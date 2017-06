Pastor pide ayuda para que no desaparezca programa de repartición de comida a los jornaleros del puente

NORWALK. El pastor Oscar Destruge, de la iglesia El Camino solicita a los pastores de las iglesias, organizaciones comunitarias, líderes y activistas comunitarios, que donen un espacio de su tiempo para ayudar recogiendo, preparando y sirviendo comida a los jornaleros de El Puente Lowe cada sábado y martes; con el fin de no perder la ayuda del restaurante Mi Casita ni del supermercado Stew Leonard’s y la panadería New York; que por años regalan en forma desinteresada una considerable suma de productos que son repartidos a los trabajadores, familiares y amigos del Puente en horas de la mañana.

Cada sábado desde hace 9 años, bajo el liderazgo del Pastor Oscar Destruge, la iglesia El Camino adoptó a los jornaleros que se reúnen en el puente de Lowe St y la Ely Avenue en donde se les brinda café, sándwiches de queso, huevos hervidos, empanadas, pan y otras delicias donadas por los restaurantes Mi Casita, Stew Leonard’s y New York Bakery.

Durante los últimos 14 años, el Pastor Oscar ha servido como el guía espiritual de la iglesia El Camino y este 30 de junio se jubila de sus labores y desea comunicarse con las iglesias hispanas de Norwalk para pasar la batuta a otros líderes quienes desean servir a Dios en esta forma muy especial.

“Nos sentimos muy bendecidos por organizaciones quienes apoyan a las necesidades de nuestros hermanos inmigrantes. Stew Leonards, New York Bakery y Mi Casita donan pan y comida que realmente ayuda en la economía de muchas familias”, dio el Pastor, quien también dona su tiempo enseñado inglés en la iglesia Calvin Reformed Church ubicada en 19 Lexington Avenue los días martes después de las 7 de la noche en donde también se sirven las galletas y pasteles donados por los negocios del área.

Para este programa, el Pastor Oscar dice que se necesitan personas que estén dispuestas a regalar una o más horas de su tiempo, además de sonrisas y palabras alentadoras.

HORAS DE APOYO:

Viernes 5:45PM – 30 minutos. Recoger pan de New York Bakery.

Preparar café para el sábado madrugada.

Sábado por la madrugada

6 am. Recoger pan y dulces de Stew Leonards (30 min)

6:15 am. Recoger comida de Mi Casita. (15 min)

6:15 am – Preparar comida para desayuno. (1.5 horas)

7:45 – 8:45 Servir alimentos a jornaleros y familias.

8:30- 9:30 am Limpiar ollas y contendores, limpiar cocina.

Martes

6 am – Recoger pan y dulces de Stew Leonards (30 min)

Guardar en un lugar fresco hasta la noche.

6:30 pm – Traer pan y dulces a Calvin Reformed Church uibcado en 19 Lexington Ave. y organizarlo en las mesas (30 min)

6:30 pm – Abrir la iglesia y acompañar a los maestros voluntarios. 1.5 horas

8:45 pm -Cerrar la iglesia y acompañar a las maestras a sus autos en el estacionamiento.

“Escoja lo que El Señor le está guiando para que usted haga. Nada es demasiado pequeño ni tan grande que no haga al Señor sonreír. No tiene que hacerlo sola. Invite a sus amigos para que le acompañen. Jesús dijo “el que da un vaso de agua a estos de los más pequeños, me sirve a mí”, dijo el P. Oscar.

Si usted desea ser parte de este programa, puede comunicarse con el Pastor Oscar Destruge llamando al teléfono: (203) 984-3625.