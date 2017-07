Muere proyecto ley que penalizaba abuso policial, por Elvis Tejada

Sometido por la representante estatal Minnie González, el Proyecto de Ley #6662 pretendía acabar con los abusos policiales dentro del Estado de Connecticut, pero fuerzas políticas dentro de la legislatura y presiones oscuras de parte de los departamentos de policías impidieron esta iniciativa de ley. Fuimos hasta sus oficinas en la legislatura y ella nos contó lo que sucedió durante el proceso y cómo fue que este proyecto fue apaleado y pateado por sectores poderosos y luego enviado a las penumbras.

ET: Se te acusa de querer empañar el trabajo de la policía en todo el estado con un proyecto de ley. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

MG: Son muchos abusos que se han estado cometiendo en ciudades como New Haven, New Britain, Waterbury, Hartford, Bridgeport, entre otras, de parte de los Departamentos policía de esas ciudades. Los reportes indican que algunos policías de esas ciudades hacen uso excesivo de la fuerza, maltratan a la gente verbalmente, dan palos y hasta usan sus armas de reglamento sin necesidad en contra de niños de 14, 15 y 16 años y por lo regular salen absueltos, sin consecuencias.

Yo presenté un proyecto de ley que decía que si un policía se excedía en sus funciones fuera suspendido sin paga y después que el caso se ventilara, si era inocente se le entregara su paga suspendida y si este fuera encontrado culpable perdiera su pensión. De esta manera les decíamos a los policías que no pueden andar por ahí como vaqueros y que sus acciones tienen consecuencias.

Ese fue el proyecto de ley que yo presenté. Ese proyecto fue al Comité de Trabajo y pasó al Comité de Seguridad Pública y al llegar a éste el último, el que lo preside, es un representante estatal, que era policía y tiene familiares que son policías. Ahí murió el proyecto y no llego al hemiciclo. Al morir el proyecto una compañera de New Haven, afroamericana presentó otro proyecto muy similar que decía que el policía perdía el trabajo, el mío decía que perdía la pensión. Empezamos a trabajar para mantenerlo vivo, hubo reuniones con las uniones, con grupos aquí y allá y lo que parecía una ley fuerte cuando llegó al hemiciclo ya no lo era. De todas maneras, pensamos que la podíamos pasar y el próximo año podíamos enmendarla. El proyecto de ley fue a un debate y en ese debate los compañeros latinos y afroamericanos que respaldábamos el proyecto nos levantamos para respaldarlo. Cuando llegó mi turno aclaré que ninguno de nosotros estábamos en contra de los policías pero queremos asegurarnos que los departamentos de policías respeten los derechos de los ciudadanos y que no entren a nuestros vecindarios tirando tiros y matando a nuestros muchachitos alegando que temen por sus vidas y luego sucede que estos muchachitos no tenían ningún arma con ellos y cuando no hacen eso llegan dándoles palos y los muelen a palos, los mandan a los hospitales y cuando salen las cosas se quedan así porque la policía siempre sale inocente. Yo dije tiene que haber consecuencias después de una investigación seria. Yo dije que la policía no puede estar en las calles como vaqueros y salen diciendo que yo me expresé mal de la policía.

ET: ¿Y esa ley murió definitivamente?

MG: la ley murió porque se hizo un proceso y no pasó. Tu sabes que los legisladores somos 151 republicanos y demócratas, pero los republicanos no querían que la ley pasara. Uno de ellos tomó el video donde yo dije: Esta ley es para hacer responsables a los policías de sus acciones y esto es para estos vaqueros que no son responsables de sus acciones lo editaron, y lo pusieron en un Facebook de los republicanos y lo enviaron a diferentes pueblos pidiendo que lo siguieran pasando a sus amigos. Nadie se dedicó a escuchar el video completo y fui difamada injustamente.

ET: Hablando de abusos policiales existe aquí, en Hartford, la Junta Revisora de la Policía. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta Junta?

MG: En este momento entiendo que hay personas nuevas, pero también entiendo que nadie del Departamento de Policía debería escoger a las personas que van a participar en esa comisión porque si yo soy el jefe de Policía y puedo colocar seis de personas de 10 yo siempre voy a ganar porque tengo mayoría, aunque esté equivocado. En esa comisión deben ser todos gente de la comunidad y que sean imparciales. Ese es el gran problema de la Junta.

ET: ¿De dónde proviene ese cariño y esa preocupación por tu comunidad?

MG: Mira yo me crie en una barriada en San Felipe del Pueblo Adjuntas y éramos gente bien pobre en ese pueblo y para sobrevivir mi mama planchaba ropa a los sacerdotes, limpiábamos la iglesia y todos aprendimos a querernos, que si el vecino cocinaba le llevaba al otro, mi mama nos enseñó a compartir con los vecinos y amar al prójimo. Así me crie y así soy de adulta no me puedo despegar de esas enseñanzas ni de esa cultura de ayudar al prójimo.

ET: ¿Dicen que tú eres luchadora?

MG: Pues, es que yo entiendo que somos sumisos y a veces tenemos que pelear por nuestros derechos y yo me fajo a pelear por mi comunidad y mi gente que no pueden defenderse, allí en la Legislatura Estatal.

ET: ¿Estás preparando alguna persona para que te sustituya cuando te retires?

MG: Lo he pensado y busco una persona que no piense en ella o él. Busco a alguien que piense en la gente, en el legado de lucha y de trabajo que yo dejaré a la gente del Tercer Distrito. Ahora, si alguien viene por su cuenta y gana yo no puedo evitarlo, es su derecho, pero si viene donde nosotros eso es lo que busco. Que tenga principios, valores, energía, honestidad, conciencia y que trabaje. Que sea humilde, sencilla de buen corazón que no se venda y que no se olvide de donde vino. Quiero asegurarme que atienda a la gente, hay gente que sale electa y se olvidan de los pobres.