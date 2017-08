“No puedo engendrar hijos y eso duele mucho demasiado”, por La Tia Julia

Consulta: Este es un secreto entre mi esposa y yo, así es que no se lo mencione a nadie porque es un secreto.Vivo en Meriden donde me mudé con mi esposa desde Caguas.Cuando nos casamos yo me encumbraba feliz a las 36 primaveras, y mi esposa a las 30, lo que hacía que la gente mala la llamara “jamona.”La verdad es que no era jamona ná ya que hemos sido desde el comienzo felices, y está todavía como una pera madura.

La cosa tía es que yo tuve una vez un desliz con una muchacha un poco desordenada que me dijo, después de los hechos, que había quedado embarazada y que hizo algo que yo no estoy de acuerdo.Abortar.(Huyyyy). Yo me enojé y la cosa quedó allí en el pueblo de Corozal de donde era o es ella.

Ya con mi querida esposa nos casamos, esperamos y tratamos pero no quedaba embarazada aunque nosotros somos entusiastas en esto que los títeres llaman el ejercicio del matre.Pasado un año, fuimos al médico y ella salió bien es decir podía engendrar nenes, pero el que no salió bien ná fui yo, ya que según dijo el urólogo sangri gordo y cara pálida, mi cantidad de espermatozoides estaba más baja que la popularidad de Trump en Nueva York, perdonando la comparación.

“Tienen que tratar la inseminación artificial” nos dijo el matasanos y mata esperanzas, y yo quedé como con trauma ya que desde aquel día, como decía Rafael, se me quitaron las ganas de intimar tan a menudo.Pensamos con mi distinguida esposa en adopciones, pero los dos no estuvimos de acuerdo.

Un vez y como soy amistoso, llame a un tipo para el día del padre y desearle felicidades y este salmón me dijo, “Gracias, pero no te puedo felicitar a ti, je-je-je.”¿Se imagina tía?

Desde ese día le retiré mi amistad y la cosa me sigue trabajando porque por allí rumorean que los que no podemos engendrar nenes somos homosexuales y otras zanganerías.En las fiestas familiares todos llegan con hijos, nietas y bisnietas, pero nosotros nada.

Pero ahora viene lo bueno.Yo nunca le conté a mi distinguida esposa lo del “embarazo” que la muchacha de Corozal que terminó con un aborto, pero ahora recibí una llamada de la hermana de esta tipa donde me cuenta que mi ex novia mía sí tuvo el baby, que tiene el nombre mío y ya tiene 18 años.“Tiene tú mismo nombre,” me dijo.“Mándale unos chavitos,” me dijo y yo ya sé por donde venía.

Tía, estoy más confundido que juey bizco y por un lado me siento contento de tener un hijo, pero por otra parte me asaltan las dudas ya que deberé probar que los genes son los míos antes de decirle nada a mi esposa. No sé si lo tomara mal o bien, pero yo la quiero y respeto mucho.

A veces cuando la gente bochinchera me preguntaba si tenía nenes yo les decía de un modo medio enredado que estaban en la Isla o ya crecidos.El otro día una mujer buena pa’ transmitir por radio Bemba le dijo a una amiga de una tía de mi esposa, “si, pues, como Tristán tiene un nene criado…hummm.”Mi esposa me encaró y yo le rejuré que no había nothing.

¿Tengo razón para que me estén dando dolores de cabeza? ¿Le debo rogar a Dios para que me dé una mano o las dos si las tiene disponibles? ¿Tendría que hablar con mi esposa y decirle lo que hay y mis dudas? ¿Qué pasaría si ella me acusa de mentiroso y me bota como plasta de lechón?

Ayúdeme que se lo agradeceré mucho demasiado.

Tristán Tristón

Respuesta.

Mira Tristán, primeramente y aunque soy mujer siento tu pena ya que esto de no poder engendrar nenes no se entiende en nuestras sociedades machistas especialmente en los campos donde se cree que mientras más hijos e hijas tenga un tipo, (y pueden ser dentro o fuera del matrimonio); el individuo es un macho completo con más bolas que una mesa de billar.

Recuerdo que cuando tenía 12 años conocí a un primo de mi mamá que llegaba siempre con su esposa y solos.Te confieso que me extrañaba.Sin embargo los tiempos cambian y como te decía el médico que debió haberte orientado a un sicoterapeuta o a otro especialista; hay opciones, pero ya veo que ustedes lo han conversado.La adopción es una buena idea ya que hay una necesidad de padres amorosos que adopten.

Otras personas tienen nenes o nenas con la finalidad de tener quien se preocupen de ellos cuando pierdan la movilidad y estén con el Medicare ¿Es esta una razón válida o no?Pienso que no es una razón justa porque ahora, y veremos con el desgobierno del supremacista Trump; existen recursos y yo he sabido de muchos viejitos y viejitas cuyos hijos o hijas están desparramados en Connecticut y los Estados Unidos y no los visitan ni para el Día de Acción de Gracias.Sin embargo mi hermano, hay casos y casos.

Te diré que si te sientes triste y que quizás deseas tener un baby en tus brazos y como estás trabajando en un Centro Medico tienes seguro médico que ahora están tan inseguros como es el caso de la Aetna donde trabaja el señor Benito Bertolini y que se queja de Hartford donde esta institución se hizo; vayan a terapia matrimonial para discutir el tema, explorar las posibilidades de adopción y enfrentar la situación.

Con lo del posible hijo que habrías engendrado en la Isla te recomiendo precaución.Cuéntale todo a tu esposa y por si acaso, hazte otro examen urológico para el conteo de espermatozoide y una revisión de los conductos internos.Así saldrás de una duda.Con lo otro, usa el lema “piano. Piano va lontano” (el que camina lento llega más lejos que no usa el presidente) y con la autorización de tu esposa, pide los exámenes DNA que están muy famosos ahora y los usa hasta la Dra. Polo.

(Un amigo abogado que escribe libros me contaba que como las cosas están medias flojas en la Isla, hay gente que a veces ve salidas financieras a través de fraude y por eso protégete.)

Te diría que la primera prioridad es preservar tu matrimonio, ir a consejería matrimonial, hacerte otros exámenes urológicos y después, averiguar lo del supuesto hijo que según me contabas, vive ahora en Jayuya.

La presión social es uno de los problemas que enfrentan los esposos sin hijos ya que hay mucha gente que se pone a dar consejos sin que se los pidan como el caso de una pareja muy buena que conozco, que no tienen hijos y que una muchacha que tuvo una relación con un chinito, quería regalarle la baby porque había peleado con el asiático porque era amarillo.

No tener hijos y no poder engendrarlos no tiene nada que ver con tu capacidad viril ni con deficiencias de testosterona u hormonas.Que yo sepa, tampoco tienen que ver con un homosexualismo latente ya que por el contrario, conocí en mis estudios casos de hombres que después de tener muchos hijos, se declararon homosexuales y están comunicados con sus vástagos.

No dejes que los sentimientos de culpa te caigan encima como abejas corajudas, ni pongas en duda tu virilidad.

También agradezco los aportes y comentarios de mis lectores que gracias a la gentileza del editor, se publican cada semana.Estos no pueden ser tan extensos pero desde ya bienvenidos.Los dejo finalmente con el pensamiento del sabio andaluz Al-Kansame Abil que escribió en un manuscrito y en lengua árabe, “la esterilidad no debiera preocupar a quien considera a todos los hombres sus hermanos y hermanas y a sus hijos como propios.”

La Tía Julia