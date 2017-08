Miss USA Connecticut Latina Rumbo a México

Korina Daliani DeFelice, de 18 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de Sociología en Criminología de la Southern Connecticut State University, fue proclamada oficialmente como la Miss USA CT Latina 2017, posición que le permitirá partir en los próximos días hasta el 8 de octubre a Huatulco, Oaxaca-México, a participar en el concurso internacional Miss Latina en representación de Connecticut.

La reina de belleza, quien fue electa en forma unánime por la Junta Directiva de la firma Miss USA CT, acorde con Ladi Rojas, su presidenta, obtendrá como premio que ofrece su compañía enviando a la joven beldad con todos los gastos pagados a México y quien a su regreso la beldad deberá iniciar un proyecto de desarrollo sustentable dentro de su comunidad.

Por eso, en estos momentos, la beldad está a cargo del coreógrafo de reinas, Fredy Ramírez, quien está afinando las clases de pasarela, modelaje, maquillaje, protocolo y más; con el propósito de que la joven reina haga un papel importante en México.

Corina, quien a pesar de su corta tiene una personalidad definida afirmó que su interés es regresar a su Estado trayendo la corona nacional y seguir estudiando Sociología en Criminología porque le gusta entender la mente de los criminales dentro de la sociedad y así ayudar a que la violencia doméstica y la violencia colectiva sean tratadas profesionalmente para evitar tanta violencia doméstica.

Durante la entrevista pidió al público que la sigan apoyando y recordó cuando fue electa Miss Little Puerto Rico en New Haven, en el 2003. Pero su reinado no le ha impedido también en convertirse en bailarina profesional de ballet, jazz y salsa y desde hace mucho tiempo está jugando voleibol.

Korina, nació en New Haven tiene dos hermanos y es de origen puertorriqueño e italiano. Lo que siempre le ha llamado la atención es ayudar a las víctimas de abuso doméstico y por eso en su primer año de universidad presentó un proyecto para hacer reuniones con las personas de la comunidad y poder explicarles que quedarse callada no es la mejor alternativa para frenar el abuso sexual ni el abuso doméstico.

Korina, quien es una apasionada de la Sociología especializada en criminología, sostuvo que quisiera promover con el apoyo de Miss Latina CT, una campaña para hablar sobre el abuso doméstico y sexual, para luego las víctimas busquen tratamientos médicos y con terapia puedan superar los traumas y secuelas que deja el círculo de la violencia.

“Ese tema lo vengo estudiando mucho y me han dicho mis profesores que las víctimas son gente inocente que tienen autoestima baja y por ende el abusivo se aprovecha de esto y se convierte en una cadena de abusos”, dijo Corina.

¿Cómo se sana la violencia doméstica?, en su respuesta la joven beldad sostuvo que se se debe buscar ayuda terapéutica para sacar al abusador de la vida de la víctima y de los que se encuentran a su alrededor y posteriormente se podrá entender -con una buena consejería terapéutica- que el amor no es sufrimiento y que hay que crear un ambiente armónico para poder conseguir la paz y el equilibrio mental.

Según Ladi Rojas, de ganar la corona Miss Belleza en América Latina, Corina deberá quedarse unos días más en México y deberá cumplir una serie de actividades propias de una reina, para luego empezar un proyecto de ayuda social, que en el caso de ella se va a enfocar en el tema de la violencia doméstica y sexual.