La Voz Hispana

Por David Sepulveda

Recuerdo aquellos d?as del desfile puertorrique?o, “La Parada”, cuando todos nos reun?amos. Yo marchaba en el desfile y tuvimos m?s de 25.000 personas en el Green de New Haven. Era simplemente dici?ndole a la gente que estamos aqu? – que estamos aqu? para quedarnos… ”

En su breve discurso en la primera Cena Gala Anual de Galard?n de Puertorrique?os Unidos, Inc., (PRU), celebrada en Sea Cliff de Amarante, el ex presidente de la Junta de Concejales y actual Jefe de Gabinete de la alcald?a, Tomas Reyes Jr., elogi? a los “muy capacitados” organizadores de PRU, quienes est?n trabajando para restaurar la celebraci?n de orgullo cultural que hab?a estado en receso durante la mayor parte de una d?cada. En lugar de un desfile, el grupo ser? el anfitri?n de un festival en el Green este fin de semana.

En respuesta a la firme demanda de la comunidad para un nuevo festival, el cofundador de PRU y presidente Jos? Rodr?guez (y actual director adjunto de la Oficina del senador Richard Blumenthal), dijo que una llamada a las redes sociales hace unos 13 meses para organizarse fue una prueba de fuego para concitar inter?s.

“Si usted est? dispuesto a unirse a m? en este recorrido, lo har?, porque yo no voy a hacerlo por m? mismo,” recuerda Rodr?guez haber dicho al diario. La primera reuni?n, celebrada en The Greek Olive, reuni? a 15 personas deseosas de organizar y ayudar a lanzar la nueva organizaci?n cultural sin fines de lucro 501?(3).

Rodr?guez dijo que el anterior cap?tulo de New Haven Puerto Rico de los organizadores del desfile puertorrique?o, hab?a finalizado como resultado del desgaste y la reducci?n en el numero de miembros. Desde la fundaci?n de Puertorrique?os Unidos Inc., la organizaci?n, asociada con otras organizaciones latinas, ha patrocinado una serie de eventos culturales conducentes a la ceremonia de gala y entrega de galardones del jueves pasado. Rodr?guez dijo que la organizaci?n espera aumentar su alcance y su misi?n para ayudar a proporcionar programas culturales para la juventud, para el periodo despu?s de las clases.

El senador Blumenthal asisti? a la gala, y habl? acerca de su trabajo para una legislaci?n que reconozca Los Boriqueneers, con una medalla de oro otorgada por el Congreso de EE.UU., el m?s alto honor civil otorgado por el Congreso. Los Boriqueneers eran miembros de 65mo regimiento de infanter?a (puertorrique?o), quienes lucharon en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en la Guerra de Corea, donde recibieron m?s de 2.700 Corazones P?rpura y una pl?tora de otras medallas por servicios distinguidos “.

?Este es s?lo el principio “, se?al? Blumenthal,” necesitamos ayuda mucho m?s favorable para Puerto Rico, porque durante mucho tiempo ha habido, en efecto, discriminaci?n contra la isla en el c?digo tributario, en las f?rmulas de Medicaid-Medicare, en el cr?dito por ingreso del trabajo. Tenemos que hacerlo mejor, hacer m?s y ser m?s justos hacia Puerto Rico”, dijo.

El senador tambi?n hizo un reconocimiento a un asistente a la gala, el sargento de primera clase de la Guardia Nacional, Andr?s Quintero, un inmigrante nacido en Colombia, que ha tenido una larga carrera de servicio militar, incluyendo una gira de 18 meses en Afganist?n. “Cualquier persona que quiera construir muros para mantener alejado a Andr?s Quintero, es mejor que lo piense dos veces antes de construir muros para impedir la entrada de personas que contribuyen y que hacen que nuestro pa?s sea la m?s grande y fuerte naci?n en la historia de nuestro mundo”.

La maestra de ceremonias, Marilyn Alverio – fundadora de Simposio de Latinas y Poder, y gerente principal de mercadeo de la plataforma digital de seguros Valoralife de Mass Mutual – habl? apasionadamente sobre el orgullo por su cultura. “Soy Boricua?, esa es la esencia de mi personalidad, de mi car?cter. Donde quiera que vaya, haga lo que haga, mi cultura va conmigo… Ser latino es bueno “, dijo a la audiencia que estuvo de acuerdo.

Tres galardones Puertorrique?os Unidos fueron presentados, incluyendo un premio de servicio a la comunidad al capit?n Felipe Cordero, un veterano de 20 a?os del cuerpo de bomberos de New Haven, quien es jefe interino del batall?n y uno de los miembros fundadores de la Asociaci?n de Bomberos Hispanos de New Haven. La organizaci?n ofrece cuatro becas anuales a estudiantes de secundaria de New Haven, y patrocina cada a?o una celebraci?n D?a de Reyes en una escuela designada.

Un galard?n sobre arte y cultura le fue presentado a Rafael Ramos, director interino del c?digo de aplicaci?n de la oficina de Iniciativa de la Ciudad Habitable, y fundador y director del Teatro Comunitario Bregamos, con sede en Fair Haven. Ramos ha sido ganador de varios galardones al servicio comunitario y citaciones oficiales por sus varias participaciones en la comunidad.

Un premio de la comunidad sin fines de lucro le fue presentado a Luis y Marilyn Rosa, de Boxing in Faith Gym Inc., un centro deportivo en Grand Avenue, que trabaja para establecer un programa de boxeo amateur para j?venes del ?rea de New Haven hasta los 18 a?os La organizaci?n incentiva a los participantes a ?desarrollar la autoestima, la disciplina, habilidades y valores sociales positivos, a trav?s de competencias atl?ticas”.

Este jueves, a las 12:30 p.m.,? PRU ser? el anfitri?n de una ceremonia de izamiento de bandera en el Green de New Haven, que forma parte del lanzamiento del fin de las Fiestas Patronales de New Haven, en honor a la ciudad de San Juan. El festival se llevar? a cabo en el Green, el s?bado 13 de agosto, de 1 a 9 pm. Se contar? con camiones de comida, actividades familiares, y m?sica en vivo con hasta seis bandas tocando. Iniciando, estar? la banda de renombre Plena Libre de Puerto Rico, procedente de la isla para actuar en el festival.

?Aunque este es un festival de Puerto Rico y nos complace traerlo de nuevo, este es un festival que tiene en el centro, los valores americanos en cuanto a representar a la diversidad?, dijo Rodr?guez.

Las donaciones en respaldo al festival y los programas, pueden ser enviadas a: Puerto Ricans United, Inc., 466 Middletown Ave., # 19, New Haven, CT 06513.