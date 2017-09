NEW HAVEN: UNIDOS POR PUERTO RICO

Este lunes pasado 25 de septiembre, se llevó a cabo una rueda de prensa en los salones del Palacio de Gobierno”City Hall”, la cual contó con la presencia del Representante Estatal Juan Candelaria, la Alcaldesa de la Ciudad Toni Harp, el Superintendente Interino de la Junta de Educación de la Ciudad, Reginald Mayo, y otras figuras relevantes del clero y de la comunidad, que se reunieron para aunar esfuerzos de ayuda para Puerto Rico, dando a conocer los lugares en la ciudad y los sitios en el Internet que la gente puede visitar para poder hacer o enviar sus donaciones.

“Gracias por su interés por conocer acerca de lo que estamos haciendo en esta comunidad para asistir a amigos, familiares y otros ciudadanos norte-americanos en Puerto Rico, que fueron devastados literalmente por el huracán “María” la semana pasada,” empezaba diciendo la alcaldesa. “Lo que está pasando en la isla es casi que incomprensible. No hay más electricidad, no refrigeración, no luces, no ventiladores, y no aire acondicionado. El agua potable no se puede beber, lo que conlleva a la deshidratación. Y lo que es posiblemente peor, enfermedades por beber agua contaminada en medio del calor tropical. Casi que un 95 por ciento de las torres que generan el servicio de los celulares fueron destruidas, por lo cual la falta de comunicación entre sus residentes, trabajadores de emergencias, y agencias de alivio, minimizan cada esfuerzo de poder saber qué es lo que se necesita, en dónde se necesita y quién lo necesita primero”.

A renglón seguido, la primera autoridad de la ciudad, recalcaba: “Estas circunstancias son peores, si tenemos en cuenta que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tiene representación en el Congreso. Sus residentes no votan por el presidente, y nadie habla acerca de sus intereses en Washington. Además de esto, el paso de “María”, colocó a la Isla en el último lugar de la línea, con relación a la recuperación de Texas con “Harvey”, y la recuperación de Florida con “Irma”.

Harp expresó que por esa razón y por muchas otras más, era necesario empezar a unir esfuerzos en toda la comunidad para iniciar una masiva campaña de ayuda para el sufrido pueblo puertorriqueño. “Es por eso que muchos de los residentes de New Haven han tomado muy en serio el generar donaciones de alivio por el huracán que servirán de suplemento a las ayudas oficiales para desastres. Mi oficina ha estado trabajando al respecto con el Representantes Estatal, Juan Candelaria, oficiales de la Junta de Educación de New Haven, otros departamentos de la ciudad, y activistas locales, para coordinar y para llevar a cabo estos esfuerzos.”

El representante estatal, Juan Candelaria, fue impactado directamente por el fenómeno climatológico al dejarle saber a los presentes en la rueda de prensa que una de sus tías había fallecido como consecuencia de la ferocidad de “María”. Dijo también que –por lo que sabía hasta ese momento-, las fuerzas huracanadas habían dejado sin hogar a otros tres de sus familiares.

“Esto es fenomenal el tener tanta gente reunida aquí hoy con nosotros, teniendo en cuenta que hemos estado recibiendo un respaldo grande de todos en la comunidad, como es el caso de la Junta de Educación de New Haven, y organizaciones tales ‘Arte, Inc.”, ‘Puerto Rican United’, ‘New Haven Latino Council’, la Junta de Asambleístas, los Departamentos de Policía y de Bomberos de la ciudad, y otras entidades y personas,” señalaba Juan Candelaria. “Nosotros nos hemos unido como comunidad, porque Puerto Rico nos necesita ahora. Estos son nuestros hermanos, hermanas y conciudadanos que han sido devastados por este huracán. Personalmente puedo decirles que mi familia ha sido una de las afectadas. Tres de los miembros de mi familia perdieron sus casas, y ahora se encuentran en refugios. Y aunque los suministros están llegando poco a poco, todavía hay mucho por hacer. Se han perdido vidas, y no hay nada que se pueda recuperar de eso. Mientras tanto reina incertidumbre aquí en New Haven y en nuestro estado porque no nos podemos comunicar con nuestros seres queridos allá en la Isla.”

Candelaria habló acerca de la ayuda que le ha estado brindando el gobierno federal al pueblo puertorriqueño, aunque no se mostró muy entusiasmado al respecto. Por eso fue que quiso hacer énfasis en la ayuda que pueblos y ciudades de Connecticut le pueden brindar a su patria querida, la bien llamada “Isla del Encanto”.

“Nosotros hemos coordinado dos eventos grandes para poder ayudar a nuestro pueblo. Uno de esos eventos lo llevaremos a cabo este sábado 30 de septiembre –entre las 10:00 A.M. y las 5:00 P.M.-, en varios lugares de New Haven, en donde estaremos colectando donaciones en dinero, cheques y alimentos no corruptibles. Nosotros estaremos en estos sitios: Front Street y Pierpoint Street, Grand Avenue y Ferry Street, Kimberly Avenue y Lamberton Street, Ella T.Grasso Boulevard y Columbus Avenue, y State Street y Elm Street,” explicaba el legislador. “Y si la gente quiere donar ahora mismo, nosotros hemos establecido una cuenta de Gofundme, a la cual pueden tener acceso en su computadora de esta manera; https://www.gofundme.com/new-haven-for-puerto-rico.”

El Representante Estatal también expresó que uno de los socios en esta campaña de recolección de fondos, “Arte Inc.”, también ha establecido una cuenta de pay-pal por si lo prefiere la gente. Visite esta cuenta bajo: www.arte-inc.com(déle un click en donación). Y por favor, identifique su donación como NH 4 PR.

“Ahora, si alguien ahora mismo quiere traer donaciones en dinero o en cheque, pueden hacerlo acercándose a las oficinas de ARTE, INC, situadas en el 19 de Grand Avenue, del sector de Fair Haven, en New Haven”

Para terminar, Candelaria dijo que además de este evento hay otros lugares a donde las personas pueden llegar a entregar sus donaciones. “Nosotros tenemos dos iglesias locales que se han ofrecido para colectar alimentos no perecederos. Una de éstas es Estrella Resplandeciente de Jacob, situada en el 201 de Chapel Street, en New Haven, y la segunda es Iglesia de Dios Pentecostal, del 99 Pearl Street, de esta misma ciudad”

“Por favor, vengan y ayúdenos, no importa si usted solamente tiene un dólar para donar. cada centavo cuenta en este esfuerzo. y de antemano, les doy las gracias,” finalizaba diciendo el joven legislador.

Para más información contáctese con el representante estatal, Juan Candelaria en el (203) 645-7905; ARTE INC (203) 787-2783 o arte-inc@comcast.net; Maritza Rosa (203) 415-2812 o Mercedes Félix (203) 946-8200.