La Voz Hispana

Por? ALLAN APPEL.

Por m?s de nueve a?os como taxista en Metro Taxi, Segundo Aguayza ha sido asaltado tres veces, dos veces con armas de fuego y una vez con cuchillo, cuando fue herido en el cuello.

El conductor, nacido en Ecuador, no solamente sobrevivi? a situaciones que habr?an sacado a cualquiera del oficio, sino que poco despu?s abri? su propia compa??a de taxis, que se especializa en prestar servicio a la comunidad hispana.

Su objetivo: conseguir que el viaje sea lo m?s seguro posible para clientes y para conductores.

Aguayza y su esposa Osbelia, son propietarios de Ecuamex Taxi (ella viene de M?xico, de ah? el nombre). Hablaron sobre sus vidas y sus jornadas de trabajo en el programa ?Open for Business? de WNHH radio.

Aguayza vino a New Haven desde Nueva York para hacer fortuna. Luego de pasar los primeros a?os trabajando en restaurantes de Hamden, se aburri? con la rutina de preparar la misma comida. Estaba listo para una experiencia diferente.

Comenz? a trabajar para Metro Tax, aprendiendo los gajes del oficio.

?Me gusta conducir. Cuando estaba en los restaurantes trabajaba con taxis en mi tiempo libre?. Tambi?n se dio cuenta del crecimiento de la comunidad hispana de New Haven y que no eran bien servidos.

Solamente hab?a un par de conductores que hablaban espa?ol en esa compa??a y como le gustaba el oficio, decidi? lanzarse por esa v?a. Eso fue hace 15 a?os.

El comienzo no fue f?cil. Comprar un medall?n es una inversi?n grande. Aguayza tuvo que defender ante la comisi?n estatal de transporte, que la comunidad hispana necesitaba un servicio de taxi.

?Conseguir una licencia es cuesti?n de dinero, pero tambi?n de otros factores. Me tom? un a?o conseguirla. Hay que probar la necesidad del servicio. Hay gente que se opone. En la ?poca hab?a un 10$ de hispanos. Nadie en la comunidad pod?a pedir un taxi en espa?ol?.

Encontr? oposici?n, espec?ficamente de Metro Taxi y otros competidores. Pero conto con el respaldo del entonces alcalde John DeStefano y su equipo de desarrollo econ?mico en las audiencias estatales.

Aguayza tambi?n trajo a clientes que testificaron acerca de las dificultades que ten?an los hispanos para comunicarse con conductores que no hablan espa?ol.

?En la ?poca comenzaban a ponerse de moda los tel?fonos celulares. Les mostr? (en la audiencia) las llamadas que entraban??????? de personas que solo hablan espa?ol. Me dijeron, se?or Aguayza usted est? bajo juramento, ?est? diciendo la verdad? Usted no tiene abogado. Hace tiempo esa fue una gran pelea. Si gano, gan?. Si pierdo, perd?. Estuve en lo cierto?.

El resto es historia. Ecuamex, que solo tiene cuatro carros en su flota, no es solamente conocida por tener hispanos como clientes, sino tambi?n por lo amistosos que son sus conductores.

La mayor?a de los clientes, cerca del 80 por ciento, son hispanos, de barrios como Fair Haven, dice Aguayza. Su clientela crece gracias al servicio de boca en boca.

Aguayza dice que instruye a sus conductores a abrir las puertas a sus clientes, esperar a que las mujeres que regresan tarde a sus hogares hayan entrado antes de irse y, generalmente, ser lo m?s agradables posible.

Aguayza dice que observe que los conductores de otras compa??as, no suelen ser atentos con los clientes. Al instruir a sus conductores procura que Ecuamex se distinga por ser amistosa y honesta, algo por que ya son conocidos fuera de la comunidad hispana de la ciudad. Ecuamex mantiene su palabra en cuanto al tiempo.

Pese a su buena personalidad como vendedor, Aguayza, dice que no ha podido atraer a sus parientes que viven en Corona y Jackson Heights, en Nueva York, para que vengan para New Haven. Todos dicen que la ciudad es demasiado tranquila. Por eso sus conductores no son parientes suyos. Uno de ellos, un marroqu?, aprendi? un aceptable espa?ol.

Aguayza dice que no tiene planes de expandir su flota. Es el padre de dos hijos de edad escolar en East Haven y es un miembro active de la iglesia St. Rose of Lima DE New Haven. Conduce tres d?as a la semana, contrario a los siete d?as en que lo hac?a cuando trabajaba para otra empresa.

Su consejo para otros inmigrantes con esp?ritu emprendedor: conozca el negocio, no abandone y, lo m?s importante. No se desanime.