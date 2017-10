“Necesitamos traer boricuas a USA, HOY”, Por La Tia Julia

Tía Julia, Le escribimos con el corazón espinado por lo que está pasando en mi islita preciosa. Ayer pudimos comunicarnos con mi hermana que está a cargo de mi abuelito Gastón que necesita diálisis una vez a la semana y ellos que viven en Utuado no han podido bajar al pueblo porque el camino está cortado, no tienen gasolina, el agua de las quebraditas las almacenan en cubos, y ahora que está haciendo calor y hay mucha humedad.

La vida se les hace imposible porque al no haber electricidad, mi abuelo no tiene aire acondicionado ni un pobre abanico para refrescarse. Ellos están a más altura, pero imagínese usted los pobres que viven en San Juan.

También me contaba que los malhechores y tipos con adicciones están desesperados por conseguir droga y están robando y asaltando a la luz del día. Yo estuve viendo un programa especial de CNN ya que enviaron a un reportero que mostró que en la Isla no hay vegetación, las casas están destrozadas y me pregunté a mi misma, ¿pueden los seres humanos continuar por ahora habitando la Isla?

Un amigo de nuestra familia que es de la Guardia Nacional dice que la catástrofe de Puerto Rico supera a Katrina, Harvey y todos los otros huracanes que han afectado al Caribe y los Estados Unidos. La razón tía es que cuando hubo calamidades en Alabama y Texas, las familias sin sus casitas o trabajos, pudieron ser movidas a otro lugar de Tejas y allí rehacer sus vidas. Tato, que es el nombre de nuestro amigo dice que eso no se puede hacer en Puerto Rico ya que no hay lugares seguros y todo está destruido. Por lo demás, somos una isla “aislada.”

Ahora no hay correo, los bancos no funcionan, las tiendas estarán cerradas por mucho tiempo y el pueblo, según veía en la televisión, se está desesperando.

Yo no tengo problemas en recibir a mi familia y a mi abuelo, pero tampoco hay disponibilidad de vuelos y hay gente esperando todos los días e incluso durmiendo sin aire acondicionado en Isla Verde. Mi hermana me dijo desesperada que necesitaba salir de la Isla lo antes posible para los Estados Unidos, Canadá o incluso México donde tenemos parientes.

Con el dolor de mi corazón, me he tratado de conformar por ahora escribiendo cartas a los líderes políticos y poesías. Le envió una, solicitándole que ustedes hablen con las autoridades para que comiencen a mudar gente de la Isla a la Nueva Inglaterra. Tía no hay medicamentos y según me cuentan la gente enfermita de los nervios se están desesperando mucho.

Esta es la poesía.

Hermanos puertorriqueños

En esta hora dolida,

Lo que pide nuestra gente,

Es tener una salida.

Nuestras casas serán albergues,

Pal que tenga que emigrar,

Especialmente enfermitos,

Y los niños de poca edad.

Que traigan la gente en barco,

Aviones o submarinos,

En Connecticut y Massachusetts,

Con amor les recibimos.

Tía le doy las gracias desde ahora y ustedes que conocen a gente sabida e instruida, convenzan a los senadores de Washington que comiencen a relocalizar a nuestra gente.

Claudia Ortiz

Respuesta

Claudita,

Siento y comparto tu dolor ya que me tomó más de seis días saber de la situación de mis tíos y primos en Salinas, cerca de Ponce. De hecho, las crudas imágenes del satélite han mostrado como era Puerto Rico antes y después. Lamentablemente es ahora un lugar inhabitable por las razones que tu hermana tan bien te explicó.

Una tierra tan rica en vegetación, la sombra de las palmeras y la brisa del mar, es ahora terrenos baldíos inundados con aguas fétidas mezcladas con tóxicos y materias pútridas de alcantarillas, y los expertos sanitarios temen que se desarrollen enfermedades como el tifus, la disentería, infecciones en la piel, y lo más importante además del trauma vivido por el efecto de tres huracanes; los estados agudos de ansiedad, ataques de pánico, histeria colectiva y el agravamiento de la condición médica de adultos mayores y niños.

Yo me he comunicado con representantes estatales de Connecticut y les he dicho que por ahora, se requiere la relocalización urgente de cientos de miles de personas para de algún modo aliviar el opresivo estado de 3 millones, cuatrocientos mil puertorriqueños de la Isla. Esta operación es una de carácter militar que necesita de billones de dólares en recursos para rehabilitar aeropuertos y trasladar personas a los estados de la región de la Nueva Inglaterra, Nueva York y Miami.

Digo una operación militar ya que la situación actual en la Isla es para los sobrevivientes de este flagelo climático un túnel sin salida porque como bien dices, en Texas, Mississippi, las Carolinas; puede haber huracanes y tornados; pero los damnificados que han perdido sus hogares, seguridad y pertenecías. Los que han quedado sin nada, pueden ser trasladados temporeramente y pa’ rápido a otros sitios a través de trenes, buses o vehículos militares como se hizo con las víctimas de Katrina y Harvey.

¿Dónde se puede trasladar a cientos de miles de puertorriqueños que lo han perdido todo, y que ya comienzan a caer en el peligroso estado emocional de perder las esperanzas? Con la excepción de Santo Domingo y Jamaica, todas las islas del Caribe han sido desbastadas por un fenómeno hasta ahora desconocido dada su amplitud y potencia destructiva.

En los Estados Unidos estamos los familiares de las víctimas del sin precedente flagelo meteorológico dispuestos a dar acogida a niños, adultos mayores y población vulnerable. Esta relocalización se debe hacer AHORA y antes que otro huracán castigue al Caribe o que la población de la Isla sufra males físicos, mentales y emocionables irreversibles.

Aunque bendecimos lo que se está enviando a Puerto Rico, la acción del Army y del Navy, y la forma generosa con que ha respondido la población de Connecticut ante esta hecatombe semejante y sin exagerar a la caída de una o más bombas atómicas; los huracanes Irma, José y María han sido puñaladas mortales para una Isla y su población.

Que se inicie AHORA un PUENTE AEREO urgente entre Puerto Rico y los Estados Unidos para acoger a personas que no tienen forma de subsistir y cuyas energías emocionales se están agotando ante un problema insoluble que solamente se resuelve trasladando temporeramente población de la Isla a los Estados Unidos continentales. Para el Caribe se requiere un esfuerzo cooperativo entre los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, y España, entre otras potencias,

El dinero y los víveres son por ahora una solución a corto plazo. Sin tratar de comparar lo incomparable, en el pasado cientos de miles salieron del puerto Mariel hacia los Estados Unidos y lograron ser reubicados. Es el momento de pensar en cifras inusuales de VICTIMAS que TIENEN que ser trasladadas a los Estados Unidos continentales u a otros países.

Ojalá que el clamor de nuestros líderes y de senadores y congresistas en Washington D.C., obliguen al presidente a olvidarse de la construcción de la muralla con México, el lio de los futbolistas que protestan, y de iniciar una guerra con Corea del Norte. Puerto Rico es territorio estadounidense, fiel a este país, y cientos de miles han dado su vida por USA en la primera y segunda guerra, Corea y Vietnam.

Julia