Primer arresto realizado en Connecticut por posesión de Carfentanilo

BRIDGEPORT. Las autoridades federales anunciaron su primera detención en Connecticut relacionada con la posesión de carfentanilo, un opioide 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo.

Charles Thelusma, de 43 años, anteriormente de Bridgeport, está bajo custodia federal después de su detención el 13 de junio. El magistrado estadounidense William I. Garfinkel en Bridgeport ordenó que Thelusma permanezca detenido el miércoles, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Los fiscales federales no confirmaron si Thelusma estaba de alguna manera involucrado en una reciente sobredosis fatal que involucró carfentanil en Norwalk el 17 de abril. La sobredosis del 17 de abril en Norwalk fue la primera causa conocida de una víctima que murió de Carfentanil en el estado. Se utiliza a menudo como tranquilizante de elefante.

El jefe de la policía de Norwalk, Thomas Kulhawik, fue incluido en la publicación de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos sobre la detención de Thelusma, agradeciendo a la policía federal ya su propio departamento por su trabajo en ayudar a detener a Thelusma.

“Quisiera felicitar a mis oficiales por su excelente trabajo en el seguimiento de esta investigación con respecto a esta droga muy peligrosa”, dijo Kulhawik en el comunicado. “También agradezco a la DEA ya la Fiscalía de los Estados Unidos por su valiosa colaboración y colaboración en el trabajo en este caso que condujo al arresto”.

La oficina del abogado de los EEUU ha estado trabajando para arrestar rápidamente a los sospechosos de distribuir las drogas a las víctimas de las sobredosis desde el principio de 2016. El primer acusado para ser condenado y condenado en el districto de Connecticut después de una sobredosis fatal era Bradley Commerford que fue condenado a más Más de seis años de prisión en agosto.

“Esta es la primera acusación federal involucrando carfentanil en Connecticut”, dijo el abogado Deirdre Daly en un comunicado de prensa el jueves. “Continuaremos dedicando numerosos recursos federales para combatir el flagelo del abuso y la distribución de opiáceos, y nuestro compromiso se hace más fuerte a medida que estas drogas ilegales se vuelven más siniestras y mortales. Esta investigación está en curso “.

Según el comunicado de la oficina de Daly, Thelusma también fue acusado de posesión con la intención de distribuir y distribuir heroína y U47700, otro opioide sintético que es aproximadamente siete veces más potente que la morfina.

La policía realizó dos compras controladas de heroína, carfentanil y U47700 de Thelusma en mayo antes de su detención, dijo el comunicado.

“Aquellos que sufren de adicción a los opioides necesitan tener acceso a tratamiento y recuperación”, dijo el Agente Especial de la Agencia Antidrogas Michael Ferguson en el comunicado. “Pero los responsables de la distribución de heroína y de los opioides sintéticos mortales como el carfentanil y el U-47700 necesitan ser responsabilizados por sus acciones. Esta investigación demuestra la fuerza de la aplicación colaborativa de la ley en Connecticut y nuestra sólida asociación con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para buscar y llevar a la justicia a cualquier persona que distribuya estos venenos “.

Las sobredosis de heroína y opiáceos de laboratorio legales e ilegales, mezclados en cócteles de una potencia aniquiladora, son una epidemia en Estados Unidos. Con un saldo de muertes masivo que no deja de aumentar (33.091 en 2015 frente a 28.647 en 2014) están en la agenda de los principales retos nacionales. El presidente Trump lo instrumentaliza culpando a los inmigrantes mexicanos del problema por ser paisanos de los narcos que la producen en México y la llevan a Estados Unidos. Y en los medios, el cauce de noticias sobre el tema es incesante y se renueva cada día con historias más insospechadas y truculentas.

Los agentes están expuestos a los peligros de los cócteles estupefacientes en su trabajo. Hace una semana, la agencia Associated Press daba cuenta del caso de un agente de Maryland que sufrió una sobredosis recogiendo pruebas en casa de un adicto que a su vez estaba siendo atendido por una sobredosis. Pese a que el policía Kevin Phillips llevaba guantes, entró en contacto con la droga y en segundos pasó de un mareo a ser atendido por los paramédicos. Le dieron naloxona y lo salvaron. Días antes el sheriff de su condado había enviado un correo a los agentes pidiendo que fueran cuidadosos manejando sustancias por la existencia de opiáceos químicos tan fuertes que intoxican con solo tocarlos o respirarlos. Este mes, otro policía, en Ohio, fue rescatado de una sobredosis tras tocar el polvo de una bolsa.

Hace varias semanas la cadena CBS dio la noticia de un niño de un año que fue rescatado en Akron (Ohio) de una sobredosis de heroína. Su hermano, de nueve años, llamó a emergencias al ver que no respiraba y los paramédicos llegaron a tiempo para darle la primera dosis de naxolona y llevarlo al hospital, donde le administraron una segunda dosis y pudieron salvarlo. La madre huyó al llegar la policía.

El New York Post también reportó el caso de Sergey Gnatovsky, un padre de 45 años que se inyectó la heroína de su hijo Maykl, de 23, para forzarlo a entrar en rehabilitación. “Si no, haré lo mismo que tú”, le advirtió. No calculó la sobredosis que estuvo a punto de mandarlo a la morgue. Su hijo Maykl tuvo que sacar aprisa la naxolona que guardaba para sus propias intoxicaciones y salvar a su padre, que había rescatado a Maykl con el antídoto en cuatro ocasiones.

En Nueva Jersey, el portal local NJ.com contaba la historia de una mujer que ha sido indemnizada con 1,3 millones de dólares por las lesiones que le produjo un accidente en 2015 en el que su novio, que murió en el choque contra otro vehículo, conducía bajo los efectos de la heroína. El coche era de la empresa de su novio. Los abogados de la mujer demostraron que su jefe le dejaba trabajar con la camioneta sabiendo que era drogadicto. El tribunal determinó que la empresa pague la indemnización a la novia de su difunto empleado.