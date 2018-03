Pinturas y poemas de artistas latinoamericanos de la Galerîa de Arte de Stamford

STAMFORD. Retrospectiva Dual, es el nombre de la nueva obra de exhibiciøn de arte que serå estrenada en la galerîa de la Stamford Art Association, ubicada en 39 Franklin Street, del 25 de marzo al 26 de Abril. Una retrospectiva conjunta del trabajo plåstico de los artistas latinamericanos: Mayole Mili Gonzalez y Fabiån Cortes.

Acorde con los artistas, como punto interesante, la exhibicion serå enriquecida con poesîa en colaboraciøn con el grupo cultural La Tertulia de Stamford.el såbado 31 de marzo de 6:00 a 8:00 PM, que serå en forma paralela combinada con 25 poemas trabajados por a manera de taller en forma colectiva por los artistas de La Tertulia.

Dualidad es la filosofía de equilibrio donde dos opuestos complementarios coexisten en armonía y son capaces de transmutarse entre sí en contraste necesario para resaltar su propia identidad. Este concepto se convierte en la base de la retrospectiva plástica de 32 obras ofrecida por estos dos artistas.

Las obras incluyen pasteles, acrílico y técnicas mixtas y han sido creadas por los dos artistas compartiendo el mismo estudio pero trabajando de manera independiente. Aunque se pueden identificar influencias mutuas, al final ambos han definido su propio estilo muy distintivo.

Además de las obras de arte y la poesía en exhibición, habrá otros dos eventos culturales en la Galería Townhouse SAA que se organizan alrededor del 23 de abril Día Mundial de la Lengua Española y que se celebrarán en honor del escritor español Miguel de Cervantes :

‘América Latina en el exilio’ – Recital de poesía – Abierto al público

Lectura de poesía en español que describe los sentimientos del exilio latinoamericano. Será entregado por los miembros de La Tertulia de Stamford.

Fecha: Sábado, 7 de abril – 6:00 a 8:00 p.m. ‘Música y animación’ – Taller de escritura – Abierto al público

Se mostrarán a los asistentes tres cortometrajes animados de la antología ‘Music & Animation’ producidos por Paul McCartney luego se les animará a escribir la historia que vieron y, si lo desean, leerla al público. La escritura se puede hacer preferiblemente en español pero también podrá hacerse en inglés.

Fecha: sábado, 14 de abril – 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

SOBRE LA GALERIA

Art Association es una organización sin fines de lucro, cuyos miembros incluyen pintores, escultores, grabadores, fotógrafos y artistas multimedia. En su año 47, nuestra misión como organización artística es proporcionar un foro donde los artistas emergentes y profesionales puedan debatir y exhibir su trabajo dentro de la comunidad y competir en espectáculos con jurado. The Association’s Townhouse Gallery tiene ocho presentaciones consecutivas cada año, dos de las cuales son exposiciones individuales y seis son exhibiciones con jurados con jurados prominentes de escuelas de arte, galerías e instituciones en Nueva York y áreas circundantes, incluyendo el Museo Metropolitano de Arte, Whitney Museum, Bruce Museo y Museo de Arte Moderno. Organizamos una exhibición internacional, el Faber Birren Color Award Show y un High School Student Show para los estudiantes del Condado de Fairfield. Todos los artistas, no solo los miembros, pueden enviar sus trabajos para exhibiciones. Las competiciones anuales obtienen propuestas de artistas locales, regionales y nacionales. La SAA también es comisaria de las exhibiciones de 4 años “Art at the Ferguson” en la Biblioteca Ferguson. SAA cuenta con el respaldo de subvenciones de la Comisión de las Artes de Connecticut, la Ciudad de Stamford, la Fundación Kuriansky y generosas donaciones de artistas y amigos individuales.La SAA Townhouse Gallery está abierta todos los jueves / viernes de 11 a 3 y sábados / domingos de 12 a 3. La admisión es gratis. www.stamfordartassociation.org • 39 Franklin St. Stamford CT 06901, P: 203-325-1139 F: 203-359-1117 Email: stamfordartassn@optonline.net