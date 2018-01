Puntillazos de las candidaturas para Gobernador

O, “Ahora hay demasiado donde escoger”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo constante y verás

¿Por qué hay tantos candidatos para el puesto de Malloy?

Un experto en ciencias ocultas y el dueño de una Botánica conversaban con nosotros en el restaurante “Mofongo” de New Britain, donde se especializan en comida típica de montaña adentro.¿El tema? Las próximas elecciones para gobernador del Estado de Connecticut que se realizarán el martes 6 de noviembre de este año que comienza con balaceras en las escuelas del país, violentos casos de abuso sexual, investigaciones federales, y lo que le sale cada día de la boca al incordio racista Donald Trump.

“¡Pero es que es un puesto muy difícil y no hay chavos!,” decía Carlín, quiromántico, astrólogo y cartomántico.“Es que yo no entiendo” comentaba por su parte Ulu Casatulu Warsari. “Mientras más candidatos haya y logren reunir $250,000 en donaciones, Connecticut tendrá que darle dinero no a uno, cinco, sino que hasta 18 candidatos, opinó Mamerto.

Lo que sucede es que en el caso de los demócratas, ONCE salieron ya al baile en un foro llevado a cabo este miércoles en Glastonbury.Vimos en esta ocasión a Dita Bhargava, el alcalde Hartford Luke Bronin, Susan Bysiewicz, Sean Connolly, el alcalde de Bridgeport Joe Ganim, el ex alcalde de West Hartford Jonathan Harris, al millonario Ned Lamont, a Guy Smith, Mark Stewart Greenstein, Lee Whitney y Jacey Wyatt.

“A varios de ellos los conocen muy bien en el sagrado seno de sus hogares,” dijo Mamerto que dividió al numeroso grupo de candidatos en tres secciones: políticos conocidos con trayectoria; hombres y mujeres involucradas en “bisness” pero sin trayectoria política,” y aquellos y aquellas que ven la oportunidad de postularse para darse a conocer y ganar visibilidad pública.

Así, tres mujeres y ocho varones hablaron de su visión para Connecticut, un estado que como otros en la nación, enfrenta desafíos, por no decir que está con el agua hasta el cuello.

En estos foros y los viajes que hacen los candidatos a lo largo y ancho del Estado, hablan de sus recetas para mejorar al enfermo y buscar el apoyo de los 1,900 delegados que decidirán en el mes de mayo quien será el o la candidata demócrata.

Para Ned Lamont que le ganó la primaria en el 2016 al vejete demócrata/republicano/independiente Joseph Lieberman; la solución para Connecticut es que el demócrata que se elija “no haya estado tan metido en la política contingente de todos los días,” dijo mirando con intensidad profunda a Bronin, Joe Ganim y la Susan Byslewicz, esta última con experiencia en elecciones.“Se necesita sangre nueva,” agregó.Mamerto comentó “y que no haya estado en la cárcel por hacer chanchullos,” mirando a Joe.

“Lamont tiene billete y no está tan quemado como Bronin o Ganim,” dijo la Doctorcita nuestra analista política y experta en temas metafísicos de locarios como Trump.

Además de los alcaldes vimos que hay dos directores de Departamentos en el Estado.Uno de ellos Jonathan Harris del departamento de Protección al Consumidor; y el otro Sean Connolly del Departamento de Asuntos de los Veteranos.Por otra parte, presentes en este foro del miércoles y en los próximos están Dita Bhargava y Guy Smith del pueblo de Greenwich quienes son personas que lidian con negocios y el billete largo.

A pesar de las diferencias de estilo y credenciales, TODOS los candidatos no le tienen ninguna simpatía al presidente Trump y se prearan para hacer a los republicanos del Estado responsables de las acciones de Trump a quien ahora apodan “Caballo Loco.”

Finalmente, ¿porque hay tantos candidatos y candidatas?Para Mamerto los foros son una buena posibilidad de exposición para aquellos que se inician en los virajes de la política.Para Juan Cloro Posadas, el número no significa calidad, pero hay en la actualidad un “hueco” de poder que hay que llenar a nivel de gobernación.Finalmente para Wilma Acosta, las mujeres se sienten impulsadas y motivadas a postularse como resultado de la campaña nacional de oposición a Trump en la que se han lucido las féminas.

“Veremos qué pasa,” como decía Noé cuando comenzó el diluvio.

Luz verde al plan de consolidación de escuelas

De un modo unánime, la Junta de Educación de Hartford que preside este muchacho Craig Stalling, aprobó este pasado martes el plan de consolidación de escuelas que implica el cierre de once establecimientos educacionales.

“La verdad es que hubo dos reuniones, una efectuada el lunes donde los padres de la escuela Batchelder expresaron su oposición al plan, y ésta otra donde se puso la ficha de tranque,” dijo Rino Caratinni refiriéndose al voto final apoyado por los representantes estatales Minnie Gonzalez y Ángel Arce.

A Mamerto le contaron que para la selección de las escuelas que cerrarán sus puertas se utilizaron tres criterios, uno de ellos los bajos niveles académicos, otro la condición lapidaria de algunos de los edificios, y la baja matricula.

En el caso de la escuela Batchelder con 466 estudiantes entre los grados PK y octavo, la población estudiantil está representada por un 75% de estudiantes puertorriqueños y latinos; y un 18% de niños y jóvenes afroamericanos.Por otra parte, un 28% del total están afectados por discapacidades y un 85% de los niños y jóvenes provienen de hogares con bajos ingresos.

“Con razón los niveles académicos son bajos,” dijo una mamá que manifestó con frustración que hay escuelas (“de la comunidad”) a las que se ha dejado sin recursos para que se mueran de a poco. Wowwwwww.

Las escuelas elementales Batchelder y Simpson-Waverly cerrarán sus puertas en junio de este año y su alumnado se relocalizará en otras, lo que implica transporte escolar.

El proyecto de cierres de establecimientos educacionales se ha arrastrado durante años y hasta ahora recibió una furiosa oposición por parte de padres partidarios de las “escuelas del vecindario.”Sin embargo, el déficit financiero de la ciudad, además de un déficit de $1.9 millones de dólares en el presupuesto escola, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la superintendente Torres-Rodríguez a quien correspondió la difícil tarea de persuadir, aunque no necesariamente convencer, a padres opuestos al plan “District Model for Excellence” que si ha recibido el apoyo del alcalde Luke Bronin.

En el tema financiero, la superintendente manifestó que con el plan se logrará ahorrar 15 millones de dólares al año que serían reinvertidos para apoyar los esfuerzos por convertir el sistema Público de Educación de Hartford en uno de éxitos y excelencia académica. Sin embargo, y de acuerdo a lo acontecido en otras ciudades como Chicago, Detroit y Pittsburgh, los ahorros por el cierre de escuelas no han significado una reinversión o más fondos para los sistemas, además que los cierres han significado el despido masivo de maestros y personal escolar.

“El dinero que se ahorre deberá ser utilizado en más gastos de transporte escolar y no existe una seguridad de que los estudiantes trasladados a otros recintos escolares mejoren su rendimiento escolar,”opinaron los expertos que han investigado este proceso de cierres y consolidaciones. También agregaron y para que usted vea, que en muchos casos los niños y jóvenes no se han adaptado al ambiente de las nuevas escuelas y se ha producido un tercer cambioy mayor movilidad.

Veremos que sucede en Hartford ya que las miradas de los padres y opositores al Plan estarán vigilantes.Huyyyyyyyyy.

Con menos controversias dos hechos de importancia

Este pasado lunes 22 de enero la Asamblea Municipal de Hartford aprobó unánimemente la nominación por parte del alcalde Luke Bronin del Teniente Coronel DAVID ROSADO de la policía estatal como el próximo Jefe del Departamento de la policía de la ciudad. Rosado que es puertorriqueño, reemplazará al actual Jefe Rovella que se jubilará a fines de febrero.

La noticia ha alegrado a los puertorriqueños ya que Rosado creció en el proyecto Charter Oak Terrace, asistió a la escuela superior Bulkeley y a la escuela de Leyes de la Universidad de Connecticut. Hasta ahora tuvo a su cargo a unos 700 policías estatales lo que no es poco.

Por otra parte y esto es en relación a la ayuda de $450,000 para el Centro de Reingreso a la Sociedad que sirve a ciudadanos que regresan a Hartford.

El año pasado, unos 2,000 individuos salieron en libertad desde centros correccionales, casas de libertad provisional o aquellos que estuvieron bajo libertad bajo palabra, y la mitad de ellos regresaron a Hartford.La ausencia de recursos para estas personas no les ha facilitado la reintegración a la sociedad.

Esta idea fue esbozada antes de su elección como alcalde por Luke Bronin quien manifestó su satisfacción por la apertura de este Centro que servirá las necesidades de unos 150 individuos por año por un lapso de tres, proveyéndoles ayuda en sus necesidades básicas, adiestramiento ocupacional, y tratamiento en el caso de abuso de drogas.

Sentencian a autores de crímenes de abuso sexual

En la medida que ha aumentado la conciencia nacional de DENUNCIAR los abusos sexuales, físicos y emocionales hacia las mujeres, se sentenció al ex doctor Larry Nassar a 175 años en la cárcel porque al examinar como médico a las atletas y gimnastas olímpicas de los Estados Unidos, cometía abusos que incluían penetración.

Por otra parte en la Corte Superior de Justicia, Robert Graham fue encontrado culpable por el asesinato en el 2015 de Tashauna Jackson.Apodado en los bajos fondos como “Motor Mouth,” el sujeto podría recibir sesenta años de prisión.Este individuo, además del asesinato de Tashauna, tiene un vergonzoso historial de abuso en contra de las mujeres y hasta ahora había servido treinta años en la cárcel por violaciones, asaltos con violencia e intentos de homicidio.