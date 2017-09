Pan del Cielo: negocio de emigrantes ecuatorianos celebra su décimo aniversario, un sueño americano

Por Carlos Resto

NEW HAVEN.- La Asociación Hispana-Americana de Pequeños Negocios (S.A.M.A), la Administración de Desarrollo Económico de New Haven(E.D.A.) y Desarrollo de Pequeños negocios de New Haven(N.H.S.B.D.) se unieron con Edgar y Martha Merta para celebrar el décimo aniversario de su negocio Pan Del Cielo Repostería y Panadería.

Decenas de personas se unieron a la celebración entre ellos: Oficiales gubernamentales, miembros de la junta municipal, directores de agencias, líderes comunitarios, el representante del consulado ecuatoriano y público en general, asistieron a la ceremonia de celebración.

La alcaldesa de New Haven, Toni Harp fue la primera invitada en darles a Martha y Edgar su felicitación, diciendo: “Emigrantes como Martha y Edgar que llegan a nuestra ciudad para ser ciudadanos de bien y desean lograr el sueño americano, New Haven le abre los brazos para que se haga realidad. New Haven ha sido una ciudad donde todo emigrante es bienvenido, no importa de qué parte del mundo. Tenemos en nuestras oficinas los recursos y tecnología para que sus negocios sean triunfadores. Nuestras oficinas de la Administración de desarrollo económico y la oficina de Pequeños Negocios educan, orientan, planifican y trabajan con los futuros triunfadores. Continuaremos ayudando a nuestros emigrantes para que su sueño americano sea una realidad”.

Frank Alvarado portavoz de SAMA a nivel nacional, estatal y regional describió cuando 10 años atrás Martha y Edgar llegaron a sus oficinas con deseo de ser dueños de un negocio, donde se les ofreció servicio. “Los resultados han sido increíbles, con ventas de un millón de dólares con planes de expansión y después de haberse expandido en dos ocasiones a locales adyacentes y exponer sus negocios a otras ciudades y otro estado. A nombre de Julio Mendoza, Johana Maldonado y todos los miembros de nuestras oficinas queremos felicitarlos y desearles mucho éxito.”



Raúl Erazo cónsul del Ecuador en Connecticut fue la tercera persona en dirigirse a los invitados señalando:” “Martha y Edgar felicitaciones en su décimo aniversario. Su trabajo y dedicación han logrado hacer a los latinos orgullosos, ustedes representan todos los emigrantes de América. Quiero darles las gracias a todas las agencias que los han ayudado hacer su sueño americano una realidad y todos los oficiales gubernamentales en acompañarnos esta tarde”.

Cathy Graves, directora de la Oficina de Pequeños Negocios de New Haven comentó: “Gracias por hacernos parte de esta celebración, somos una oficina que estamos buscando las maneras de que los negocios pequeños crezcan y se expandan. Actualmente estamos buscando socios en los bancos para que les ofrezcan los préstamos para que los pequeños negocios tengan fuerza económica y tenemos la tecnología para sostenerlos, felicidades”.

Las últimas personas en tomar la palabra fueron los dueños de Pan Del Cielo. “Quiero darles la bienvenida a la alcaldesa Toni Harp, a todas la agencias y oficiales presentes. Nuestra trayectoria en este país: llegamos a vivir a New York desde el primer momento deseamos ser dueños de un negocio sea joyería, lavandería u otros, llegamos a Connecticut sin conocimiento alguno, sin amistades y se creó la oportunidad de comprar este negocio que estaba establecido, mi esposa y yo trabajamos de 5:00 am hasta las 7:00pm. Después de 10 años de logros queremos expandir nuestro negocio a otras ciudades y continuar llevando a C-Town, Stop & Shop y Shop Rite”, dijo Edgar

Martha Merte declaro: “Agradezco a todos los presentes especialmente la alcaldesa Harp. La determinación y esfuerzo son fórmula para alcanzar las metas en la vida. Gracias por acompañarnos en el décimo aniversario de Pan Del Cielo”.

Pan del Cielo II(P.D.C.) Repostería y Panadería es un negocio que ofrece diferentes postres y aperitivos de Ecuador, Perú, República Dominicana y Puerto Rico. Todos los ingredientes son importados de los respectivos países ofreciendo una textura y sabor a todos ellos.

Las actividades continuaron con un brindis ofrecieron aperitivos y postres que ofrece Pan Del Cielo. Entre ellos sándwich de pernil, empanada de pollo, queso, toda clase de repostería, acompañados de chocolate caliente o refrigerios. Pan Del Cielo está localizado en 523 de la Ferry en New Haven, CT.

