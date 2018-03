Protestan en New Haven por arrestos de inmigrantes en las cortes del estado

NEW HAVEN.- El mensaje no podía ser más claro: que los agentes de la oficina de “Immigration and Customs Enforcement(ICE)”, terminen con la detención de inmigrantes indocumentados en las cortes estatales a donde acuden muchas personas para resolver infracciones menores.

Esto fue lo que ocurrió el miércoles pasado, 28 de febrero, a la 1:00 P.M., en las escalinatas de la Corte Superior de New Haven, en donde estuvieron reunidas casi un centenar de personas para protestar los arrestos de inmigrantes indocumentados que acuden a las cortes a resolver otros casos, y luego son confrontados por los agentes de la “Migra”, para su deportación.

A la manifestación acudieron entre activistas de la comunidad, representantes de agencias de defensa de los inmigrantes, líderes religiosos y público en general.

A los gritos de “Qué vergüenza es Melissa Holmes” -una fiscal del sistema que se encontraba en el interior de la corte ubicada en el 121 Elm Street, y a quien acusan de entregarle a ICE inmigrantes indocumentados-, la manifestación se inició bajo la batuta de Ana María Rivera Forastierii, subdirectora de “Connecticut Bail Fund”, una agencia que ayuda a inmigrantes y personas de escasos recursos a pagar fianzas. A su lado, se encontraba también John Lugo, dirigente de Unidad Latina en Acción.

Rivera-Forastieri acusó a los agentes de Inmigración de la detención y sub-siguiente deportación de varias personas por parte de los representantes de Immigration and Customs Enforcement, quienes están haciendo acto de presencia en las cortes para sorprender a los que allí acuden por una u otra causa. “Con estas tácticas de ICE a nosotros no se nos da oportunidad de ayudar y apoyar a estas personas,” expresaba la subdirectora de Connecticut Bail Fund.

Los manifestantes –en la voz de Ana María Rivera-Forastieri- aducen que estos arrestos por parte de los agentes de “La Migra” son contraproducentes porque previenen a los inmigrantes de tener que usar el sistema judicial por el miedo a ser detenidos, “Estas acciones le cierran los derechos a los que cada ciudadano debe tener, inclusive si ellos se encuentran aquí de manera ilegal…”

“Qué clase de sistema judicial es éste, que le permite a los agentes de Inmigración hostigar a la gente, perseguirlos por su perfil racial, y crear el pánico en la comunidad,” se preguntaba la activista al frente de los manifestantes que la escuchaban, mientras los conductores de autos que por allí se movilizaban hacían sonar la bocina de sus automotores. “Nosotros estamos aquí porque la administración de Trump a envalentonado a ICE a meterse a las cortes, lugares que están usando como campos de cacería…”

“Nosotros le queremos advertir a ICE que en estos momentos nosotros estamos explorando todas las potenciales vías –incluyendo litigaciones- para tratar de parar estas operaciones,” señalaba Rivera-Forastieri.

Otro de los activistas allí presentes, John Mohan, expresó que como las ciudades santuario no cooperan con los representantes de “Inmmigración and Customs”, lo que éstos hacen es acechar en las cortes a los indocumentados. “En las cortes ellos pueden rastrear a los inmigrantes indocumentados que los han estado evadiendo usando otros nombres, falsas direcciones o documentación fraudulenta”.

El director del servicio de oficiales de justicia del estado, O’Donovan Murphy, dijo que los empleados a su cargo no pueden impedir la entrada de los oficiales de “La Migra”, a las cortes para hacer lo que tengan que hacer. Sin embargo, explicó que sus guardias no pueden impedir o ayudar en esos arrestos.

Por su parte, Michael Wishnie, profesor de la Escuela de Leyes de Yale, señaló que ya están pensando en presentar una demanda para detener esta táctica de los agentes de Inmigración, de rondar por las cortes estatales en busca de personas indocumentadas.

Entre los manifestantes se encontraba el Rabino, Herb Brockman, a quien siempre se le ve en estas reuniones brindándole apoyo a las causas de los necesitados. Cuando le indagamos por su presencia en el mitin, nos dijo con firme voz: “Yo me encuentro aquí en el día de hoy para levantarme erguido en busca de justicia, al frente del edificio de la justicia…’

“Yo he venido aquí hoy para recordarle a la gente cual es el verdadero propósito de una corte, y porqué está levantada en todo el centro de New Haven. Por eso estamos aquí, para luchar contra las injusticias…”, terminaba diciendo el rabino de la ciudad de Hamden.