprarme los cafés después del trabajo en el municipio.

Un día hablando con la prima de una hermana del cuñado de mi enamorado, me contó que en esa familia eran todos unos tacaños, cicateros, y tiñosos miserables y que llega a tanto el asunto, que el padre usa solamente una bolsita de té para el desayuno y que mandó a laminarla para no gastar dinero.Cuando le avisa a la familia que van a comer afuera, sacan la mesa para el patio y para no gastar dinero en el cine, el viejo cicatero presenta un show de títeres.

Tía, confronté a Silvio y me dijo que viera la situación en el contexto total del futuro, pero yo tengo dudas.¿Debería continuar con este avariento y desvergonzado? ¿Existe una remota posibilidad de que cambie? ¿Tendrá futuro en la política?

Besos, abrazos y Felices Pascuas.

Gabriela

Respuesta.

¡Hay Gabriela, te sacaste el premiado!Al parecer tu así llamado “enamorado” es un sinvergüenza con licencia de mezquino y talvez aficionado a vivir de las mujeres.

En tu caso y analizando su conducta, podría ser realmente alguien con vocación de político, es decir que invita a tomar un “café” y jamás paga con la vieja excusa de la billetera misteriosa o la tarjeta de crédito que le clonearon.Yo creo que Silvio cae en lo que se denomina mezquindad aguzada, es decir que no le gusta compartir y se aprovecha de los demás.No creo que sea frugal, sino que un mentiroso sin trabajo fijo que tiene la mano más apretada que manito de baby.

Estos sujetos son felices cuando se casan con mujeres idénticas a ellos.Conozco el caso de un político que cuando invita a personas a su casa les sirven con su esposa papas fritas, donuts, y té sin leche.

En esto de pagar la cuenta hay que tener cuidado, especialmente para las muchachas que salen con viejos que desean reciclarse.Si no hay ningún compromiso y deseas mantener tu independencia sin dejar espacio para que el tipo se comience a pasar películas porno contigo, tú pagas por lo tuyo y JAMAS le pagas al desgraciado como decía Laura de América.

Si un viejolo o un americano desean invitarte a un restaurante de lujo para comer caviar después de visitarte a conocer el municipio; vete con cuidado porque por acá se piensa que si aceptas es que también estás aceptando acostarte con ellos. Hummmmmmm.

Nena tu reputación es muy importante y yo te recomendaría enviar al “enamorado” a engañar a otras.Como ahora nosotras las muchachas estamos en el periodo del avivamiento porque nos han cogido de zánganas nos daban pellizcos y si no aceptábamos yacer con el jefe nos botaban como plasta de camello; hay varios por allí que andan escamados por haberse metido con nenas en los concursos de belleza.Como nos advertía mi abuelita, “si te metes con niños chicos vas a amanecer orinada,” y perdona por la franqueza.

Suerte y dile a Silvio que se meta en política ya que tiene vocación de avispado y ladino.

Te deseo suerte, y en el futuro no seas tan generosa.

Julia