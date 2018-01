Por 18 años consecutivos los Reyes Magos visitan a niños hispanos

STAMFORD. Latino Foundation of Stamford, Inc., presentó por décima octava ocasión, la venida de los tres Reyes Magos, una tradición que los niños esperan cada año ,pacientemente, para recibir de sus manos directamente su regalo.

Horas antes del evento, Galdino Velasco, fundador de Latino Foundation, apoyado de Leonel Arenas, del Grupo Quetzal y declarado coordinador de la “visita de los Tres Reyes por ser el Santa de Chocolate”, acarrearon con varios voluntarios las bolsas inmensas de juguetes empacados a manera de regalos; mientras que Eva Padilla, ponía al punto las mesas en donde estarían los presentes y los rincones a donde irían los Reyes y la Sagrada Familia. En tanto que Guadalupe Ramos, coordinaba las raciones del chocolate caliente y la Rosca tradicional de Reyes que fue repartida durante la jornada.

Este año las niñas Melina y Jéssica Tobar, nativas de Guatemala, que llegaron apenas hace un mes atrás participaron por primera vez de la fiesta en donde la Fundación Latina (Latino Foundation) honró a los reyes y a los niños con un programa artístico previo a la entrega de juguetes.

Las niñas Tobar, mientras esperaban a los Reyes se acercaron al puesto en donde Diana Capasso, pintaba las caras a los menores, luego bailaron zumba con Kellz y aplaudieron el paso de los artistas. Su abuelo, don Alfredo Pinto, declaró estar “feliz de acompañar a sus nietas a su primera actividad social” y dijo sentirse sorprendido de que ya sean 18 años que se celebre la venida de los Reyes en Stamford y era la primera vez que él acudía.

“Si no hubiera sido por Raymundo, mi amigo ni siquiera me entero de este evento tan bonito. El me llamó en la mañana para que venga con mi camioneta a ayudar a transportar las bolsas de juguetes y obviamente después decidí que mis nietas debían venir a ver a los Reyes”, dijo Pinto.

Antes del desfile de los Reyes Magos. Miguel Vanegas y los hermanos: Alfonso y Leonardo Espinoza, nativos de Cuenca-Ecuador, se colocaron los trajes que salieron del ático de la casa de doña Eva Padilla, usados en la época de la Asociación Puertorriqueña, para ser reparados por doña Pilar Blanco, una hábil mujer que tiene una empresa de confecciones y decoraciones de fiestas.

Ella, declaró que le produjo satisfacción reparar las túnicas reales, confeccionar una de las coronas y que le tomó casi toda la tarde planchar los “arrugados” mantos. “Todo lo que sea para apoyar a mi comunidad, ¡siempre a las órdenes!”, dijo Blanco.

En una bolsa aparte, Pilar Blanco, trajo a manera de precaución, algunos accesorios para los trajes de la Virgen María, San José y el Niño; que efectivamente fueron utilizados por la joven Nicole Rodas, Miss Cultura Guatemala, que hizo el papel de la Virgen, Dany Román, como San José y Cindy Daniela Alvarado, como el Niño Jesús.