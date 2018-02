¿Podría el Real Madrid atraer a Neymar al Bernabéu?

MADRID (Reuters) – Mientras el Paris Saint Germain calienta motores para la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el miércoles, gran parte de la atención de los medios se centra en que su jugador más preciado, el delantero Neymar, pueda llegar a sorprender a todos en un futuro fichando por el conjunto del Santiago Bernabéu.

El brasileño se convirtió en el jugador más caro de todos los tiempos el pasado agosto cuando el PSG se lo arrebató al Barcelona por 222 millones de euros (272,1 millones de dólares), aunque el Madrid ha codiciado al delantero desde que tenía 13 años.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo recientemente que el Madrid intentó fichar a Neymar antes de que éste firmase con su rival el Barça en 2013 y reiteró su deseo de traer al brasileño a Madrid.

Neymar ha marcado 28 goles en 27 partidos en todas las competiciones para los líderes de la Ligue 1, aunque no parece haber sido siempre feliz en París.

El choque con su compañero en el ataque Edinson Cavani en septiembre sobre el derecho a lanzar un libre directo se revivió el mes pasado cuando el brasileño impidió que el jugador uruguayo lanzara una pena máxima contra el Dijon que le habría entronado como el mayor goleador de la historia del equipo.

El incidente llevó a algunos aficionados del PSG a abuchear a Neymar, incluso tras haber marcado cuatro goles en la victoria por 8-0.

El periodista Joao Henrique, que vive en París y escribe para el medio brasileño Universo Online dijo a Reuters que Neymar estaría interesado en fichar por el Madrid en un momento dado, pero que no le ve dejando el PSG a corto plazo.

“A Neymar le decepcionó su llegada a Paris, rápidamente se dio cuenta de que el club no era comparable con grandes como el Barça y que el nivel de la Liga era peor que en España. Y luego tuvo el problema con Cavani que sigue coleando”, declaró.

“Pero ahora ver la calidad del PSG le ha animado y no hay más disputas relacionadas con el ego. No diría que no al Madrid por haber jugado en el Barcelona, admira la grandeza y le excita ser el heredero de Ronaldo, pero a corto plazo su plan es ganar la Liga de Campeones y el Balón de Oro con el PSG”.

Neymar marcó el gol de la victoria por 1-0 ante el Toulouse el sábado y después del partido el defensa Thiago Silva insistió que su compatriota está contento en Francia.

“No sé, no puedo hablar por él pero espero que Neymar se quede con nosotros. Creo que es muy feliz con nosotros, tiene un lugar muy importante en el vestuario”, declaró.

“A TODO EL MUNDO LE ENCANTA NEYMAR”

El Real Madrid ha sufrido una serie de duros resultados tras ganar el año pasado la Liga de Campeones y la Liga, pero este año marcha a 17 puntos del líder el Barcelona. Vencer al PSG parece la mejor oportunidad para su entrenador, Zinedine Zidane, de mantener el puesto.

El francés normalmente no quiere hablar sobre las especulaciones sobre traspasos pero incluso él no pudo resistir la tentación de hablar sobre el brasileño el mes pasado: “Neymar le encanta a todo el planeta del fútbol porque es un gran jugador”.

El lateral izquierdo blanco Marcelo también ha hablado de forma entusiasta sobre la posibilidad de que su compañero de equipo en la selección se una al doce veces campeón de Europa.

“Encajaría con certeza. Es un gran jugador y en mi opinión los grandes jugadores tienen que jugar en el Madrid y creo que Neymar algún día lo hará”, dijo Marcelo a la televisión brasileña Esporte Interativo la pasada semana.