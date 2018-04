Nuestros sueños como hispanos sí tienen espacio en esta gran nación, por Caroline Soto, MBA

Todos los que en algún momento nos desprendemos físicamente de nuestra patria venimos con una maleta cargada de ilusiones, sueños cimentados sobre una base de fe, esperanza y determinación.

En mi caso, salí de Puerto Rico un 26 de abril de 2015 porque quería experimentar nuevas emociones y salir de zona de comodidad. Había experimentado ya algunos logros, pero como toda emprendedora, me surgió esa cosquillita que me decía: “quiero más”. Llegue a este maravilloso estado de Connecticut en donde todo era diferente. El idioma, las estaciones del año tan marcadas unas de otras y una cultura relacionada a nuestro “body lenguaje” que para mi era diametralmente opuesta.

“Sabia a lo que me iba a enfrentar, pero también tenia claro lo que quería lograr.”

Me mentalice y bloquee de mi mente aspectos generales que no me permitiera o limitaran el que yo consiguiera lo que me había propuesto. Objetivos claros con plazos definidos, entendiendo que la disciplina y consistencia son los verdaderos protagonistas del proceso.

Hoy cumpliendo exactamente 3 años en esta gran nación hago un recuento de logros y resultados. Entre uno de ellos esta está columna que me a permitido llegar a miles de personas. La cual llego prácticamente desde que coloque mis pies en los Estados Unidos. En el trayecto han surgido encuentros, conexiones, eventos y plataformas que han ido aportando a este acelerado crecimiento. La más reciente, una que me llena de gran emoción y alegría es Hispanicize 2018 en la que tuve la oportunidad de participar como oradora junto a un excelente panel de expertos en la ciudad de Miami, Florida.

Esta ha sido una una excelente plataforma por los pasados 9 años, en donde los los hispanos demostramos que estamos haciendo algo positivo, que contribuimos y que aportamos ideas innovadoras, mencionó Manny Ruiz, director ejecutivo y fundador de Hispanicize.

El evento es el más importante para la industria hispana de la comunicación, entretenimiento y mercadeo en los Estados Unidos. Este año fue su novena edición.

Algo que motivo al Sr. Ruiz durante esta edición fue el hecho, de que hoy más que nunca es un reto ser latino es esta nación por la manera en que se refieren a nosotros.

La dinámica y energía del evento fue incomparable.

“Todos estábamos alineados con un mismo sentir, UNIDAD entre la comunidad hispana.”

Esto se logra cuando más que buscar ser protagonistas escuchamos las sugerencias, experiencias y conocimientos de otras personas que ya han recorrido previamente este camino.

Con esta misión se presentó el panel de expertos compuestos por excelentes profesionales con una gran calidad humana en el taller:

“Fortalece y monetiza tu plataforma digital”

El panel estuvo compuesto por Andreina Barroso, directora, Digital Solutions , Sandra Felisa, Co-fundadora, Blue Octopus Digital, Silvia Vega, gerente, Field Optimización, Jaime Cardona, fundador, presidente, Red Quid Studios, Vicente Pimienta, fundador, CEO, Digisults y yo Caroline Soto, fundadora, CEO, Despliega Tu Actitud movimiento que ha revolucionado la Florida Central, bloguera. Moderando el panel estuvo Janie Flores, Presidente de Buena Vida Media, presentadora, “Janie Flores Live” por 880AM The Biz.

Este taller se estuvo ofreciendo el primer día del evento y en el cual se brindaron herramientas efectivas. En este taller tocamos temas que influyentes y empresarios de todo nivel se realizaban y se proporcionó respuestas concretas que han funcionado para crecer y monetizar las plataformas digitales. Para sorpresa nuestra, el taller vino a responder a una gran necesidad en medio de nuestra comunidad de hispanos. Lo validamos con la gran cantidad de personas que se dieron cita, el salón estaba lleno a capacidad, sobre 25 personas estaban de pies y la gente se tenia que ir porque no había espacio.

La experiencia del “tu a tu” después del taller fue única. Me encanto conocer “físicamente” a James Lynn que respeto y considero uno de los influyentes más notables en esta comunidad. A Celeste Martínez, una creativa apasionada, a Edith Tapia de Cuponeando PR. Gracias a Janie Flores por embarcarme en esta gran aventura y por supuesto a mi #CoachTrotamundos y #EmprendeEnPareja quienes somos el mejor “teamwork”.

Este es el tiempo de unirnos, de manera genuina, apoyarnos y hacer “comunidad digital”. Gracias a Manny Ruíz por tan excelente iniciativa a la cual recién me uno, pero desde ya, y con Dios delante estaré cada año.

Como influencer te dejo con este pensamiento de Zig Ziglar que adopté hace mucho: “deja de vender y empieza a ayudar”. Verás como tu entorno se transforma y comienzas a conectar y, sobre todo, dejar un legado como hispano en esta gran nación.

Visita mi página www.carolinesoto.com y sígueme en todas las redes sociales como @carolinesoto.

Te invito a que me regales un me gusta en Facebook, me sigas en Instagram y Twitter.

Hasta la próxima,

Tu amiga y Estratega de Negocios

Caroline Soto, MBA