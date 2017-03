La Voz Hispana

El representante Juan Candelaria (D-New Haven anuncio est? semana la aprobaci?n de la ley #502 del Senado, que elimina los impuestos a los productos de higiene femenina y que ?l hab?a promovido.

?Me resulta inconcebible que se les pongan impuestos a esos productos y que afectan desproporcionadamente a las mujeres del estado. Por eso introduje y apoy? esta resoluci?n y me esforc? para que fuera aprobada en esta sesi?n? dijo el representante Candelaria. ?Este impuesto es a?n m?s oneroso en la medida en que no se trata de productos opcionales. Es una discriminaci?n de g?nero y por eso me complace que este proyecto se haya convertido en ley.

La ley fue aprobada en la sesi?n legislativa de 2016, e incluye la eliminaci?n de todos los impuestos que afectan a los productos de higiene femenina y pa?ales para beb?s.

?Me complace en gran medida que esta ley haya sido aprobada en el curso de esta sesi?n?, dijo la representante Kelly Luxenberg (D-Manchester). He trabajado con este tema desde que fui electa y me complace que mis colegas masculinos reconozcan la importancia de este asunto y la desigualdad prevaleciente. Trabaje activamente con todas las partes interesadas para garantizar la aprobaci?n final de esta ley?.

El representante Candelaria agreg?, ?poner impuestos a los pa?ales es algo que tambi?n considere injusto, especialmente para las familias de menores ingresos que tampoco no ten?an otra opci?n que comprar esos productos necesarios para la crianza de los ni?os. Conf?o en que esta decisi?n alivie la situaci?n de las familias?.