Propósitos de Nuevo Año… ¿Qué son?

Al acercarnos a un nuevo año siempre vienen las resoluciones para ese nuevo término en nuestras vidas. Esto con lleva a un sin número de decisiones o más bien planificaciones en las cuales nosotros vamos a crear ese plan en el cual llevaremos nuestras ideas y planes a una concretización. La pregunta que todos nos hacemos lo llevaremos a cabo o solo será otro año en el mismo trabajo y en la misma situación.

Albert Einstein dijo una vez “la definición de locura es el hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente”.

Todos pasamos por diferentes situaciones en la vida en las cuales debemos poner nuestros sueños o metas en pausa. ¿Pero te pregunto es eso cierto o solo una excusa? Al paso de los años nos damos cuenta de que fue más una excusa o tan solo le damos cabida a esos comentarios negativos los cuales influyen en nuestras decisiones. Yo como muchos llegamos a este país con muchas metas y al pasar los años esas metas se convirtieron en sueños inalcanzables.

Trabajaba en un lugar en el cual era solo un número más una pequeña pieza en el rompecabezas. Dejé mis sueños y metas por ayudar a otros a conseguir sus sueños y al final de todo solo fui un colaborador y no parte de. Un día una persona a la cual le estoy eternamente agradecido me sugirió que regresara a la universidad. Yo pensé “esta persona estaba loca” no creía en mí y más aún dejé que la negatividad alrededor me influenciara y bloqueara quien un día fue una persona determinada con sueños y metas. Era diciembre y hacia mucho frio y me dirigí a la universidad la cual quedaba en Massachussets, me recibieron y luego de esto nos dirigimos a un salón. Yo estaba nervioso y empecé a tener estos pensamientos negativos, tales como “que hago yo aqui” los requerimientos para entrar al programa de psicología y servicios humanos eran muchos, pero uno de ellos era el escribir acerca de cómo yo utilizaría mis conocimientos para ayudar a mi comunidad. No sé qué paso ese día, pero algo se encendió en mi fue una llama la cual creía que se había extinguido mucho tiempo atrás. Al final del día escribí más de mil palabras expresando mi deseo de ayudar a otros y ser un agente de cambio en mi comunidad. Al final a los 42 años me aceptaron en una de las más prestigiosas y antiguas universidades de la nación.

La vida está llena de retos y en la medida en la cual aceptemos estos retos y trabajemos con ellos ese será la llave del éxito. Vamos a caer y vamos a tropezar en nuestro caminar y está bien, esos tropiezos nos servirán de experiencia para nuestro crecimiento. Dios nos conecta con personas las cuales ven el potencial en nosotros y lo más interesante es, que ni nosotros mismos lo vemos. Tuve la bendición de tener mentores los cuales me ayudaron a identificar estos talentos y habilidades. Estos mentores fueron mis profesores, compañeros de clases y compañeros de trabajo. Estas personas son importantes en nuestras vidas, siempre aconsejo el tener a esa persona o personas las cuales ven las cosas de una manera diferente y te ayudaran a tomar decisiones más acertadas en nuestras vidas. Una de estas personas es Caroline Soto, ella me ayudo a ver la vida de una manera diferente. Siempre escuchamos de nuestros padres o personas que nos rodean el buscar un trabajo seguro. Ya sea con el gobierno o con una empresa multinacional para de esa manera asegurar nuestro futuro. ¿Pero la pegunta Es esto cierto o hay otras opciones? Al conocer a Caroline Soto ella me introdujo al mundo de los emprendedores. Este grupo de personas que no tienen miedo se lanzan al mundo con sus ideas. Para mí esto era una locura, pero al pasar el tiempo me di cuenta de la libertad de ser emprendedor y más aún el sentimiento de tan increíble de crear un proyecto y llevarlo a la realidad.

El ser emprendedor nos da la libertad de ser quienes somos ayudar a otros a alcanzar sus metas y ser ese agente de cambio en nuestra comunidad. Muchas personas se preguntarán como incorporo la psicología y los servicios humanos en los negocios. Para mí fue algo totalmente normal, mis conocimientos en el comportamiento humano me ayudan a visualizar las diferentes situaciones de otra manera. El haber trabajado por más de 20 años para una compañía privada y luego trabajar con una agencia como trabajador social me prepararon para estos proyectos que estoy trabajando en estos momentos. Para este año que se avecina mi consejo es trabaja por lo que quieres, no le prestes atención a los comentarios negativos, nunca es tarde para empezar ese proyecto, busca ayuda y a esos mentores los cuales te llevaran a ese próximo nivel. Todos tenemos diferentes experiencias y habilidades identifica las tuyas y trabaja por ese sueño y conviértelo una realidad. Créeme no te vas a arrepentir, bendiciones.

