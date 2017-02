La Voz Hispana

NEW HAVEN INDEPENDENT.- Resulta ser que es posible que después de todo, los manifestantes bloqueando la autopista estatal no hubiesen impedido al personal de la ambulancia llevar a “un paciente críticamente enfermo” al hospital. Por lo menos según nos dice la compañía de la ambulancia.

La policía estatal insiste que tal incidente ocurrió.

Ese alegato ha surgido como el punto focal dentro de un debate sobre tácticas de protesta y respuesta policial a una manifestación escenificada el sábado en el centro de la ciudad en New Haven, por personas opuestas a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, limitando la inmigración y los viajes hacia Estados Unidos.

En un momento dado, los manifestantes bloquearon el Conector de la Ruta 34, en el camino hacia el Hospital Yale-New Haven. La policía estatal, después de arrestar a un organizador de la protesta por cargos como incitación al motín, declaró que los manifestantes de la Ruta 34 habían “obstruido una ambulancia con un paciente gravemente enfermo. Debido a este retraso el personal de la ambulancia fue requerido para realizar un procedimiento médico de emergencia en la ambulancia en vez de en el hospital”.

Al ser cuestionado al momento por el Independent para más detalles sobre el asunto y si el paciente en la ambulancia se encontraba bien, una portavoz de la policía estatal respondió: “Póngase en contacto con el hospital”. Un portavoz del hospital dijo que no tenía información.

El martes, un portavoz de American Medical Response, dijo que la compañía no sabía de ningún procedimiento de emergencia llevado a cabo en una de sus ambulancias en la escena del sábado.

“No pasó nada. Realmente, no pasó nada “, dijo el portavoz, Jim McManus.

Cuando se le preguntó dónde se originó la historia, él respondió: “No lo sé”.

Él hizo esta declaración por escrito en nombre de AMR: “El sábado, durante la protesta en New Haven, trabajamos en estrecha colaboración con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que nos mantuvieron bien informados acerca de la protesta y las áreas específicas que estaban congestionadas. Con la asistencia de la policía, pudimos dirigir nuestras ambulancias lejos de intersecciones difíciles y no experimentamos ningún incidente de ambulancia AMR bloqueada. No estamos seguros si otras compañías de ambulancia tuvieron dificultades con la protesta “.

Informada sobre la respuesta de AMR, Christine Plourde de la unidad de asuntos legales de la policía estatal se apegó a la historia original. Dijo que una enfermera a cargo en Yale-New Haven – un gerente de atención de primera línea – contactó a la policía estatal en algún momento después que los manifestantes se reunieron en la Ruta 34, alrededor de las 4:30 y formaron una línea bloqueando el tráfico hacia el hospital. Ella informó a la policía estatal sobre el paciente críticamente enfermo atascado allí. Dijo que no puede revelar la naturaleza de la enfermedad crítica debido a reglas de privacidad. Plourde dijo que el incidente sí involucró una ambulancia AMR. Cuando se le preguntó por qué la compañía estaba diciendo lo contrario, ella respondió: “Tal vez no quieren involucrarse. No lo sé”.

Ese fue uno de los momentos polémicos de la manifestación del sábado.

La policía estatal está investigando lo ocurrido después de ese bloqueo de la autopista. Luego que los manifestantes se movilizaron fuera de la propiedad estatal hasta Chapel Street, la policía estatal persiguió al organizador y lo arrestó con la ayuda de aerosol de pimienta y caninos de la policía. Uno de los perros terminó atacando a tres policías.

Los funcionarios de la ciudad, entre ellos el jefe de la policía y el alcalde, han cuestionado si la policía estatal ha hecho que la gente sea menos segura, en lugar de sentirse más segura, mediante el uso de aerosol de pimienta y caninos policiales en una multitud caótica para perseguir a una persona no violenta. Un abogado presente para representar a los manifestantes lo llamó “un motín policial”.

La policía estatal también está revisando el por qué uno de sus caninos atacó a tres policías, mordiendo dos de ellos y rasgando la ropa de un tercero.