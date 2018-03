“Mi tía es aleluya y esto del conejo la ofende”, por La Tia Julia

Titi Julia, le escribo con la confianza absoluta de que usted me iluminará acerca de este problema que un primo mío que estudió en un colegio universitario para conseguir un asociado, me dijo que era un lío teológico más enredado que una convención de pulpos y que lo consultara con el señor cura, pero como cerraron una iglesia donde íbanos, el último recurso es usted que sabe de todo.

Tengo una tía política que está casada con el hermano de mi mamá.Mi tío renegó de la religión católica y lo bautizaron en un río donde los pastores se bañan con zapatos.Ella es aleluya y asiste al templo del hermano Dimas que predica bien, aunque a veces se arroja al suelo porque lo coge la emoción y el espíritu.Yo fui una vez, pero el griterío de unas señoras histéricas y de niños llorando, me hizo salir y no volví más, aunque veía por televisión a Yiye Avila.En fin cada uno con su historia y no lo digo por criticar.

La cosa es tía que nos reunimos con mi familia para el cumpleaños de mi mamá que ya cumplió 56 y que parece ser más joven que usted. El tema de la hora de cena fue la celebración de Easter que para nosotros los cristianos es el milagroso fenómeno de la resurrección de Jesús.Por allí salió Eulalia, que es el nombre de mi tía política diciendo que lo del conejo Easter era cosa del demonio y que la gente confundía el dulce de chocolate con la importante fecha en la que Cristo venció a la muerte que no tenia nada que ver con el chocolate ni el cacao.

Allí comenzó una disputa verbal entre Eulalia y mi hermano Chito que lee mucho demasiado y comenzó a criticar a los aleluyas poniéndolos en el mismo nivel que los Testigos y los mormones. La tía dijo que esto de los aleluyas no existía y que lo habían inventado los católicos para burlarse de la religión pentecostal.

Por allí habló mamá que dijo que la celebración de Easter y el conejo enriquece la fiesta de Pascua de Resurrección, sobre todo si el animalito se come con arroz con gandules.La tía Eulalia se enojó más todavía diciendo que el conejo era una animal degenerado que lo que hacía era procrear más conejos que se comían las verduras y que por su culpa no había árboles en el desierto del Sahara ni en Atacama donde hay tanta escasez de agua que cuentan que las personas orinan polvo.

Mi abuela Inés le preguntó a mi tía Eulalia si ella cantaba también en la calle a lo que ésta le dijo que algunos pastores tratan de predicar la Palabra con himnos y testimonios pero que no era el llamado del hermano Dimas.

Allí de nuevo salió mi hermano Chito que dijo que había escuchado en el Green un testimonio que le dio mucha risa.Así hablaba el hermano.“En el pasado yo era borrachón, le ponía cuernos a mi señora con su hermana, organizaba banquetes, depositaba las ganancias en mi cuenta personal, y me gustaban las nenas de 12 años.Ahora he cambiado gracias a la ayuda del Pastor que como penitencia me pide que escuche los discursos de Donald Trump.”

Tía, toda esta discusión me dejó pensando ya que yo no soy tan religiosa e ignoro cosas, pero quisiera, ahora que anuncian el fin del mundo ya que Putin se eligió presidente por seis años y eliminó a sus oponentes con gas sarín, iniciar una guerra nuclear; pedir prestada una una biblia y comenzar a rezar, aunque a decir verdad ni siquiera me acuerdo del Padre Nuestro ni menos de lo que es un rosario.

Pienso que todo lo religioso es importante pero muy confuso, y que la Biblia es demasiado complicada especialmente en el Antiguo Testamento donde hay mucha guerra y violencia.

¿Qué significa la espiritualidad?¿Se condenará Chito por ser irrespetuoso? ¿Es mi tía Eulalia una fanática?¿Están todos tostados?

Por favor acláreme la mente que me confundo.

Viola

Respuesta

Viola, tienes un nombre bonito y musical que es primo del violín, y el violoncelo que tocados en conjunto y de un modo armónico suenan muy bonito.Yo no lo sé todo, pero leo y cuando las personas que me consultan preguntan cosas que ignoro o de las que tengo una información muy general, voy a mi biblioteca o pregunto a personas sabidas que habitan en New Britain.Te recomiendo hacer lo mismo.

Ahora si hay algún tema que atraiga tu atención mucho demasiado, tómate un cursito en la E$cuela de Divinidad de Yale, sobretodo en algo tan complejo como las religiones.

Con respecto a lo del conejito, Eulalia tiene razón ya que en ninguna parte de las escrituras aparece mencionado este animalito, aunque sí se mencionan los camellos, caballos, corderos, ovejas, lobos, leones, pero no conejos.No se habla de gatos.

Es cierto que el conejo es un animalito muy voraz e insaciable que se reproduce muy rápido que arrasan con lo que encuentran y están clasificados con el número 100 de las especies exóticas MÁS dañinas del mundo.En la antigüedad se supo de su existencia en la región que hoy corresponde a España.

A pesar de todo esto, se cree que la fiesta del conejo es una práctica pagana del Festival de Eostre, que era la diosa de la fertilidad y el conejito representa eso.Los huevos coloreados que se inventaron en el siglo XIII eran parte de las celebraciones y significaban nueva vida.Fíjate que hasta hace unos 100 años atrás, la iglesia Católica prohibía comer huevos como parte del ayuno de viernes Santo que prohibía el consumo de carne.Por eso, cuando llegaba la Pascua de Resurrección, estos se coloreaban y se regalaban para romper el ayuno.

A lo que voy con esta reflexión es que la costumbre del homenaje al conejo, entre otras cosas, fue traída a los Estados Unidos por inmigrantes alemanes para el año 1700 en la región de Pensilvania.

Finalmente y en esto de las religiones queriendo aclarar que soy más joven que la madre que te parió que dice tiene 56, tanto la política como la religión no debieran ser parte de una cena o encuentro familiar.Como es el caso de los simpáticos conejitos que se reproducen pa’rapido; en el mundo hay miles de religiones y muchas continúan en una etapa de divisiones y discordias por cuestiones de ritos o teológicas.

Para poner un caso, y con mucho respeto hacia quienes son de esta denominación, no hay una, dos o tres, sino que CUATRO sub divisiones en el movimiento Pentecostal y las enumero.

El pentecostalismo histórico surgido entre el siglo XIX y el XX que como las otras tres, cree en el bautismo y resalta la ceremonia de Pentecostés en la que de acuerdo a los evangelios, el Espíritu Santo llego a los doce apóstoles.También se debe mencionar el Pentecostalismo Clásico fundado el 1 de enero de 1901 en Kansas; el Pentecostalismo Unicitario fundado en el año 1913 que impugna la existencia de la Santísima Trinidad, y finalmente el Movimiento Pentecostal Carismático que surge en el 1950 y del que surge la Teología de la Prosperidad.

Como ves, aquí no se usa la palabra aleluya que es una expresión proveniente del hebreo, hallelu-Yah, que literalmente significa “Alabad a Dios,” y no tiene nada que ver con el nombre de una religión.

Te dejo con este tema para aclarar lo del Conejo, los huevos decorados de Easter, y la conmemoración de la Resurrección de Jesús.No se enojen con Eulalia y dile a Chito que sea más tolerante.Feliz Pascua de Resurrección.

Julia