Peligrosa temporada de gripe en Connecticut

Ya ha cobrado la vida de por lo menos 5 personas

NEW HAVEN, CT- El frío extremo de este invierno le ha permitido a la temporada de gripe cobrar sus primeras víctimas en el estado de Connecticut. El número de pacientes acudiendo a los hospitales de la región por esta causa se duplicó la semana pasada.

Las bajas y peligrosas temperaturas que han estado azotando el estado han sembrado preocupación no solo a nivel local sino a través estatal. Es que no se está hablando acerca de que la gente se sienta medio enferma por unos cuantos días, el asunto va más allá. Y eso no lo es todo: Ésta temporada de influenza (o flu, como se le denomina en inglés), no solo afecta a lo ancianos; lo niños y jóvenes también han sido sus víctimas.

Las últimas estadísticas del Departamento de Salud Pública de Connecticut(Connecticut Department of Public Health), informan que la última semana de Diciembre, las visitas a los centros de emergencia subieron hasta un 7%. Y un balance general detalla que en los últimos cinco meses del 2017, fueron reportados 713 casos de gripe, en los cuales 5 personas perdieron sus vidas.

Todos los fallecidos eran personas de más de 65 años de edad, lo cual es entendible ya que la gente de edad es más vulnerable a claudicar ante las serias complicaciones de un ataque de influenza. Sin embargo, el informe del Departamento de Salud de Connecticut, advierte que el mortal virus atacó fatalmente el año pasado a personas más jóvenes.

En California por ejemplo, 27 personas menores de 65 años de edad ya han muerto como consecuencia del ataque gripal. Y esto representa 4 casos más de los reportados en el 2016. Texas y Arkansas son los dos estados de la Unión Americana que han reportado más personas llegando a los hospitales de emergencia buscando alivio a sus males, quienes llegan quejándose de deshidratación y dificultad para respirar.

“Considero que mucha gente se siente prácticamente terrible cuando es atacada por esta enfermedad, que es una cosa que le ayuda a la gente a diferenciar de otros virus respiratorios muy comunes en estos momentos. La gripe realmente tira a la gente a la cama,” decía el Dr. Michael Chang, del Memorial Hermann. TMC/UT Health.

En algunos estados del Sur y del Oeste, el virus ha enviado a la cama a cientos de personas, y en muchos casos los centros hospitalarios han tenido que adecuar tiendas al aire libre para atender la demanda. Doctores y enfermeras han tenido que atender a los pacientes en los pasillos de los hospitales.

A nivel nacional, 41,0000 casos de influenza se han reportado.

NUNCA ES TARDE PARA VACUNARSE

La epidemia de gripe es un problema a nivel nacional. Sin embargo, los doctores aconsejan que nunca es tarde para hacerse vacunar contra la influenza.

Supermercados tales com “Shop Rite”, y otros más, así como “CVS Pharmacy” y “Rite-Aid”, a nivel local, ofrecen servicios de vacunación contra la gripe a precios módicos. Si usted no se ha hecho vacunar, hágalo ahora, así se pudiera evitar visitas de emergencia al hospital, pérdida de días de trabajo, y hasta la pérdida de su propia vida. No espere más…