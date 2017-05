Nuevos trámites de visas culturales afectan intercambio musical con otros países

HARTFORD.- Eric Galm es un profesor asociadode música y etnomusicología del Colegio Trinity de nuestra ciudad y cada año organiza el Festival de la Samba que tuvo lugar el pasado sábado seis de mayo entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde en el recinto del colegio.

El evento es ampliamente conocido y atrae tanto a residentes como estudiantes deseosos de conocer másde cerca de esta expresión musical típica de Brasil en la que Galm es un especialista.

Este año y cómo ya era una práctica anterior, el festival tenía como invitados especiales al guitarristaGilvan Oliveira, al bajista Iban Correa de Costa, y al percusionista Sergio Antonio Silva, todos ellos profesores de música de la Universidad de Música Bituca, una escuela fundada por el legendario cantante y compositor Milton Nascimento en Minas Gerais en Brasil.

Lamentable este importante aporte musical en el que participarían músicos que se hicieron acreedores a premios Grammy, fue afectado por los nuevos trámites de inmigración implementados por el gobierno de Donald Trump.

Dentro del proceso de creciente acoso a la llegada de personas de otros países a los Estados Unidos y en contradicción con la que existió durante el gobierno del presidente Barack Obama; el proceso de solicitar visas de intercambio educacional se ha convertido en uno extenso, engorroso y tedioso que se prolonga por meses y hasta años.

“El año pasado no hubo tantos obstáculos para hacer posible la visita de prestigiosos artistas y académicos brasileños que nos permitía presentar a la comunidad un evento internacional, pero ahora nos hemos encontrado con barreras innecesarias que están cohibiendo este saludable proceso de intercambio,” dijo a La Voz el profesor Galm.

La noticia no dejó de desalentar a los organizadores del Festival de la Samba y a las autoridades del colegio Trinity ya que marca una brecha para la contratación y viajes de músicos, escritores, pintores y otras personalidades del mundo de la cultura internacional.

“Realmente nos dio pena escuchar esta noticia en la presentación del Ensamble de Samba del colegio Trinity y queda claro que estamos sufriendo los efectos de una política discriminadora que es la que aplica el gobierno de Trump en contra del intercambio cultural con Latinoamérica,” dijo Joao Pereya, naturalizado estadounidense, pero nacido en Brasil.

Aún así, las presentaciones musicales del cantante José Paulo, el Trinity Steel dirigido por Curtis Greenidge, Ginga Brasileira dirigido por Efraim Silva, The Hartford Hot Several; The Bossa Nova Project; la cantante hondureña Karlibeth Ortega; el coro de la escuela superior Hall de West Hartford dirigido por Lorri Cetto y otras actuaciones, deleitaron al público que tuvo la posibilidad de inmersión en la cultura carioca.

Este esfuerzo de traer expertos músicos brasileños había sido posible gracias al trabajo mancomunado del Colegio Trinity y el Consulado General de Brasil en Hartford.Hasta ahora, los trámites de visas para los artistas no había sido un problema, pero en la opinión de abogados, queda claro el intento del gobierno de los Estados Unidos de colocar barreras burocráticas que desaniman a quienes solicitan visitas de intercambio.

El programa ha sido una experiencia educacional única impulsada por el profesor Galm que es un creyente no tan solo en la difusión de conocimiento en el ámbito académico sino que también en la práctica musical y en estrecha conexión con la comunidad.

Dentro de esta orientación de extensión universitaria es que nació el Ensamble de Samba del Colegio Trinity cuyos integrantes son estudiantes de Galm que enseña música y ritmos.

“Nuestro repertorio deriva de la batucada que es un tipo de grupo musical que toca en Brasil durante la celebración de los populares carnavales.En nuestras presentaciones animamos la participación del público tanto en idioma inglés como portugués, invitando a que las audiencias participen bailando y cantando,” dijo Galm que con esta lamentable experiencia no se amilana e intentaré nuevamente traer una representación musical brasileña para el próximo mes de mayo del 2018.

El profesor Galm es un profesor en el colegio Trinity desde 1999.Entre los años 2006 y 2010 fue el presidente de la Sociedad para la Etnomusicología de la región Noreste de los Estados Unidos.Ha viajado, vivido y estudiado extensamente a través de Brasil y ha dirigido programas de investigación musical y antropológica en Cuba y Trinidad.Se graduó del programa de etnomusicología de la Universidades Wesleyan y Tufts y Actuación y Percusión de la Universidad de Michigan.También cuenta con certificaciones de la Escola Brasileira de Música y de la Unbiversidade Federal do Rio de Janeiro en Brasil.

La importancia de estas actividades culturales/educativas ha merecido el apoyo del Consulado General de Brasil en Hartford y ha recibido donaciones de la Oficina de Artes de Connecticut, e instituciones del colegio localizado en la calle Summit en Hartford.

Muchos de los bailes brasileños tienen una estrecha conexión con las expresiones musicales y rítmicas de los esclavos que así manifestaban sus emociones y sentimientos en relación con los “negreros” o traficantes de seres humanos que desde África fueron importados en horribles condiciones en barcos portugueses al Brasil.

“Lamentablemente las infames políticas de rechazo a inmigrantes estarán inhibiendo estos saludables contactos educacionales en los que los estudiantes aprenden de primera mano la historia y cultura de otros países,” terminó por agregar Joao Pereyra.

Para los estudiantes que integran el conjunto de Samba, esta es una experiencia única ya que une a la teoría musical con la práctica a través de instrumentos de percusión típicos de Brasil.