¿Quién es Ariana Grande y por qué su concierto fue el blanco de Isis?

En su último concierto en Mánchester, Isis perpetró una masacre que les costó la vida a 22 personas y dejó a 59 heridos. Animalista, critica de Trump y luchadora por la equidad de género, así es al estrella infantil. “No tengo palabras”, dijo sobre el atentado.

Este martes el nombre de Ariana Grande ocupó los principales titulares en Reino Unido. Pero no para reconocer su talento, su voz o su carisma. Su concierto en el estadio Manchester Arena se llenó de luto debido a un atentado suicida perpetrado por el grupo Yihadista Estado Islámico, que dejó 22 muertos, incluyendo 12 menores de edad, y 59 heridos. Salman Abedi, el atacante de 22 años, murió al activar el explosivo, que ha causado una de las tragedias más letales desde el 2005 cuando hubo 52 muertos en Londres por un atentado al sistema de transporte público.

Grande señaló en Twitter que se sentía “destrozada”: “Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras”, escribió en Twitter.

Aunque la artista ya es conocida en los países de habla inglesa y ha tenido varias nominaciones en los Grammy, en los MTV Music Awards y en los European Music Awards, muchos todavía se preguntan quién es la joven estadounidense de 23 años y por qué su concierto sería el blanco de un grupo como Isis

La chica es una de las estrellas favoritas de los preadolescentes y tiene fama de niña buena. Además, tiene una gran influencia en jóvenes en redes sociales: 105 millones en Instagram, 45 millones en Twitter y 32 millones en Facebook. En Instagram supera, por ejemplo, a Beyoncé o Taylor Swift, ambas con 102 millones. A Ariana solo la supera Selena Gómez, quien cuenta con 120 millones de seguidores.

¿Cómo inició todo? Ariana Grande nació en Boca Ratón en 1993. Es hija de Joana Grande y Edward Butera. Tiene un medio hermano diez años mayor que ella, llamado Frankie Grande, quien también es actor y bailarín, además de productor.



A los ocho años de edad, estuvo de vacaciones junto a su familia en un crucero. En una de las salas de juego se animó a cantar. Dentro de los espectadores del juego de Karaoke estaba Gloria Estefan, quien al final de su interpretación la animó para dirigirse por el camino de la música: “estás destinada para esto”.

En 2008 partició en el musical 13 que se presentaba Broadway, en el que le dio vida a Charlotte. Después actuó como Cat Valentine en Victorios y ICarly, dos exitosos programas del canal Nickelodeon que la convirtieron en una figura reconocida para niños y adolescentes. Estos programas tuvieron aproximadamente 5,7 millones de espectadores tan solo en el estreno.

Como muchos artistas que hacen sus primeros pinos en programas de niños, Ariana quería dar un giro a su carrera y ampliar su espectro de seguidores. Por eso, en 2011 lanzó su primer sencillo The Way con el que sorprendió al mundo por su capacidad vocal y de interpretación.

Su primer álbum Yours Truly ingresó rápidamente en las listas de canciones más escuchadas y la llevó a recibir en 2012 el premio a Artista Revelación por la Asociación de la industria musical. Al año siguiente, publicó My Everything que también fue bien acogido por el público y la crítica. En 2015 lanzó Focus y fue entonces cuando Ariana Grande se convirtió en la primera artista en 57 años en producir tres álbumes consecutivos que estuvieran en los 10 primeros lugares de la lista Billboard 100. En 2017 lanzó Dangerous woman que se convirtió en la número uno de la lista.

Durante sus tres álbumes de estudio, su aspecto fue cambiando gradualmente hacia una figura más sensual, pero a diferencia de otras estrellas infantiles como Miley Cyrus, Grande nunca dejó de lado completamente su imagen adolescente. De hecho, su base de fanáticos está llena de chicas jóvenes que asisten a conciertos por primera vez.

Grande además se ha dado a conocer como una filántropa. Cuando solo tenía 10 años de edad co-fundó el grupo de jóvenes Kids Who Care, con quiénes cantaba en el sur de Florida para recaudar fondos para caridad. Alcanzaron más de 500.000 dólares solo 2007. También es miembro de Broadway en África del Sur, donde enseña, junto a su hermano Frankie canto y baile a los niños en Gugulethu, Sudáfrica.

También se ha proclamado una defensora de los animales. En un concierto en 2015 en Nueva York Grande motivó a sus seguidores a adoptar cachorros y ella misma ha hecho importantes donaciones a albergues de perros.

Su último álbum Dangerous Woman también ha animado a varias mujeres a defender sus derechos de igualdad. Antes practicaba el catolicismo pero se alejó de la iglesia debido a la posición que ésta adopta sobre los derechos de los homosexuales. También mostró su disgusto frente al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la joven manifestó su tristeza: “Estoy llorando. No me lo puedo creer. Esto es terrorífico”.

Lo que ha hecho llorar nuevamente a Ariana Grande es el atentado en el que las víctimas son jóvenes y adolescentes. La lectura que le dio la primera ministra de Reino Theresa May al atentado se resume en que Isis quería acabar con la mayor cantidad de jóvenes y adolescentes posibles, que son el público que más atrae la artista.