Norwalk High School cae en pánico colectivo ante presunta presencia de armas de fuego

Estudiante escucha gatillo de arma y pone en pánico a estudiantes y padres de familia; mientras policía resuelve el caso

NORWALK. Con un anuncio en las redes sociales, más miles de llamadas telefónicas automáticas desde la Junta de Educación, dirigida a los padres de familia en torno a una sospecha de que había un arma de fuego dentro de los predios de la escuela secundaria Norwalk High; los alumnos, padres de familia y maestros de la escuela vivieron momentos de alta tensión a inicios de semana.

La acción comenzó a las 10:43AM después de que el personal de la escuela dijo a un oficial de recursos escolares que un estudiante “creía haber escuchado a alguien tirar el gatillo de una pistola en un baño de hombres dentro de la escuela a eso de las 8:30AM”, dijo el portavoz policial, Terry Blake. Pero dejó en claro que en ningún momento el alumno vio un arma de fuego ni en ningún momento hubo amenazas de su uso.

En primera instancia, Norwalk High fue puesto en categoría de: “refugio” poco después de las 10:45AM., y aunque un anuncio del Distrito Escolar publicado en las redes sociales decía que todos estaban a salvo y que era “un chequeo de rutina” adentro, era cualquier cosa menos un lugar de seguridad; en tanto que afuera, los padres de familia estaban ansiosos y muchos de ellos con lágrimas, en estado de pánico producto de que la mayoría, de origen hispano no comprendían lo que sucedía ya que las órdenes eran dadas en inglés.

Los familiares publicaron preguntas y expresaron consternación en las redes sociales, pero también alivio, como el caso de María Rincón, una madre colombiana que escribió en su muro: “¡mamá!, cuando quieras darme un castigo, está bien. Quítame todo menos el teléfono porque si pasa algo en la escuela ¿cómo me comunico con ustedes?, adjuntando una foto abrazando junto a su esposo, a su hija Diana Acosta Rincón, que reportó su deseo de no volver a la escuela prontamente porque tiene pánico debido a lo sucedido el pasado martes.

En tanto que el teniente Blake, indicó que la policía realizó una investigación durante varias horas mientras los estudiantes estaban “protegidos en su lugar”. Expresó que no se vio ni se encontró ningún arma y que ningún estudiante fue detenido o arrestado. No se esperan arrestos, dijo el martes por la noche en un comunicado de prensa.

“En el clima en el que vivimos hoy, con lo que obviamente ha sucedido en Parkland, Florida, tomamos el caso sin importar cuan inofensivo o muy en serio fuera. Hay protocolos en funcionamiento y estos protocolos se ejercitaron hoy”, indicó Blake.

Mientras que los administradores escolares intentaron continuar con las clases, muchos estudiantes se distrajeron y enviaron mensajes de texto a los preocupados padres.

Ethan Carpio estaba en la sala de la orquesta con otros estudiantes. “Se suponía que la clase era normal, pero como la tensión era alta debido al evento reciente, nadie estaba realmente continuando la clase como normalmente. Simplemente nos quedamos sentados allí durante un par de horas. Realmente no obtuvimos ninguna información “, añadió.

Los administradores despidieron a los estudiantes a la 1:30PM pero no se les permitió retirar sus mochilas ni chaquetas.

Sin embargo, muchos de los padres que esperaron respuestas fuera de la escuela dijeron que estaban frustrados con lo que sentían era falta de comunicación. También había una barrera de idioma para una gran parte de los padres que hablaban solo español, ya que más de un tercio de los estudiantes son hispanos.

Los padres también recibieron diferentes relatos de lo que sucedió con sus hijos, lo que aumentó la confusión.

Diana Carpio fue una de las docenas de padres que se apresuraron a llegar a Norwalk High después de recibir el mensaje de texto de su hijo. Otros vinieron después de que recibieron un mensaje del sistema de mensajes del distrito alrededor de las 11:30AM. sobre que la escuela estaba bajo una alerta de “refugio”.

“Definitivamente me dijo que era un simulacro y luego me envió un mensaje de texto y me dijo que no era un simulacro”, dijo Carpio, refiriéndose a su conversación con su hijo. Llamó a la escuela antes de que se enviara la alerta y dijo que le dijeron que era un simulacro.

La vocera de las Escuelas Públicas de Norwalk, Brenda Wilcox-Williams, no estaba al tanto de tal confusión e indicó que la llamada podría haber ocurrido antes de que se confirmaran los hechos.

“En situaciones como estas, las circunstancias evolucionan bastante rápido y obtenemos comunicaciones oficiales lo antes posible. Y siempre tratamos de dirigir a las personas a las fuentes oficiales del distrito también”, dijo Wilcox-Williams.