Procesión anual de la Hermandad del Señor de los Milagros

El presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros de New Haven, Máximo Romero, aparece en la foto marchando junto a la imagen del también llamado Cristo Morado.

DOMINGO, 1 DE OCTUBRE, EN NEW HAVEN

El señor Máximo Romero, nuevo presidente de la Hermandad de El Señor de los Milagros de New Haven y sus alrededores, expresó a la redacción de “La Voz Hispana de Connecticut”, a través de un comunicado que para éste próximo domingo, 1ro. de octubre/ 2017, está pautada la procesión anual del Cristo Morado, por las calles del vecindario de Fair Haven aledañas a la Iglesia Santa Rosa de Lima, y momentos después de que se celebre la santa misa en este centro religioso

“Desde hace 13 años la Hermandad del Señor de los Milagros de New Haven, recorre las calles de esta ciudad, tratando de revivir las costumbres de nuestro Perú y fomentando nuestra fe y tradición a nuestro Cristo Morado. Uno de los propósitos principales es extender éstas costumbres a los niños, ya que muchos de ellos han nacido en este país y no conocen nuestras raíces. Siendo una entidad religiosa siempre fomentaremos la caridad, ayudando a nuestro prójimo,” explicaba el Presidente de la organización. “Algunas de nuestras donaciones han sido destinadas al Hospital San Judas y a ‘CARITAS’, del Perú.

Máximo Romero expresó también que las celebraciones se iniciaron el viernes pasado, 22 de septiembre, con una novena que se realize a las 7:00 P.M. en la iglesia Santa Rosa de Lima. “En el novena día, sábado 30 de septiembre –después de la novena-, tendremos la verbena contando con la actuación de un conjunto criollo, el cual tocará canciones típicas de nuestro Perú,” recalcaba. “Y el día domingo 1ero. de octubre, tendremos la celebración principal empezando a las 9:00 A.M. con el desayuno. Luego escucharemos la santa misa a las 11:00 A.M. y después de su finalización tendremos el recorrido procesional en los hombros de los hermanos cargadores de New Haven, lo mismo que en los hombres de otros hermanos que llegan provenientes de las diferentes hermandades invitadas. Al terminar la procesión, estaremos compartiendo con todos los asistentes en los salones de la parroquia.

QUIENES HACEN PARTE DE LA HERMANDAD

La directiva de la Hermandad del Señor de los Milagros, en New Haven, Connecticut, está conformada de la siguiente forma: Presidente, Máximo Romero; Vice-Presidente, Carolina Galliani; Secretaria, Flor Tena; Sub-Secretaria, Beatriz Castillo; Capataz, Jaime Martín Salgado; Manuel Dewia; Sub-Patron de Andas, Hernán Bermedo; Secretaria de Organización, Ana Romero, Rosa Reyes, Rosario Acosta; Tesorero, Santiago Castillo; Sub-Tesorero, Giovanna Reyes; Fiscal, Giovanni Morales; Fiscal Adjunto, Eduardo Acosta; Secretario de Relaciones Públicas, Juan Andrich, Manuel Reyes; Coordinadora Espiritual, Carmen Ruiz.

Para terminar, el señor Máximo Romero, señaló que “nuestra hermandad está abierta para todas las personas que deseen integrarse a la misma, y nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook: Hermandad del Señor de los Milagros New Haven.”