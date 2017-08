Premios “American Dreams” dedicado a miembros de la comunidad inmigrante

El premio “Sueño Americano” otorgado a prominentes miembros del condado de Fairfield, será entregado este año a varios líderes de origen peruano, ecuatoriano y dominicano, que vienen desde hace años trabajando por la comunidad inmigrante en forma constante. (Foto:cortesía de The Tribune de Danbury).

La fundación The New American Dream Foundation Inc. (TNADF) y el periódico Tribuna, ofrecerán su cuarta Gala Anual de Premios American Dream el sábado 16 de septiembre de 2017 a las 6:00 PM en la Columnata Amber in Danbury.

Los homenajeados incluyen a los señores: Farooq Kathwari, Presidente y CEO de Ethan Allen Interiors Inc., a la Jueza de Sucesión Dianne E. Yamin, Wilson Hernández, Presidente del Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury y a cuatro “Soñadores” (dreamers) ganadores de una beca de dos mil dólares.

El evento beneficiará a la fundación sin fines de lucro con fondos destinados al Día de la Salud de la Misión – Un día de exámenes gratuitos de salud y otros servicios comunitarios para los no asegurados y los ingresos desafiados, organizados por Western Connecticut Health Network y Western Connecticut State University.

La noche comenzará con una recepción de cócteles en donde el público tendrá la oportunidad de adquirir artículos en subasta como: álbumes autografiados de Bon Jovi, Bruce Springsteen, partituras de Lady Gaga y carteles de Rocky y Scarface Además de bolsos de diseño, vinos de época, certificados de restaurantes locales, certificados de regalo de spa y una estancia de cuatro noches en el Westin Punta Cana Resort y Club en la República Dominicana con pasajes aéreos para dos personas. Seguido por una cena de 3 platos y la ceremonia de American Dream Awards llena de historias de vida inspiradoras que celebran las contribuciones que generaciones de inmigrantes han hecho a nuestra región ya nuestro país en la búsqueda de su sueño americano.

Los premios American Dream

El proceso de nominación para los Premios 2017 del sueño americano comenzó en abril pasado y terminó el 15 de junio. Hay tres categorías a los premios que estaban abiertos al público para la nominación: Persona del sueño americano del año, estudiante americano del sueño del año, y Premio deVeteranos. Las otras dos categorías fueron seleccionadas por la junta editorial de Tribuna Newspaper: American Dream Lifetime Achievement Award y American Dream Leadership Awards.

Ochenta y tres solicitudes fueron recibidas de nominados que nacieron en los Estados Unidos y otros que inmigraron al Estado desde Brasil, Perú, México, Colombia, Ecuador, República de Macedonia, Tailandia e India. Ocho finalistas para las categorías Persona del Año y Estudiante del Año recibirán 2 boletos para asistir a la gala. Los cuatro ganadores, revelados en la gala, recibirán 2.000 dólares, la estatua de American Dream Awards, y tendrán sus nombres permanentemente expuestos en una placa en el Ayuntamiento de Danbury en honor a los Premios American Dream de Tribuna.

Premio Activismo Comunitario para: Wilson Hernández, empresario y presidente del Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury

Hernández, es un ecuatoriano-americano, que llegó a los Estados Unidos hace tres décadas. Trabajó en una fábrica de ropa y en tiendas colocando productos frescos; manejó taxis y limosinas y posteriormente, su hermano, decidió venderle un restaurante ubicado en Danbury, ciudad que considera su hogar desde hace casi dos décadas. Dedica horas a empoderar a la comunidad en forma organizada a través del Centro Cívico Ecuatoriano y en este momento se ha convertido en una de las voces más importantes y ponderosas sobre los derechos de los inmigrantes.

Los finalistas de la Persona del Año 2017 por el premio de 2.000 dólares son:

– Alvaro Tovar – Danbury, CT

– Bernarda Sari – Danbury, CT

Los 2017 estudiantes del año finalistas para las tres becas de $ 2,000 son:

– Nita Asani – Bethel, CT

– Zaida Coraizaca – Danbury, CT

– Jenifer Rojas-Orellana – Ridgefield, CT

– Sandra Pani – Danbury, CT

– Hilary Albarracin – Danbury, CT

– Kittikorn Sathong – Danbury, CT

Ganador del premio American Dream Veteran’s 2017:

– Paulo Barros de Norwalk, CT – Nominado por Robert Townes

Para acudir a la gala puede comprar los tiquetes vía online a: www.tribunaamericandreamawards.com/shopamericandream

www.tribunaamericandreamawards.com, por un precio de 100 dólares.