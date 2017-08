“Propone nuevos vocablos en español, por La Tia Julia

Tía Julia, Ya me había comunicado con usted acerca de mi hijo Tomín que es sumamente inteligente y por eso no consigue trabajos ya que los jefes y supervisores al conocerle se ponen envidiosos.

Su último empleo fue en un centro de venta de automóviles usados donde parece que le cambiaban el millaje a unos carros más viejos que el Don Q. Cómo Tomín es transparente, alertaba a los clientes de este hecho y le decía a la gente lo que había y por allí se chavó. Es que como dice el presidente Trump, “en los negocios no se puede decir la verdad si es que se quiere triunfar.” En otras palabras mentir u omitir.

Es así como mi hijito que ya se eleva a los 24 añitos y tomó un asociado en el Goodwin Colleague, se ha dedicado a estudiar la influencia de ciertas palabras tecnológicas que se están convirtiendo de a poco en parte de nuestro idioma como lo han sido las palabras del diario vivir, rufo, marqueta, parking y otras. En el pasado propuso el nuevo verbo textear que mucha gente no lo acepta ya que los de la Academia de las Lenguas han dicho que se debe decir “enviar un mensaje en texto” o something like that.

Tomín dice que la tecnología estadounidense es un desafío para nosotros y debemos actuar de un modo pro activo para que no nos pille la ola y nos moje la colita.

El muchacho descubrió que la palabra inglesa “chip” que se traduce como semiconductor o circuito integrado, se puede convertir en un verbo regular con sus respectivas conjugaciones. Después de profundas reflexiones, me pidió que le enviara a usted estos hallazgos para que sean parte de la lengua española que no tiene nada que ver con la lengua de la española.

Chipear: Forma verbal que significa meter el chip.

Chipiante: Persona que chipea de un modo militante.

Chipeado o chipeada: dama o caballero a quien le introdujeron el chip.

Chipeador: Persona, especialmente del sexo masculino, que goza introduciendo el chip.

Chipi-chipi: acto de chipear produciendo gozo.

Achipeado: sin chip.

Achipeador: persona que priva a una persona del chip.

Chipeando: el acto de chipear constantemente

Chapo-Chipe: chipear para hacer túneles como el Chapo, ¡órale!

Chipina: mujer que chipea.

Chipino: hombre que chipea.

También ha creado vocablos nuevos con la palabra link que según me dijo significa enlace o vínculo.

Aquí van las palabras creadas por mi hijito.

Linquear: Acción de vincularse. Ejemplo: me linquié con la María.

Linqueada: Mujer que ha sido linqueada de una forma repetitiva.

Linqueador: Hombre al que le agrada linquear sin tomar responsabilidades. Linqueó con la Susan, la Doris, y la Manuela y no quiere pagar manutención por los nenes.

Linquiantes: Personas cogidas en el acto de linquear

Le agradeceré que considere estos aportes a la lengua y nos deje saber para publicar un libro que se intitulará “Vacilando con el idioma.”

Con cariño y mucho respeto,

Diluviana

Respuesta

Diluviana,

Recuerdo perfectamente los trabajos de tu hijo que me parecen muy ingeniosos pero no soy yo la persona que puede aprobarlos ya que para esto existe la Real Academia Española de la Lengua que se abrevia RAE. Como el castellano se originó en España, la sede de esta institución está en Madrid y la fundaron en el 1713 usando como modelo la Italian Accademia delle Crusca que comenzó a funcionar en el 1582 como a las nueve de la mañana.

Pero yendo al primer párrafo de tu e-milio, no estoy seguro que todos los supervisores de Tomín sean envidiosos. Si tu hijo no está de acuerdo con los actos de pillería cambiándole la cantidad de millas acumuladas en un automóvil de segunda mano en venta; es mejor que se retire de un modo discreto y no se ponga a desprestigiar a su empleador.

Una cosa es ser “transparente” como Donald Trump califica a su hijo mayor (el de la reunión fatula con los rusos), y otra es ser un “suicida laboral,” es decir tipos o tipas que buscan la forma de que los boten como plastas de gallina para no trabajar. Estos adefesios rompen cosas, llegan tarde, se quedan con el cambio y otras monerías.

Lo que he notado es un fenómeno interesante en cuanto a la forma como se incorporan palabras del léxico ingles al español.

El hecho de que utilicemos las palabras training, yogur, billar, donas, strip-tease, knock-out cuando vivimos en los Estados Juntos viene a ser como un hecho natural, sin embargo con el avance tecnológico especialmente en el mundo de los computadores, hay muchos países donde palabras como click, mouse, website, chat, web, link, post, o laptop se utilizan ahora de un modo frecuente y de un modo natural.

Así lo he visto en Perú, México, Argentina y Chile, por mencionar algunas repúblicas.

En mis viajes al cono sur de Latinoamérica, note como las palabras by-pass, block, bróker, mailing, issue, shopping, copyright, rating, diskette, CD, fast food, garaje, living, baby-sitter, snack bar son muy utilizadas no solamente en los aeropuertos; sino que en la ciudad.

Por esto entiendo que una de las misiones de las Academias de la Lengua, sea ésta la central localizada en Madrid, como la North Amarican Academy of the Spanish Language fundada en 1973 y ubicada en Washington D.C.; tienen como función identificar los nuevos vocablos y en ocasiones integrarlo oficialmente al vocabulario. No estoy interiorizada del proceso en si ni como presentar nuevas voces, pero Tomín si es que tiene energías, puede escribirle a la Real Academia Española de la Lengua localizada en el número 1894 de la calle Felipe IV, Madrid, España.

Ahora con el nuevo gobierno en Washington y las juntillas de Trump con Putin; no me extrañaría que en años próximos tengamos que ponernos al corriente de vocablos rusos, aunque esta lengua es más difícil que hacer gárgaras boca abajo porque su origen es eslavo.

Significa en la lengua de Ras Putin buenos días, pero no me preguntes como se pronuncia ni lo intentes, aunque en el Green me dijeron que es como hablar con un corcho en la boca.

Saluda a Tomín y sugiérele que haga investigaciones lingüísticas por la noche, pero que durante el día se faje en un DD o en algún trabajo legal, porque como decía Antonio también apodado “Cicuto,” “el trabajo dignifica al hombre y le hace libre, y a las mujeres también”

Tía Julia