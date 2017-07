¿Qué prefieres, crear un blog rápido o crearlo bien?, por Caroline Soto, MBA

La industria del blogging ha tomado un auge nuevamente en este tiempo. Y es que es la manera de mostrarle al mundo entero cuan bueno eres en una materia.

Ahora la pregunta es: ¿Qué prefieres, crear un blog rápido o crearlo bien? ¿No será mejor contratar un profesional que me haga el blog?

Si tomaste la decisión de hacerlo por ti mismo aquí algunos consejos que te pueden ayudar.

Crear un blog en 5 minutos es perfecto si tienes poco tiempo y no tienes mucho presupuesto, tienes que empezar, no quieres complicarte de momento la vida y quieres ver unos primeros resultados.

Ahora bien, a medio plazo te recomiendo no quedarte ahí. Créeme si te digo que si ese es el máximo esfuerzo que estás dispuesto a invertir, tu proyecto de blog no llegará muy lejos. Si lo haces es muy probable que estés suicidando tu marca.

Crear un blog que funcione no es una cuestión técnica (esto es sólo el medio), sino una cuestión de estrategia y visión. Si ya tienes una estrategia diseñada se te hará más sencillo el crear un blog porque desde ya te menciono que no tiene sentido empezar un blog sin fijar una estrategia clara. Por otro lado estoy consciente de que nadie tiene las ideas 100% claras al principio pero necesitarás pensar desde el primer día en cuál es esa visión y objetivos para tu blog.

¿Y qué sucede si no tengo claro lo que quiero en un principio?

No hacerlo significa invertir muchas horas de esfuerzo en el blog que no va a ninguna parte y no dará resultados, por eso la gran mayoría de los bloggers principiantes lo abandonan, o bien se empiezan a dar cuenta después de muchos meses del tiempo y esfuerzo que han perdido por no meditar una serie de decisiones vitales antes de empezar a trabajar en su blog. Han ido dando tumbos todo el tiempo hasta abandonarlo por frustración y aburrimiento ante la ausencia de resultados.

Toma mi consejo y has esto que te voy a mencionar antes de abrir tu blog:

Veamos entonces cómo se hace eso:

Piensa bien en qué nicho(s) te quieres posicionar y que se convertirá en tu objetivo.

Existen muchos objetivos y muchos nichos: construir una comunidad de lectores, impulsar tu carrera profesional, lograr ingresos extra monetizándolo directa o indirectamente o incluso construir una plataforma que algún día sea el eje principal de tu actividad profesional. Esta última es mi caso. A través de mi blog yo genero el interés de mi audiencia que posteriormente de convierten en mis clientes y embajadores de mi marca.

Escoge un nombre para el blog y tu dominio.

Esta es una decisión clave en el proceso de cómo crear un blog, ya que tendrá un impacto profundo en tu blog.

En primer lugar, ten en cuenta las siguientes pautas:

El nombre de tu blog y el nombre de tu domino se encuentran estrechamente relacionados. Si no pueden ser idénticos procura, al menos, que las diferencias sean las mínimas posibles. Si quieres lucir como un experto, tener tu dominio propio no es opcional.

No te apresures en elegir estos nombres. Siendo una decisión importante como lo es, conviene meditarla bien porque una vez que pongas todo en marcha bajo ese nombre y haya pasado un tiempo, no es fácil cambiarlo.

Estrategias para elegir tu nombre

Para encontrar ese nombre perfecto, existen básicamente tres enfoques diferentes:

Nombre personal: En mi caso, ese fue el que yo elegí carolinesoto.com. Con él auto-promuevo mi marca personal y profesional. Es adecuado porque a través de él, promuevo mis servicios de consultoría y también como conferencista.

Nombre de marca: En este caso no se relaciona el sitio tanto a una persona concreta y máximo cuando son varias personas.

Nombre de nicho: Esto es bien típico en abogados, doctores, etc.

En cuanto al tipo de dominio, sigue siendo recomendable conseguir un dominio .com.

¿Cuál es la mejor plataforma para tu blog en el 2017?

Te recomiendo usar WordPress sí o sí. WordPress es la plataforma líder mundial. La aplicación de WordPress.org como tal es gratis, el hosting tiene un pequeño costo mensual.

¿Y qué tal con los contenidos? Cómo redactar buenos contenidos

Plantéate la siguiente pregunta: ¿Por qué iba un lector perder el tiempo contigo si tiene alternativas mejores?

Si hay una cosa importante en tu blog, esa son los contenidos. En primer lugar, hazte la idea de que tienes que ofrecer contenidos de calidad. Esa fue mi estrategia cuándo comencé porque no tenía para invertir en una súper página glamorosa. Ese contenido debe de llevar tu voz. Ser bien consistente con eso. Como he mencionado en otras ocasiones me prometí a mi misma que publicaría una entrada cada domingo a las 8:00am por todo un año, 54 semanas. Los resultados fueron extraordinarios. Llegue a recibir no tan solo decenas de comentarios, sino que las personas de todas partes del mundo se tomaban la molestia para escribirme cientos de correos electrónicos para felicitarme por el contenido y por lo útil que le había sido.

Bueno creo que con esto puedes ir comenzando. Si quieres saber más de este tema, escríbeme y te puedo dar más consejos.

Suscríbete a mi página www.carolinesoto.com para que nos mantengamos comunicados y así podamos continuar desarrollando Tu IQ Empresarial.