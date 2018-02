Piden a Yale que cancele la deuda de 1.8 millones a Puerto Rico

Por Carlos Resto

La conferencia de prensa realizada en las facilidades de la Universidad Yale, en New Haven CT, se dieron cita decenas de personas de todas las áreas de la comunidad para pedirle al presidente de Yale, Peter Salovey, que cancele la deuda de Puerto Rico de $1.8 millones de los cuales son dueños. Un total de 14 organizaciones, locales estatales firmaron una carta de petición de la condonación de la deuda a Puerto Rico a la institución académica.

Charles Decker, asambleísta del (D-9) de la junta municipal de New Haven quien fue el maestro de ceremonia del evento, declaró: “La isla de Puerto Rico con 3.5 millones de población, fue devastada por dos huracanes Irma y Maria en menos de 10 días. Causando una perdida $90 billones en daños en la infraestructura, sistema de energía, hospitales, puertos, edificios, viviendas, agricultura y perdidas de seres humanos y animales vacunos. Yale posee $1.8 billones de la deuda que antes de esta devastación era de $74 B. Yale tiene un “endowment” de $27 B. Para ayudar a la recuperación le pedimos que cancele esta deuda, donde hay cinco de sus corporaciones demandado al gobierno de P.R. que lo pague en su totalidad”.

cancel-the-debit2 Image 1 of 2

David Díaz estudiante de cuarto año de Yale les dio las gracias a todos los patrocinadores del evento, luego prosiguió diciendo: “En este momento histórico, Yale puede demostrar compasión por los humanos y cancelar la deuda de P.R. donde una isla ha sido completamente devastada. Su habilidad de pagar esa deuda es posible en este momento. Los niños no tienen escuelas, los ancianos no tienen hospitales, 60% de la población no tiene electricidad, el agua está contaminada, miles de hogares no tienen techo, las carreteras en el centro del país no tienen puentes transitables. Mi abuela aún se angustia porque no sabe de nuestros familiares. Le pido al presidente Salovey que cancela la deuda y llame a otras instituciones a hacer lo mismo”.

Norma Rodriguez-Reyes, presidenta de La Voz Hispana, presente en la conferencia de prensa dijo: “La isla de Puerto Rico es tan grande en territorio como el estado de Connecticut, la población es similar CT. 3.6 millones y P.R. 3.4 millones. Por la devastación de los huracanes Maria e Irma está ocurriendo una inmigración a todos los estados en busaca de una mejor vida. Imagínense que a CT lleguen vientos de 150 m/h donde las ciudades y pueblos urbanos sin electricidad, sin agua potable, carreteras destruidas y sin comunicación. La ayuda seria inmediata con camiones llenos de comida, trenes transportando maquinarias, trabajadores llegando en sus propios vehículos, aviones y barcos en lapsos de horas llagarían de los estados vecinos, pero Puerto Rico está a 1,500 millas de distancia y está rodeada por agua. Connecticut se recuperaría a pasos rápidos con la ayuda de Washington. Cuando vemos la devastación que existe en la isla no podemos contener las lágrimas y ver el sufrimiento de nuestros pueblos donde la ayuda no llegaba por semanas, sin comida, agua y techo donde vivir, sin comunicación, sin electricidad. Los puertorriqueños queremos que seamos tratados como los ciudadanos en E.U.A son tratados. Le pedimos a Yale que contribuya a la recuperación de Puerto Rico, cancelando $1.8 billones.

Yesania Hernández vice-presidenta del sindicato Local 217 tomó la palabra añadiendo: “Soy miembro de la comunidad puertorriqueña de New Haven extremadamente fuerte, pero nuestra gente en P.R. está sufriendo, mi abuelo y otros familiares batallaron contra los vientos huracanados utilizando cubos para sacar las aguas de sus hogares durante 12 horas. Más de 10% de la población ha abandonado a Puerto Rico por las condiciones inhumanas en que viven y la situación económica. 200 estudiantes han llegado de la isla donde pasaron y semanas con hambre. Por favor, Yale cancela esta deuda y sea una mano de ayuda para que Puerto Rico se levante.”.

Evelyn Rodriguez asambleísta (D-4) de la junta municipal de New Haven expreso: “Soy 1 de 3 asambleísta de la ciudad de New Haven, ex alumna de Yale graduada del departamento de medicina. En nombre de mi comunidad y de isla del encanto Puerto Rico, le pido a Yale que haga más por nuestra isla. Le pido al presidente de esta prestigiosa universidad que cancele la deuda publica impagable que debe Puerto Rico.

Chris Rosario representante estatal (D-128) de Bridgeport, miembro del Caucus Latino y Afroamericano de la legislatura estatal, fue último en toma la palabra diciendo: “Soy nacido y criado en Aibonito P.R., hasta un mes atrás no había agua en mi pueblo, el único puente fue destruido. Mi familia se ha mudado a Hawái, Florida, Ohio y Connecticut después de los huracanes. Le pido a Yale que cancele la deuda de nuestra isla y que invierta en el futuro de Puerto Rico. Si tienes estudiantes, facultades y trabajadores boricuas en Yale demuéstrenle y pidan que cancele la deuda. Los puertorriqueños somos un pueblo dadivoso, decimos donde come 1 comen 10 y le pido a comunidad puertorriqueña que continúe peleando”.