PRYSMA LENDING GROUP, Una financiera que ayuda a las familias a obtener casa propia

El señor Diego Donoso es un representante de la compañía financiera “PRYSMA LENDING GROUP”, con oficinas en Danbury y Bridgeport, que ha estado ayudando por muchos años a personas y familias del área a realizar el sueño de obtener una casa propia.

Con él conversamos un poco acerca de los servicios que presta su compañía a los residentes de Connecticut, y a la misma vez, nos ofreció información de la manera cómo las personas que aún no han legalizado su situación en este país pueden hacerse propietario de su propia vivienda, evitando así el pago de arriendos elevados en los apartamentos donde conviven. Estas fueron sus respuestas.

HD.- Señor Diego Donoso: ¿Primero que todo háblenos de la entidad que representa?

DN.- Prysma, es una empresa hipotecaria fundada en el 2013, cuya matriz se encuentra localizada en la ciudad de Danbury, y con otra oficina en Bridgeport, la cual fue abierta al público hace ya más de dos años.

HD.- ¿En qué se desempeña usted en esta compañía?

DN.- Bueno, yo no soy un agente inmobiliario. Lo que hago yo es la parte financiera, somos prestamistas. Pero igual, sabemos diariamente lo que ocurre en el mercado. De eso es que vivimos.

HD.- ¿Cómo autoridad en el ramo, cómo ve usted en estos momentos el mercado de bienes y raíces?

DN.- El mercado en ciertas regiones lo veo sumamente agresivo, al punto de causarme cierta preocupación. No de crecimiento necesariamente, sino un tanto de especulación nuevamente. Veo la “burbuja” como sucedió hace años en algunos sectores. Aunque eso constantemente cambia porque siempre no puede ser lo mismo. Ahora, en otras áreas creo que está creciendo mucho, sólidamente. Por ejemplo, a mí me encanta ver el nivel de crecimiento que se está produciendo en Stamford. Pero de otro lado, puede explotar una bomba de nuevo como está pasando en Bridgeport, en donde muchas casas se han perdido por la vía del “floreclosure”. Ahora eso está que la gente lo compra, lo arregla, lo vende; o lo vuelve a comprar para volverlo a vender. Eso da vueltas porque todo se mueve muy rápido….

HD.- Hay gente que necesita orientación y asesoría para esta clase de financiamientos: ¿Qué documentos o que condiciones le exigen a una persona que aspire a comprar su propio hogar?

DN.- Este es un campo bastante amplio por los diversos programas que hay. Sin embargo, si hablamos de los requerimientos mínimos –que es lo que más beneficia a la gente saber-, lo que buscamos es que cualquier persona pueda verificar dos años de empleo estable preferiblemente en la misma empresa, aunque no es una obligación, ya que si se han laborado en otras compañías, todavía se puede hacer algo. Lo importante son los dos años que pueden comprobar de empleo. Lo mismo es si son empleados independientes. Si tienen su propia empresa, buscamos dos años atrás para presenten sus declaraciones de impuestos. Además, si son empleados de otras empresas-, les pedimos los formularios W-12 de los últimos 2 años, que nos ayudan bastante, y también los talonarios de pago de los 30 últimos días.

HD.- Señor Donoso: ¿Hay más facilidades ahora para los compradores de casa por primera vez?

DN.- Más facilidad que la había en el 2007 o en el 2006, imposible. El que tenía pulso, tenía casa… Eso sí, ahora hay más facilidad que hace 5 años. Se están volviendo más flexible y el poder adquisitivo se está incrementando debido a que los lineamientos de los inversionistas de los bancos están ampliándose un poco, y eso sigue mejorando. Y no es solo eso, ya que ahora también ciertos inversionistas ya le permiten hacer préstamos a alguien que es dueño de un negocio, que tiene mucho flujo de dinero en “cash”, y que no declara todo lo que le entra. Eso es muy común y todos lo sabemos. A ellos ya se les permite, en ciertos bancos hacer un préstamo con sus estados de cuenta bancaria, aunque con penalidades y sus costos, sin necesidad de presentar sus planillas de impuestos.

HD.- ¿Todavía hay pueblos y ciudades que ofrecen una cuota inicial o depósito gratis a las personas que quieran comprar casa en sus jurisdicciones?

DN.- Yo si sé que hay gente que está involucrada en esas cuotas de entrada. Hay compañías que les prestan también, como también hay ciudades que les dan ayudas de cuota inicial que no tienen que pagar. He sabido que lo ha hecho West Haven, y escuché además que el mismo Bridgeport tuvo una temporada que podían hacer eso. Yo no lo hago, y tampoco me ha llegado un caso así. Todos han venido a nosotros con su cuota de entrada. Personalmente, yo sí creo que la persona que pone algo de su dinero para comprar la casa va a tener un poquito más de responsabilidad en pagar esa propiedad porque tiene algo de si metido ahí, como es el caso opuesto de quien no tuvo que poner un solo centavo. Esto no quiere decir que esté en desacuerdo con esto último, pero si considera que hay que dar algo para poder recibir, como en cualquier situación o cualquier sociedad.

HD.- “PRYSMA”, la compañía financiera que usted representa ¿trabaja también con los programas del Federal Housing Authority (FHA)?

DN.- Claro que sí, ya que son los programas del gobierno más populares, más comunes y más seguros con mejor tasa de interés y más flexibilidad que tenemos ahora.

HD.- ¿Qué debe hacer un comprador para acceder a esos programas que brinda FHA?

DN.- Nosotros como empresa somos prestamistas directos de esos programas. FHA lo que hace no es prestar el dinero, lo que hacen es garantizar de que sea pagado. En este caso, los dineros vienen de los bancos grandes que son los que ponen su plata, y algunos de ellos sacan su dinero de Fanny Mae y otros, de diversas otras formas, ya sea Fanny Mae o Freddy Mac. Entonces, el FHA lo que nos dice es que: Si tu cliente no paga, yo me hago responsable. Esos se llaman” security loans”, los cuales son asegurados por el gobierno federal de alguna forma. Por este servicio, los préstamos de FHA, tienen un costo extra que los otros no tienen, pero sí tienen una tasa de interés más baja que un préstamo convencional. Tienen mucha más sensibilidad con respecto a casas de dos, tres o cuatro familias, o propiedades de uso mixto, en donde el comprador tiene un lugar comercial y aparte tiene un lugar para vivir.

HD.- Ustedes como entidad asesora ¿Cuál es la clase de hipoteca que recomiendan más?

DN.- Eso depende de cada caso, y esto es un punto bien interesante: Por ejemplo, yo tuve un préstamo variable por mucho tiempo. Yo no tengo ningún problema con el préstamo variable, porque lo entiendo. Ahora, si a alguien no le explicaron bien o no tiene la información suficiente para comprender cómo va a funcionar después de ciertos años, pues esto se convierte en un arma mortal. Como decía mi abuela: Es de doble filo. ¿Y por qué? Porque se están acostumbrando a una cuota mensual que asumen es fija, y de pronto se dispara la cuota. Pero claro, hablamos de esto cuando la cuota sube, pero también puede bajar. Muchas de las personas que todavía tienen casa con préstamos variables, en estos momentos están pagando mucho menos que hace seis o siete años, porque los intereses han bajado. La gente debe comprender que siempre tienen un límite del máximo que puede subir y del máximo que puede bajar, y de lo máximo que puede subir al final en total.

HD.- ¿Las personas que carecen de documentos legales, pueden también aspirar a obtener una vivienda propia en este país?

DN.- Por supuesto, y lo pueden hacer con nosotros. Y no voy a decir que sin ningún problema. Digamos mejor que ellos tienen que hacer un esfuerzo extra y probar que son gente que saben lo que hacen financieramente para comprarse una casa, y a continuación le explico el porqué. Hay una clase de préstamos que se hacen usando la identificación de impuestos que tienen los inmigrantes o su “TAX ID”, porque a través de éstos comprendemos obviamente que esa persona no está legalmente en el país. Por eso es que usan esa identificación. Y claro, por esa misma razón, ese préstamo tiene una cuota de entrada mucho más elevada que un préstamo regular, un préstamo del gobierno o un préstamo convencional. A pesar de eso, les da la tranquilidad de que no es variable.

HD.- En ese orden de ideas señor Donoso ¿Cuál sería el porcentaje mínimo que una persona requiere como cuota inicial para obtener una vivienda regular?

DN.- Por regulaciones bancarias es medio complicado para nosotros hablar exactamente de situaciones o de requisitos para calificar, lo que sí puedo hacer es hablar de ejemplos de gentes que ya han cerrado, cómo lo hicieron, y de qué manera calificaron para comprar. Puedo hablar de un caso específico de una persona que nos presentó su “TAX ID”, quien con un 20 % de depósito pudo hacer la compra. Eso me pasó hace como unos ocho meses. Él era un señor dueño de una pequeña compañía de jardinería, quien compró su casa en Danbury, puso el 20 %, tuvo una tasa de interés del 7.75, lo cual es elevado comparado con lo que tiene el resto del programa, pero sigue siendo mucho mejor que rentar.

HD.- ¿Cómo debe estar el crédito de una persona común y corriente que aspire a hacerse a su propia residencia?

-Lo ideal es que sea alguien que esté pagando sus obligaciones y que no tenga muchas deudas. Si hablamos de puntajes de crédito, éstos van desde 300 hasta 850. Yo nunca he visto a nadie con 300 en 14 años que llevo haciendo esto, ni nadie con 850. He visto 830 por ahí. Para contestar su pregunta, y en el caso de las personas sin documentos y que tienen “TAX ID”, solo les puedo decir que entre más alta sea su cuota de entrada, los requerimientos son más bajos. Para un préstamo con “TAX ID”, hemos hecho para gente que no tiene crédito, pero no que tiene mal crédito. Si no tiene crédito le podemos conseguir líneas de crédito alternativas, crear un historial, o a su vez, simplemente utilizar cero crédito, mientras no haya crédito malo.

HD.- ¿Qué otros servicios ofrece “PRYSMA LENDING GROUP” a sus clientes?

DN.- Además de la asesoría y el apoyo financiero para ayudar a la gente a comprar sus propias casas, nosotros también ayudamos a las personas que quieran refinanciar sus viviendas.

Si usted está interesado en obtener su propia vivienda en los Estados Unidos, los invitamos a que hagan una cita con el señor Diego Donoso, un experimentado consultor y prestamista de "PRYSMA LENDING GROUP", que le asesorará a usted a ir en busca del llamado "Sueño Americano", y en tu propio idioma.

