Nicky Hayden muere en el hospital de Cesena

El piloto estadounidense fallece en Italia a consecuencia de las heridas tras impactar contra un coche cuando se entrenaba en bicicleta

Nicky Hayden ha falleció en el Hospital de Cesena en el que se encontraba ingresado desde el pasado miércoles cuando fue víctima de un accidente de tráfico en una carretera secundaria de Rimini, una pequeña localidad de la costa adriática, donde estaba entrenándose en bicicleta.

El piloto norteamericano, natural de Owensboro (Kentucky), tenía 35 años y se encontraba en la costa italiana después de participar el fin de semana del 14 de mayo en la carrera del Mundial de Superbikes, donde quedó 12º. Era piloto oficial del equipo Honda de Superbikes desde que dejara el campeonato de MotoGP dos temporadas atrás.

Aunque las causas del accidente, que se produjo en torno a las dos de la tarde, no se han determinado de manera oficial, se pudo saber a través de los medios locales y, especialmente, de las fotografías publicadas aquel mismo día por el Rimini Today, que Hayden chocó con un vehículo, un coche de la marca Peugeot: el impacto fue frontal, la luna del coche quedó destrozada, el parabrisas roto y la bicicleta del deportista terriblemente dañada y fuera de la calzada. Según las últimas informaciones publicadas por el mismo diario la Policía dispone de una imágenes de una cámara de seguridad que confirmarían que el corredor se saltó una señal de stop, por eso se produjo el choque.

El corredor fue asistido allí mismo por las asistencias médicas; cuando fue estabilizado fue trasladado al centro médico de Rimini, inconsciente, y desde allí, al atardecer, fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el hospital Maurizio Bufalini de Cesena, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos.

Su estado se diagnosticó en todo momento como muy crítico. Los doctores informaron de que había sufrido politraumatismos que afectaron al cráneo, el tórax y la pelvis, especialmente. Además, tras decidir no realizar una intervención quirúrgica el miércoles por la noche, el jueves se comunicó que Hayden tenía graves daños cerebrales. Pasaban las horas y, aunque estabilizado, su estado no mejoraba. El estado clínico de Hayden no ha mejorado en ningún momento desde el miércoles hasta que este lunes por la tarde el hospital confirmó su muerte.

LA FAMILIA HAYDEN: “LOS MENSAJES DE APOYO HAN SIDO UN GRAN CONSUELO”

N. TRONCHONI, BARCELONA

“En nombre de toda la familia Hayden y de la prometida de Nicky, Jackie, me gustaría agradecer a todos por sus mensajes de apoyo. Han sido un gran consuelo para nosotros saber que Nicky había llegado a tanta gente y de una manera tan positiva”, escribía su hermano Tommy en el comunicado emitido por el equipo Honda en la tarde de ayer. “Aunque es un momento muy triste, querríamos que todos le recordaran como más feliz fue, pilotando una moto. Él soñaba de pequeño en convertirse en un gran piloto y no solo lo consiguió, sino que también alcanzó la cima de este deporte convirtiéndose en campeón del mundo. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de él”, añadía. En la nota remitida por la familia, el hermano agradece también su increíble apoyo a todo el personal del hospital y solicita la comprensión de las autoridades para que puedan volver a casa, a los Estados Unidos, con el cuerpo del piloto lo antes posible. Hayden pasó sus últimas horas acompañado por Jackie, el propio Tommy y su madre, Rose. Estos dos viajaron desde Kentucky al conocer la noticia. “Le extrañaremos de una manera terrible”, señala.