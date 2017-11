Mi novio se disfrazó del hombre lobo y lo atacó un pitbull, por La Tia Julia

Querida Tía, Le mando este e-milio en un estado de shock por eso que pasó en Nueva York con el tipo tostao que cobardemente le lanzó encima una troca a la gente que paseaba en bicicleta.Mis condolencias a la comunidad argentina por este asesinato que no tiene sentido.Lo que me molesta es que el presidente esté ahora montando templete y tratando de que la gente se olvide de la campaña que hizo con su pana Puntin y los rusos para fastidiar a la candidatura de Hillary, además de los embelecos financieros.

Lo que quiero comentarle y consultarle es un incidente que tuvimos con mi esposo en la avenida Wethersfield en Hartford que se está convirtiendo en una segunda calle Park. En otras palabras ahora hay muchos títeres, ex presidiarios y criminales que se han apoderado de las veredas y calzadas gritando cosas frescas, bebiendo Don Q, traficando heroína con Fentanyl, y molestando a los que tenemos que pasar por allí.

Resulta tía que mi prima nos invitó el viernes pasado a su casa a una fiesta de disfrazados donde ya habíanos participado y nos distrajimos mucho.El año pasado yo me disfracé de monjita y mi esposo de mujer resultando muy gracioso cuando bailábamos merengue.

Este año Jonás preparó su disfraz de hombre lobo.Jonás tenía una máscara cuyos ojos despedían reflejos rojos tan reales que hasta a mí me dio miedo cuando me sorprendió el sábado por la noche, me atacó a mordisquitos y bailamos un agitado merengue en el matre, el diciéndome al oído “hagamos lobitos, hagamos lobitos.”

Para hacer la cosa más real, mi esposo que es muy imaginativo se consiguió una piel de animal con la que se hizo una pechera, se puso una capa que se fabricó con una sábana vieja, y consiguió prestadas dos garras de oso.Hizo un ensayo el domingo por la noche aullando como un lobo y le salió tan bien que en el bloque ladraron los perros, maullaron los gatos y hasta unos gallos de pelea que los tienen escondidos en unos baseman, cacarearon mucho demasiado.

Por mi parte yo me disfracé de la Guander Gomen y me puse unos legins, un short, y una corona.¡Tía! le envió con este e-milio una foto que nos tomó mi cuñado y la verdad es que hasta a mí me da miedo.Como a las siete de la noche del viernes nos fuimos a la fiesta y parqueamos el carro cerca de la escuela Bulkeley.Con alegría y confianza en el futuro nos bajanos y allí mismo Jonás lanzo un aullido que hasta a mí me puso los nervios malos.El disfraz se veía tan real que unas gentes que iban con unos niñitos cruzaron a la otra vereda porque una abuelita se puso a gritar de miedo.

Hasta los carros se paraban para mirarnos y me lanzaban flores a mí gritándome “¡Oye nena que estás buena!” “¿qué haces con ese animal? vente conmigo sin compromiso para mostrarte el parque Colt.” Mi esposo les aullaba y nos divertimos mucho. Repentinamente vi como un perro corría hacia nosotros, pero no alcancé a advertirle a mi esposo que seguía aullando.La cosa es que de repente vi a un pitbull pegado a la nalga de Jonás.Allí Jonás comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero el animal no hacía caso aunque mi esposo seguía aullando, pero ahora de dolor.Al fin, llegó un tipo que es vecino de mi prima, que despegó con fuerza al perro que quería seguir mordiendo a mi hombre lobo que cayó al suelo agobiado por el dolol.Para hacer el cuento más corto, llevaron a mi esposo al hospital, le tuvieron que coser la nalga izquierda, comenzaron a colocarle unas inyecciones en el estógamo que duelen a la entrada, cuando están en el estógamo y cuando la sacan dizque para evitar la infección.La policía nos ayudó a encontrar al dueño del perro asesino y en esa estamos.

Jonás no ha podido ir al taller donde trabaja y ahora tiene que comer parado.Para sentarse en el baño tenemos que colgarlo.

¿Tenemos tía una base para una demanda?

Lucreci

Respuesta

¡Ay Lucrecia!Fíjate que hasta a mí me dolió la nalga después de leer tu e-milio contándonos la triste historia del hombre lobo.Unamordida de can es algo delicado porque puede estar contaminado con el virus de la “rabia” que es algo muy peligroso y del que los humanos mueren en medio de delirios y pataletas.

Este virus entra al cuerpo humano a través de una mordida o un corte en la piel.Viaja desde la herida, localizándose en el cerebro y produciendo una inflamación de madre.Esto de contaminarse con el virus sucede mucho más a menudo en los niños y puede provenir a través de una herida o contacto con la saliva ya infectada de mapaches, murciélagos, zorros y zorrillos y perros callejeros.

En los Estados Unidos este problema es casi inexistente debido a las vacunas con las que se inocula a los animalitos pero aún es un problema en África y Asia.Los síntomas de la enfermedad son cansancio, cefalea, fiebre, anorexia, nauseas, vómitos, hidrofobia, dificultad para tragar, alucinaciones y crisis convulsiva.

Lo que le pusieron a tu hombre lobo fue una inyección de inmunoglobina antirrábica humana.Esta infección mija puede producir la muerte y usualmente se debe matar al animal y los médicos le examinan el cerebro.Aunque los casos no son muchos, lo que han hecho los médicos es inducir el estado de coma en el paciente y de este modo tratar la enfermedad.

De algún modo un chileno dibujante llamado Cesar Barriga se infectó en el 2013 y tuvieron que mantenerlo en coma por un mes logrando salvarse y curarse.

Te recomiendo que tu esposo no se disfrace nunca más de hombre lobo y que se olvide de los aullidos.Si tiene la necesidad de hacerlo, que se vaya al Green y aúlle todo lo que quiera, pero llegara la policía.Por tu parte Lucre, cuídate con eso de la “Guander guman” ya que puedes estar mostrando mucho y eso atrae a tipos enfermitos.

Lo de la demanda es algo interesante porque cada ciudad tiene reglamentación con respecto a los animales.Donde yo vivo, y si saco a mi perro a pasear, debo tenerlo sujeto con un lazo de seguridad.Si el animal está suelto por la calle y ataca a alguien, la persona que es la dueña puede perder hasta la casa con esas demandas que cogen los abogados del patio.

No sé cómo será el asunto en Hartford pero me parece que no hay tantos controles porque el perro realengo está por todos lados y les he visto en El Mercado donde cada semana tu puedes encontrar a La Voz Hispana de Connecticut.Como los abogados dicen que la primera consulta es gratis, llévale fotos de la nalga de tu esposo o el mismo la puede exhibir, explícale al leguleyo el nombre y dirección del dueño y él te dirá lo que hay.

Lamento lo ocurrido y que Jonás se olvide de los disfraces y se recoja ya que está muy grande para andar jugando al lobo feroz.Que dé gracias a Dios ya que no le dispararon porque en Hartford el alcalde Bronin y la policía no han logrado desarmar a los criminales.

Qué Dios les bendiga mis hijos y cuídense de los vampiros que muerden en el cuello.Huyyyyyyy.

Tía Julia