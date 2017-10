Partidos de “Vida o Muerte en las dos últimas fechas de las eliminatorias en Sudamérica

Amigos, estas Eliminatorias Sudamericanas con miras a la Copa Mundial de Futbol FIFA Rusia 2018, llega a su meta final, después de jugarse 80 partidos, de los 90 en su totalidad. Se jugarán las dos últimas fechas de estas eliminatorias, el día jueves, octubre 5/2017, el día martes, 10 de octubre/2017, y solo hasta el momento, la Selección de Brasil, está clasificada con 33 puntos, e imbatible desde que llegó a su mando el técnico Tite, que les devolvió la confianza y la credibilidad a sus jugadores en el terreno de juego.

La sorpresa en estas últimas fechas de las eliminatorias, la dio el seleccionado peruano, que, en meses anteriores, se había pronosticado que no llegaría a la pelea por un cupo al magno evento. Hoy, el conjunto inca, con 24 unidades, las mismas que suman los argentinos, lo ponen en la pelea, y además se juega ese cupo contra uno de los mejores seleccionados del Continente Sudamericano, Argentina, que sería la primera vez en la historia que se quedaría por fuera, eso sobre el papel, no en la realidad hasta el momento.

El empate de Argentina contra Venezuela en la pasada jornada (1-1), la dejo mal parada, y en el puesto de repechaje, está viva, es cierto; pero los argentinos presentan un nivel futbolístico muy pobre que dejan muchas dudas sobre su futuro y su clasificacion. El técnico Sampaoli, está tratando por todos los medios de armar un equipo competitivo para estas dos últimas jornadas.

Los aficionados y la prensa argentina, desean que sean convocados aquellos jugadores que sientan la camiseta y que dejan todo en el terreno de juego, como lo hicieron los grandes jugadores argentinos en las eliminatorias anteriores.

Chile, fue otra de las selecciones que complico su clasificacion al Mundial de Rusia 2018, al perder por la mínima diferencia ante el seleccionado boliviano, y ante Paraguay. Con 23 puntos y en la sexta posición, el conjunto austral esta fuera del certamen hasta la presente fecha, pero le quedan dos finales más para definir su futuro, y volver como uno de los grandes a la cita mundialista. Porticos de “Vida o Muerte”.

Por otro lado, la selección peruana es la sensación de estas últimas fechas, con sus dos victorias sumo 24 unidades y está en la cuarta posición que es un cupo directo al mundial. La Selección del Perú, no llega a una Copa Mundial desde 1982, y es la primera vez desde ese entonces que tiene las mejores posibilidades de clasificar a un mundial. Sus dos últimas batallas son contra Argentina, de visitante, y contra Colombia de local. Difícil, pero no imposible. Este es el momento de demostrar que todo ese proceso que se ha venido trabajando con el argentino Ricardo El Tigre Gareca, no ha sido en vano, y que es tiempo de recoger sus frutos.

La Selección de Colombia, que tuvo la oportunidad de asegurar un cupo al próximo mundial de la FIFA, dejo escapar cuatro puntos, de los seis posibles. Los empates ante Venezuela y Brasil, suspendieron su clasificacion, y ahora espera sumar en casa contra la alicaída Selección de Paraguay, para asegurar de una vez, su cupo al Mundial de Rusia 2018. De no darse un resultado positivo, le quedara otra oportunidad ante el conjunto inca en territorio peruano. Colombia, la tiene fácil en estas dos últimas fechas, pero la misma selección podría complicarse sino saca su casta y su futbol ante estas dos selecciones, que tienen diferentes motivos para enfrentar a los cafeteros. La primera (Paraguay), no tiene nada que perder, y la segunda, no quiere quedarse por fuera del mundial (Perú).

Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, solo tiene partidos por cumplir. Decepcionante lo de Ecuador, que después de un gran inicio en las eliminatorias, se fue desmoronando y termino en deuda con toda su nación. Pecaron en terminar el ciclo de los técnicos colombianos, que, con sus altibajos, siempre terminaron clasificados a las citas mundialistas.

Paraguay, necesita renovación, proceso con seriedad, y un cuerpo técnico que tenga a largo plazo, todo el material necesario para recuperar el nivel futbolístico de los guaraníes. Fueron muchos años de futbol con entrega, técnica y mucha garra. Hoy, no queda nada de ese futbol.

Lo de Venezuela es de admirar, por lo que se viene haciendo bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, ex-arquero de la vinotinto. Tienen un seleccionado lleno de jugadores jóvenes y de mucho talento. Ya vienen en cada jornada de estas eliminatorias, sorprendiendo a los grandes equipos. Se esperaba que, en los próximos eventos de la Conmebol y FIFA, estos muchachos sean los protagonistas de la nueva Venezuela, que trae técnica, velocidad, fuerza y disciplina.