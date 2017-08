Mr. Spicy ha llegado al confesionario para buscar un alivio a sus problemas de conciencia

Soñar no Cuesta Mucho …es gratis

Antes de aceptar ese condenado trabajo, era un hombre normal, dedicado a su familia, acostumbrado a cumplir todos los días con su trabajo, ir de vacaciones a un resort de los navales, y todas esas cosas que conforman la rutina a veces aburridora de los seres humanos, al menos de los que se fajan.

La iglesia se veía iluminada por los hermosos vitrales que mostraban imágenes sacras y los elegantes bancos acolchados con plumas de gansos jóvenes se notaban vacíos.Se acercó cabizbajo al cubículo hecho de madera fina quizás caoba, con bellas decoraciones de ángeles desnudos tocando trompetas y campanillas en medio de nubes blandas como barriguita de nene.

Habiéndose cerciorado de que en el interior de la presencia de un cura en el interior de ese tipo de caseta telefónica a través de la cual se comunicaría nada menos que con Dios, Spicy se arrodilla en un mullido reclinatorio especia para conciencias cargadas de dudas y pecadillos.

-“Ave María Purísima,” le dijo con voz cansada un cura que por la voz estaría a punto de jubilarse.

-“Sin pecado concebida,” respondió Spicy.

-“Desde cuando no te confiesas mijo,” preguntó el sacerdote.

-“Desde la última vez,” respondió automáticamente Spicy, pero al percatarse de su error involuntario rectificó diciendo, “hace como siete años.”

-“Hummmm, arjjjjj,” respondió el cura cuyo arjjjjj se parecía al de Bernie.

-“Y de que te vienes a acusar hijo mío,” le preguntó el clérigo que se observaba el dedo pulgar deformado por la artritis.

-“Es que últimamente y en mi nuevo trabajo del que me botaron como plasta, yo mentí mucho demasiado,” dijo Spicy.

-“Para ser más específicos, concretos y determinados, ¿trabajabas vendiendo carros usados o casas a la orilla de un río? ¿Son los tuyos pecadillos blancos, veniales, mortales o de los grandes tales como el adulterio y las relaciones con otros hombres o mujeres malas.Si te referirás a relaciones con mujeres malas te recomiendo que busques a mujeres buenas, ja-ja-ja, que gracioso soy,” dijo el cura que comenzó a toser de un modo tan profundo que parecía que colapsarían sus pulmones.

-“¿Está bien padre?,” pregunto Spicy preocupado de que el cura no se fuera a morir cuando le contara lo que había.

-“No te preocupes, no te preocupes. Esto me pasa porque soy alérgico a cierto tipo de pecados.Bueno y para que avancemos porque debo llevar la unción a unos enfermos, ¿cuál es el pecado que más te atormenta la conciencia y el hígado?” preguntó el sacerdote.

-Padre, es que en mi nuevo trabajo me obligan a mentir mucho y quedé en ridículo frente a la teleaudiencia, mis colegas me consideran un morón y aunque no soy brillante, tampoco soy tan bruto.Ahora me dice Pinocho Stacy.

-¿Pres periodista por acaso, inversionista, locutor de radio, propagandista, científico de Monsanto?

-No padre, es como periodista, pero yo tengo que hablar con los periodistas que aunque de acuerdo a muchos inventan cosas; pero estos no, ya que son más sabios que un zorro con estudios graduados.

-¿Y qué tipo de mentiras son las que emitiste por la sin lengua? y avancemos con las mentiras porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como decía Silvio al que muchos confunden con Silverio.

-Bueno, decir por ejemplo que una persona sumamente importante dijo que había dicho algo, pero que en realidad no había dicho ná.

-Pero esto es muy común y hasta el mismo Pedro el fundador de la iglesia negó que conocía al Señor ya que estaba asustado.

-Si pero escúcheme, he tenido que decir que esta persona muy importante jamás se reunió con los rusos, que nunca tocaba a las candidatas a reinas en el concurso de bellezas de Moscú, y que Putin era un tipo ordenado que estaba dedicado a su hogar, antes de divorciarse.

-Cosas grandes esas…pero dime, ¿hay algo más en los que hayas tenido que meter paquetes?

-Si padre.Me obligaron a afirmar por mi santa progenitora que en la ceremonia de inauguración del nuevo presidente a quien llamamos el innombrable, había más gente que en la inauguración de Obama. Padre eso no era cierto y las fotos que publicó el New York Times eran la pura verdad, pero yo quedé como idiota diciendo lo contrario y eso duele.

-Bueno con tantas mentiras lo de la cantidad de asistentes a un evento de políticas no es algo tan importante.

-Si padre, pero para Él lo era y me dijo que si quería mantener la chamba y ganarme los $230,000 con bonos y guardaespaldas, tenía que afirmar lo contrario.

-Habrá sido una vergüenza muy grande ante tus colegas…

-Sí, pero eso no es nada.He tenido malos pensamientos hacia la hija del innombrable.

-¿Cuál de las dos?

-La favorita del Jefe.Padre no me la puedo sacar de la cabeza y he sentido celos con su papá.

-Hombre, ¿no te das cuenta de que estas especulando e insinuando que entre el innombrable y su hija hay una relación pecaminosa, incestuosa y calamitosa?

-Lo sé Padre, pero es que usted no la ha visto de cerca…yo la amo y ahora que me van a botar no la verénunca más, never again, sniff (sollozando).

-La buena noticia hijo mío y pecador es que como te quitaron las credenciales no te podrás acerca más a esa Casa, la “familia,” ni al padre y aunque será doloroso apartar de tu mente imágenes porno y desvergonzadas contrarias a la doctrina estipuladas en el Concilio de Trento, Ciò che è accaduto passo, tico ticorum tocale nunto.

-¿Padre que significa eso?

-“Lo que pasó pasó” y entendiendo que en este proceso de mentiras verdaderas o verdaderas mentiras abras caído en tocaciones y fantasías; te ordenó que te golpees cuarenta veces el pecho con el celular, reces cinco oraciones de tu preferencia, te laves las manos con desinfectante y borres de la memoria a la muchacha esa que viaja y come gratis gracias al papá. Ego te absolvo pecatus muchionne.

-Gracias Padre, ¿y eso sería todo?

-Y que más quieres, ¿terapia psicogénica? echa un pie y vete por la sombrita.¡Qué calor hace en Washington!

Spicy se aleja más animado intentando borrar de su pensamiento a la hija del innombrable y las mentiras verdaderas o las verdaderas mentiras.

II

Despertando del sueño, Spicy se promete explorar la posibilidad de enseñar periodismo en n community college en Fargo y hacerse un trasplante de cara para no pasar más vergüenzas.