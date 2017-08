Niños Recién Llegados al país necesitan útiles escolares

STAMFORD. La campaña para comprar útiles escolares para niños recién llegados al país, organizado por la maestra Pérez de la escuela primaria Toquam Magnet, se encuentra abierta vía Internet a través de la página: www.donorschoose.org ; a consecuencia de que los niños recién llegados necesitan todo el material básico para comenzar el año escolar como papel, lápices, cuadernos, pinturas, etc.

Los estudiantes recién llegados a los Estados Unidos, conforme con la maestra vienen con un poco o nada de nivel de inglés y cada uno de ellos están emocionado de tener la oportunidad de aprender Inglés.

“Cada día hay una sonrisa en sus rostros porque les encanta venir a la escuela. Todos ellos son individuos grandes y únicos. Cada niño tiene una cultura y un idioma diferentes y aprendemos unos de otros. Es un privilegio enseñarles y hacer recuerdos duraderos como su primera maestra en los Estados Unidos de América”, dice la maestra en una reseña que adjuntó junto a la campaña de recaudación de fondos.

El proyecto está diseñado para proporcionar los útiles escolares básicos para los estudiantes del aula llamada: Niños Recién Llegados.

A los niños no se les pide que contribuyan trayendo su propia lista de suministros porque la mayoría, si no todos los estudiantes, son de bajos ingresos. La mayoría de estas familias tienen solo un padre y si tienen a sus dos padres uno se quedará en casa posiblemente para cuidar a los niños que no están en edad escolar.

Los niños recién llegados son estudiantes que reciben almuerzo y desayuno gratis y una bolsa de fin de semana de productos enlatados. Se sabe que para la mayoría de estas familias la compra de útiles escolares para usar en casa es costosa y es por eso que se trata de proporcionar todo en el aula.

“Mi aula es un grupo diverso de niños de todo el mundo. La única cosa que todos tienen en común es que son todos recién llegados a los Estados Unidos con poco o ningún inglés. En el aula aprenden inglés con fines de supervivencia porque es la única manera de comunicarse entre ellos y con sus maestros”, dijo la maestra quein habla español y portugués así que ayuda a un buen grupo de mis estudiantes.

Y para los otros idiomas, gracias a Google logra traducir lo mejor que puede.

Cuando los niños terminan sus diez meses en el salón de clases, tienen más confianza en leer, hablar y escribir en inglés. “Me da alegría ver tantos niños haciendo un esfuerzo por aprender. También estoy genuinamente feliz de ver los esfuerzos que los padres hacen para ayudar a sus hijos y aprender inglés con ellos. Aprendemos unos de otros haciendo recuerdos duraderos. Estoy verdaderamente bendecida de tener estos niños en mi aula”, informa la maestra.

Acorde con el sitio Web todas las donaciones se duplicarán hasta completar la meta que es de 528 dólares. Si usted quiere hacer un donativo puede ir a la página Donors Choose y hacer un click directo en: https://www.donorschoose.org/project/school-supplies-for-our-new-arrivals-cho/2706408/?utm_source=dc&utm_medium=IFTPC&utm_campaign=facebook&rf=facebook-siteshare-2017-08-iftpc-teacher_4272056&challengeid=20906551.