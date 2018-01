¿Por qué la gente no sigue sus sueños?, Por Caroline Soto, MBA

Hay varios programas en los cuales los chefs compiten para preparar el mejor plato al combinar diversos ingredientes. Usualmente, el ganador recibe cierta cantidad de dinero y también el derecho a presumir.

En el mundo culinario, ganar este tipo de concursos es algo grande y, aunque los chefs aman la comida y cocinar, luchar contra reloj frente a las cámaras no les gusta tanto.

La otra noche pude ver como una chef introvertida y talentosa se retaba a sí misma a dejar su zona de confort y derrotar a tres concursantes para triunfar. En ese momento, ella estaba muy emocionada y sabía que enfrentar su miedo era el movimiento correcto. Aunque eso no lo hizo más fácil.

La gente piensa que soy extrovertida pero, aunque creo que en muchas situaciones esto es verdad, no quiere decir que estoy cómoda saliéndome de mi zona de confort. Si quieres grandes cosas en la vida, debes enfrentar tus miedos. Y como eso es lo que siempre he querido, eso es lo que siempre he hecho.

He identificado cuatro razones por las que la gente no busca llegar más lejos:

Miedo. Esta es una razón poderosa, no sólo porque algunas cosas dan terror, sino porque mucha gente no tiene el corage para enfrentar sus miedos.

Escogen vivir en negación o lo que Henry Thoreau llamaba “vidas en desesperación silenciosa”. Es una elección. Aunque no estés consciente, en algún nivel, sabes más de lo que crees respecto a lo que haces o la razón por la que no lo haces.

Prioridades. Seguro has escuchado mucho sobre la procrastinación. Hay todo tipo de artículos sobre como disminuir esto y llegar a ser más productivo.

Todo es mentira. Si procrastinas es por una razón y es usualmente porque tienes miedo o porque realmente no es tu prioridad. Para lograr grandes cosas, éstas tienen que ser tu prioridad. Si no, encontrarás muchas escusas para no hacerlo.

Inercia. Escuchamos mucho respecto a las circunstancias que evitan que la gente se vuelva exitosa. Conozco a personas que triunfaron y que iniciaron desde cero, uno de ellos soy yo, por eso me cuesta trabajo entender esta situación.

También he visto a muchos niños irse por el camino equivocado antes de siquiera saber que tenían otras opciones, a eso lo llamo inercia.

Malos consejos. No todos tienen mentores y no todo el que da consejos debería estarlos dando. Eso puede ser una consecuencia de porque la gente no va más allá. Estoy segura de que nunca he conocido a alguien que debería haber llegado lejos en su vida pero no lo hizo debido a que recibió malos consejos.

La verdad es que hacemos todo por alguna razón. Aunque haya un componente extraño en la vida, el resultado de las cosas es un factor de las decisiones que tomamos aunque no estemos conscientes de que lo estemos haciendo. Yo elegí seguir el consejo de mi papá, apunté al cielo y eso me sirvió bastante.

