NEW HAVEN: ¡Fue impuesta! Elección de Carol Birks

…para Superintendente desata polémica y emociones encontradas en la ciudad

El lunes pasado en las horas de la noche, la Junta de Educación de New Haven, votó 4-3 para nombrar a Carol Birks como nueva Superintendente de Escuelas de la ciudad, lo que no ha sido del agrado de cientos de residentes del área, quienes no la consideran apta para llevar a cabo una buena tarea al frente de los destinos de tan alta posición.

Tanto es así que voces de protesta se hicieron sentir hace pocos días, más precisamente en una manifestación llevada a cabo el domingo pasado, 19 de noviembre, en las horas de la tarde, lo mismo que al día siguiente, lunes 20, en donde docenas de padres de familia se mostraron preocupados por la posición de Birks en cuanto se relaciona a sus preferencias de cómo se debe correr un sistema escolar.

Muchos de los que se oponían al nombramiento de Birks, dejaron claro que no estaban muy contentos con las metas de la nueva superintendente, su experiencia, y sus acercamientos con la comunidad. Otros estaban alarmados por el apoyo de Birks a las llamadas “charters schools”, algo que dejó muy en claro en uno de esos fórums sostenidos la semana pasada con miembros de la comunidad

Otra manifestación de esa índole se realizó la noche de éste lunes, horas antes de que la votación por la selección del nuevo superintendente tomara forma. Cientos de personas también firmaron una petición “online” para evitar su nombramiento, algo que al final resultó inútil.

Después de haber pasado más de un año desde la abrupta partida de Garth Harries, como el último superintendente escolar, muchas personas se quejaban de la lentitud y la apatía que existía en la ciudad para la búsqueda y nombramiento del nuevo superintendente. Y ahora que ya lo tienen, la gente se queja de que no se tuvo en cuenta la participación de la ciudadanía para que el proceso fuera más claro, ya que algunas voces acusaban a la Alcaldesa, Toni Harp, de favorecer a Carol Birks, quien supuestamente es su amiga.

“Esto es todo un chanchullo”, fue lo que declaraba días atrás a nuestra redacción Carlos Torre, Vice-Presidente de la Junta de Educación, quien nunca se mostró de acuerdo de la forma como se estaba haciendo el proceso de selección del remplazo de Garth Harries.

Carol Birks fue la única candidata a tan importante posición que desató protestas de padres de familia, maestros escolares y representantes de la comunidad.

La comunidad por su parte, veía con buenos ojos el posible nombramiento de Gary Highsmith para el cargo, teniendo en cuenta que era el único candidato local, y quien conoce el rodaje de las escuelas de New Haven.

Pamela Brown, la tercera candidata a la posición tenía también el apoyo de estudiantes, maestros y padres de familia de la ciudad.

Días atrás, Toni Harp, la alcaldesa de New Haven, había declarado que ella era de esas personas que consideraba que el cargo de Superintendente de Escuelas de New Haven, debería ser para un candidato local, y no para aspirantes de afuera.

Por eso, exclamaba: “La gente no aprecia lo que hacemos aquí, y que verdaderamente estamos arriba de muchos distritos a nivel nacional en términos de prácticas restaurativas y de políticas sociales”. Al final, sentenciaba diciendo: “Si ustedes verdaderamente quieren arreglar las escuelas de New Haven, ustedes tienen que tener a alguien que sepa lo que está haciendo…”.

“Esperamos que con el nombramiento de Carol Birks, ella esté en lo cierto,” expresaba Lina, una madre soltera, cuyo hijo asiste a una escuela magnet del sector de Fair Haven, en New Haven.