Multitudinaria Segunda Marcha de las Mujeres y Protesta en Contra de Trump

HARTFORD.- La pequeña elevación del sector norte del Capitolio Estatal se convirtió en un lodazal en el que la nieve casi derretida y la grama hacía difícil transitar y buscar una ubicación más cercana a la tribuna.

Aun así, líderes femeninas se turnaron este pasado sábado 20 de febrero para arengar e inspirar a miles de personas que se dieron cita desde las 12:30 de la tarde hasta pasada las tres de la tarde en esta Segunda Marcha de las Mujeres y un masivo acto de protesta en contra del presidente Trump al cumplirse su primer aniversario de gobierno.

Con los mismos gorritos que se hicieron famosos en la primera marcha efectuada en enero del 2017, las mujeres, sus esposos, hijas e hijos transformaron el desfile y demostración en una exhibición de afiches y pancartas creativas con consignas tales como “Tú no eres mi presidente,” “No más acoso sexual,” “Los hijos de inmigrantes tienen derechos,” entre otras.

Llamó la atención la presencia de una gran cantidad de jóvenes y jovencitas y los múltiples asuntos que preocupan a los ciudadanos después de cumplirse un año de los republicanos en el gobierno.

Al momento de la marcha, en el Congreso se lidiaba con el así llamado “cierre” del gobierno que de acuerdo a los demócratas se produjo por la insistencia del partido de Trump de declarar la bancarrota del programa DACA, y su obsesiva insistencia en construir una muralla en la frontera sur de los Estados Unidos con México que costaría billones de dólares..

Una de las oradoras de la jornada fue la representante estatal Robyn Porter, demócrata de New Haven; quien dijo que las mujeres de la raza negra se sentían excluidas ya que no veía que asuntos como la mortalidad infantil y materna en la comunidad de color, la brutalidad policial en ciudades de Connecticut, la encarcelación masiva de afroamericanos, la ausencia de trabajos y los problemas con las sustancias y medicamentos que contienen opios, no se están enfrentando ni denunciando.

Porter apeló ante la masiva presencia de mujeres de la raza blanca en la demostración, a que apoyaran estos asuntos que afectan a las familias negras.

Los afiches llamando a continuar la “resistencia” se multiplicaron, al igual que en otras masivas demostraciones llevadas a cabo a lo ancho y largo del país en apoyo a una gran movilización de mujeres en la ciudad de Washington D.C.

“Esta marcha y demostración nos está proporcionando una voz y esperamos que se convierta en una movilización política que apoye a más candidatas para las próximas elecciones de noviembre del 2018,” dijo Gloria Sánchez, una maestra del sistema escolar de Willimantic que partició en la marcha con su esposo y dos hijas.

“Continuamos luchando por las mimas razones que expresamos el año pasado” dijo Roger Castrillón.“Exigimos salarios equitativos para hombres y mujeres, libertad de religión, honestidad en los altos niveles políticos, protección del medio ambiente, respeto a los derechos de la población LGBT, y la protección a hijos de inmigrantes a través del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals),” dijo Castrillón que estaba acompañado de sus familiares.

Algunos de los nuevos asuntos que se expresaron a través de afiches, pancartas y las palabras de las oradoras fue la investigación que dirige el magistrado Robert Mueller acerca de la interferencia de espías rusos en la pasada elección del 2016 que llevó a la presidencia a Donald Trump; el movimiento #MeToo que ha puesto en evidencia casos de acoso sexual por parte de 100 hombres con poder en los ámbitos políticos, los negocios y los medios de comunicación que hicieron impacto a partir de este pasado mes de octubre.

Se debe destacar la presencia de mujeres puertorriqueñas que exigen que el gobierno de Trump brinde la ayuda que merece la situación provocada por el huracán “María.”

“Somos ciudadanos de este país pero estamos siendo tratados en la Isla como individuos de tercera y cuarta clase,” afirmo Rosalina Ortiz.

El humor no podía faltar en la demostración, y la presencia de un actor disfrazado como Donald Trump que saludaba al público con un cartel que rezaba “Reelija al equipo Trump/Putin para el 2020,” fue una oportunidad para tomar fotos con teléfonos celulares.

En el transcurso de este año se anuncian otras marchas en Washington y las principales ciudades de los Estados Unidos en la medida que avanza la investigación del magistrado Mueller y continúan los hallazgos de los agentes del FBI en casos de “lavado de dinero” y la posible relación entre la campaña de Donald Trump y agentes rusos.

Se supo hoy que el actual Director del FBI está amenazando con renunciar debido a las presiones del gobierno de Trump que fueron similares a las que ejerció el presidente sobre el ex Director Comey al que obligó a renunciar creando una posible acusación de “obstrucción” a una investigación.