“No se ponga a buscar lo que no se le ha perdido”

Por Dr. Francisco Herrera Aráuz /Ecuamex

Al Ecuador de estos días la incertidumbre le está matando. Entre acusaciones y decisiones no comprensibles para la gran mayoría, entre la predisposición del actual gobierno de Lenin Moreno de alejarse de Rafael Correa y ser totalmente diferente, dando la impresión de que existe un “tongo montado para escena”, entre todo eso es evidente que la clase dirigente de gobierno y oposición política ecuatoriana hay una búsqueda no definida de un “algo”. Nadie sabe qué mismo quieren, por lo tanto, la sorpresa de lo que se vaya a conseguir esta entre manos e ideas alborotadas.

La frase es un dicho de abuela lojana, de esas viejas sabias que da consejos a sus nietos y nietas para pedirles que no se entrometan o levanten falsos contra los demás, o simplemente que no busquen hacer problema donde no hay y crear uno para satisfacer sus malos odios.

Si por un punto habría que empezar este análisis sería por el discurso del actual Presidente Lenín Moreno, que a momentos deja mensajes incompresibles en sus palabras. Para el caso, aquello en referencia a la justicia inaugurada en sus días, no como era antes, dejó un sinsabor de boca y hasta en el crítico silencio a jueces y fiscales incluyendo al presidente de la judicatura Gustavo Jalkh. No se diga las puyas o dardos contra su antecesor y su gobierno con aquello de “lealtad para la patria no a las personas”, que van directamente contra Rafael Correa y por con aquel calificativo duro de mafias con el que el mandatario ecuatoriano denota que algo sabe, y trata de decírnoslo, pero no se precisa ¿Qué busca con aquello?. No, no hay certeza en las palabras del Presidente Moreno Garcés. Será que es bien visto porque ¿Todo es contra Correa?

La crisis política con enfrentamiento entre el Presidente Moreno y el Vicepresidente Glas Espinel no es que lo entienda la nación en forma total y completa. Tanto que duda del mismo porque la considera un tongo o mal acuerdo entre los dos, o Alianza PAIS. Y es que el paraguas abierto por el presidente Moreno da para confundirse ya que se puede especular si es por una carta crítica mal expresada, soportada con mala templanza; o es un cobro de cuentas con rencor por lo que Glas dijo; y sinó, que sea una especie de cumplimentar a la oposición y su pedido de renuncia a Glas, con el fin de calmarlos hasta un momento oportuno. De hecho, no se sabe que busca entre los gobernantes con este enfrentamiento que no lo vivía hasta hace diez años atrás.

De veras uno se pregunta, luego del escándalo de las últimas horas: ¿Qué busca el Gobierno de Ecuador con la prisión de Carlos Pareja Yanuzelli? Si bien en lo de fondo es totalmente aceptable la decisión de aceptar su entrega y retorno, lo que demuestra un afán esclarecedor para zanjar y castigar los delitos cometidos por el señor Pareja, saltan una serie de inquietudes en lo legal y formal de esta decisión.

Sí, porque se nota un afán inexplicable de quitar sacar o evitar la presencia del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, porque a lo largo de toda la negociación que los dos principales titulares de las dos funciones del estado, ejecutivo y legislativo se han llevado con una discrecionalidad dudosa para con un sentenciado prófugo. Con esta actitud inexplicable se volvió a la justicia de antes que tanto ha criticado el mandatario, ya que él decidió en forma personal el traer a un enjuiciado a espaldas de la justicia, sin su conocimiento y peor su aceptación. No sé si se fijaría el mandatario ecuatoriano que con este caso le afectó a la institucionalidad de la nación y a la división de poderes, de las que podría decirse que él actuó en una presunta posible injerencia en la función judicial, lo que amerita una explicación urgente del Presidente de Ecuador a un público que hasta aquí le cree, pero que duda cuando salen a flote estas acciones sin un sentido legal o respetable en lo político.

Mayor es la explicación, y doble, la que le debe al país el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano ya que no se entiende qué busca el titular legislativo con ese papel de Mediador, que también interfiere en la acción de la justicia. Peor es su caso, porque si bien fue él el contactado tiene la obligación de acudir al Fiscalía y dar a conocer del hecho. No lo hizo y participa en forma protagónica en el acto de entrega del perseguido, para lo que viaja expresamente a traerlo luego de una planificación secreta discrecional con el Presidente de la República. Mal se ve que sea él quien asuma el rol de liderazgo entre los aviones y sus decisiones en medio de percances, y que fueron dos entre Florida y Panamá; que reciba al detenido en un aeropuerto norteamericano sin que sea autoridad judicial ecuatoriana y lo saque de una nación extranjera, pese a que tenía una alerta roja con la Interpol. Todo esto sin presencia de la justicia ecuatoriana, sin un acuerdo de cooperación eficaz. Si ya fue crítico enterarnos como nación que el Presidente de la Asamblea Nacional viajó a Panamá a una presunta negociación política, bastante obscura e inexplicada por cierto, controvierte más aún su imagen y bien puede ser inculpado o acusado de haberse excedido en sus funciones, o mal utilizado el poder dado en la nación frente a la justicia ordinaria con caso Capaya. Y más sentidas son esas aclaraciones sobre todo cuando el mismo presidente Serrano Salgado aclara -sin que nadie lo haya pedido- que no quiere ser vicepresidente yendo por mano propia a una notaría a dejar constancia de su juramento testimonial. ¿Qué busca con ello el asambleísta principal? Más y más incertidumbre contra él.

Insisto. Es valiosa la acción de traer al señor Pareja Yanuzelli al país, a pesar de las dudas que puedan saltar sobre su palabra ligera, que me consta haberla sentido así cuando lo entrevisté hace años tras cuando comenzaban las inculpaciones. Sin embargo, lo que él tiene que decir es importante para aclararnos mejor, y ahí sí que quede como cierto que a todos nos interesa buscar la verdad sobre estos hechos de corrupción de las que él está juzgado y sentenciado, pero sin condición alguna. Veremos si no hay acuerdo entre los presidentes Moreno y Serrano, veremos si no hay compromiso de por medio, es cuestión de días y, veamos cuanta credibilidad le dan a las palabras de Carlos Pareja Yanuzelli, a ver si todo lo que dice es aceptado por todos quienes hoy fungen de acusadores.

Tengo la impresión que en las últimas horas el mandatario ecuatoriano se dio cuenta del error que ha significado el haber obviado a la Fiscalía General del Estado (FGE) en este caso, tanto que en emitió un trino de twitter buscando dar prioridad a lo que debe hacer la justicia. Si, el Presidente Moreno actúa y da la impresión de que escucha a sus críticos, lo que debe estar acompañado de las debidas explicaciones y acciones posteriores. Lo digo porque, tanto al mandatario Moreno como al presidente Serrano, diversas voces y sectores incluidos asambleístas, voceros públicos o del propio movimiento Alianza PAIS, le piden alejar definitivamente a Gustavo Larrea y que asuma la obligación de enjuiciarlo urgente, sea por intento de cohecho, por actos de concusión o usurpación del nombre del Presidente de Ecuador tipificados como delitos en el COIP. ¿Explicar qué?, pues, si el Presidente Lenín Moreno buscaba una nueva mayoría en la Asamblea Nacional ya que el acto implicaría compra de legisladores lo que de ser cierto es el primer acto corrupto de su régimen. Esto es lo que no debe quedar en la impunidad.

A todo esto, poniendo un grado de racionalidad y creencia en el debido proceso frente a serie de acciones judiciales respetables, en las que si me apoyo como hombre de derecho, vale la pena preguntar: ¿Qué busca la oposición en forma concordante entre sí con el pedido de renuncia al cargo del vicepresidente Jorge Glas Espinel? Las inculpaciones en su contra ya tienen dos años de continuidad, y de todas ellas no hay ni una sola prueba efectiva en su contra. En derecho, el peso de la prueba es vital para continuar con un caso, y hasta el momento no hay una sola contundente que lo lleve a las cortes de justicia. No tengo la más mínima duda que ha sido especialmente investigado por los opositores políticos, que deben y siguen buscando la manera de acusarlo, pero es evidente que a lo largo de este tiempo no lo han logrado porque no tienen una prueba real y efectiva para acusarlo. Hasta tanto, le han sometido a la nación a un espectáculo mediático de “carga montón” que solo ha logrado que Jorge Glas se victimice de persecución, ya que no hay algo cierto de lo que se acusa. Prueben algo por favor para que no siga la incertidumbre.

Un cuestionante serio a la oposición es si de toda esta crisis política busca pescar a rio revuelto. Me refiero a que si Glas es un obstáculo serio, ¿Lo que se viene es una intentona golpista?, cuyo objetivo inicial es impedir que sea el segundo mandatario quien asuma algún espacio, y menos una impensada sustitución en el cargo. No es demasiado evidente que algunos sectores quisieran ir por lo mas importante: la presidencia, por lo que se buscaría retirar del cargo al actual Presidente Lenin Moreno, por una impensada conflictividad de alto nivel, digo, eso puede traslucirse de las continuas intervenciones de las distintas voces opositoras. Y, claro que resulta también incierto porqué el mandatario ecuatoriano asume posiciones, expresa palabras y genera divisiones como debilidades en su propio grupo. Qué sentido tiene quitarse el apoyo de su propia gente que le llevó al poder. No atino respuestas.

Queda entonces solo amontonarse de preguntas ante tanta búsqueda de pretensiones de conflicto político en el país, como de forzar salidas bajo el membrete de hojas de ruta que no son sino elucubraciones fruto del conciliábulo entre las partes divididas en la exigencia de consulta popular¸ eliminación del CCCPS para que les dejen elegir Contralor a su antojo, y peor aún, si pueden cambiar la mayoría legislativa violando la voluntad popular de manera cínica y canalla. A todo ellos y sus actos la respuesta debe ser una y al unísono:”No. No…no al golpe de estado, no a la desestabilización y los acuerdos secretos” Nos merecemos vivir en democracia y no atentando a diario a la misma.

Al final, la frase de la abuela lojana tiene su complemento al decir con mucha sorna “No se ponga a buscar lo que no se le ha perdido… porque puede resultar que encuentre lo tampoco ha querido”. ¿Será? (FHA).