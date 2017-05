Parroquias hispanas y de áreas urbanas afectadas por cierres y consolidaciones

HARTFORD.- Al menos en Hartford, el cierre de parroquias no es una novedad y todos recordamos el triste cierre de la Inmaculada Concepción en la calle Park cuya feligresía debió mudarse a la Parroquia Santa Ana. En esa oportunidad hubo cierta resistencia de parte de los que añoraban la hermosura de un edificio histórico, resabio del tiempo en que Frog/Hollow y la calle Park estaban habitadas mayoritariamente por residentes Franco/Canadienses y portugueses.

La transición no fue cuestión fácil y el proceso fue dirigido por un obispo que debió insistir en la importancia de la obediencia dentro del ámbito eclesial católico realizándose una serie de conferencias y rogativas que culminaron con el traslado simbólico de la feligresía a la iglesia Santa Ana en una concurrida procesión donde hubo himnos y oraciones.

En la reciente reestructuración anunciada oficialmente por la jerarquía católica, ahora le tocó el turno a la parroquia Santa Ana/Inmaculada Concepción, nombre que adquirió después de la fusión.

El cambio ha afectado nuevamente a una feligresía del sector de la Park donde poco a poco sus residentes han ido abandonando sus prácticas religiosas no por ausencia de apoyo bilingüe, sino por ausencia de interés.

La parroquia Santa Ana/Inmaculada Concepción había recibido el positivo influjo de una pujante comunidad mexicana y centroamericana, además de residentes puertorriqueños que este pasado Viernes Santo revivieron el sacrificio de Cristo.

De acuerdo a las autoridades del Arzobispado de Hartford, la feligresía de estas parroquias se fusionarán con la de la iglesia San Agustín.

En la lista de cambios, es notorio el cierre de parroquias localizadas en centros urbanos con una población latina o mixta.

La razón de los cambios se puede deber al factor económico ya que los feligreses de estas parroquias urbanas no pueden emular las donaciones de parroquias de los suburbios tales como Saint Peter The Clever en West Hartford.

También se ha dicho que la disminución de las vocaciones sacerdotales constituye otro factor, aunque se está haciendo un esfuerzo por preparar diáconos que asistan a un cuerpo sacerdotal de los que muchos son ya adultos mayores y pronto deberán acogerse a la jubilación.

Tampoco se puede olvidar que la iglesia Católica vive una crisis grave ya que por años sus autoridades ocultaron crasos casos de pedofilia que al salir a la luz, exigieron a través de demandas en las Cortes que las autoridades eclesiásticas tuvieran que llegar a acuerdos monetarios con las víctimas de abuso por un monto de cientos de millones de dólares.

De este modo y en Hartford, el otro cierre que afecta a una parroquia histórica es la del Sagrado Corazón cuya feligresía deberá integrarse a la parroquia de San Pedro.La Parroquia Holy Trinity se unirá a la feligresía de la Catedral St. Joseph.Afortunadamente no sufrirán modificaciones las parroquias Our Lady of Sorrows, Saint Patrick/St. Anthony, Saint Lawrence O’Toole, Saint Cyril.Saint Michael se fundirá con St. Justin.

Una de las ciudades también afectadas por múltiples cambios es Waterbury donde se cerrarán las parroquias St. Margaret, St. Lucy, Sagrado Corazón y Saint Stanislaus Kostka.