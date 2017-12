Reconocimientos “Amistad 2017” hacen justicia a la Resistencia en Contra del Racismo

HARTFORD.- Este próximo sábado 9 de diciembre comenzando a las cuatro de la tarde en la First and Summerfield United Methodist Church localizada en el número 425 de la College Street en New Haven, se llevará a cabo la ceremonia anual de reconocimientos People’s World Amistad bajo el lema Resistiendo Unidos Podemos Avanzar.

Este evento adquiere especial interés cuando pronto se cumplirá un año de la ascensión a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos del declarado supremacista y racista Donald Trump que ha tratado de implementar pólizas gubernamentales que afectan a la población vulnerable de este país, a los trabajadores que han visto amenazados sus logros sindicales, a los inmigrantes latinos y a los adultos de la tercera edad.

Afortunadamente los senadores y congresistas demócratas han logrado detener los proyectos de ley que limitan el acceso a programas de salud a millones de ciudadanos, e irracionales ideas tales como la construcción de una muralla entre México y los Estados Unidos.

En Connecticut, el Reconocimiento Amistad distingue a los activistas que han sido la barrera moral y legal en contra de los ataques de Trump en contra de quienes no son los acaudalados millonarios y billonarios de este estado.

Se anunció que los que recibirán ese prestigioso reconocimiento son las siguientes personas.

Camila y Carolina Bortolleto. Estas mellizas que han demostrado coraje y perseverancia, son las co-fundadoras de la organización CT Students for a Dream (C4D), que agrupa a jóvenes estudiantes que luchan por sus derechos de inmigrantes indocumentados y de sus familias.

“C4D busca empoderar a estos jóvenes a través de un proceso de organización, abogacía por sus derechos, y desarrollo de Liderazgo. Queremos que sean una voz de cambio en nuestras comunidades,” dijeron las gemelas,” agregando que la organización la fundaron en el 2010 y desde entonces ininterrumpidamente han trabajado para construir un movimiento de jóvenes inmigrantes en Connecticut.

Ambas jóvenes nacieron en Brasil y cuando tenían 9 años, inmigraron con sus padres a la ciudad de Danbury.

Camila Bortolleto se graduó de la Universidad Central de Western Connecticut en el 2010 con una concentración BA en Biología y otra concentración en estudios Internacionales. Ahora es la administradora de la organización CT Students for a Dream’s Campaign donde coordina las campañas legislativas y abogacía de C4D para aumentar el acceso a una educación superior para estudiantes inmigrantes.

Carolina Bortolleto por su parte, se graduó de la misma universidad en el 2010 con una concentración en Biología y Estudios Internacionales y Antropología. Se describe a sí misma como una persona indocumentada, y sin miedo. Ella es una administradora de la organización CT Students for a Dream’s Communications and Grant y para la organización United We Dream.

Además de estas gemelas ejemplares se hizo acreedora al reconocimiento Amistad la representante estatal Robyn Porter, del Distrito 94 y vicepresidente del Comité del Trabajo de la Asamblea General de Connecticut.

En esta posición, Porter ha trabajado apasionadamente por la justicia social, la igualdad y los derechos de los trabajadores. Desde su elección en el 2014, Robyn se ha destacado por sus esfuerzos de reformar el sistema de justicia criminal en Connecticut, fortalecer los derechos de todas las personas y proveer más protección a las víctimas de la violencia doméstica.

La representante estatal que es la presidenta del Comité del Trabajo y Empleados Públicos, se ha mantenido firme en su oposición a proyectos de ley que debiliten los derechos sindicales y económicos de los trabajadores. Ha sido una propulsora del aumento del salario mínimo, el establecimiento de días libres en los empleos debido a situaciones médicas en la familia, y en la lucha por un salario igualitario para hombres y mujeres.

Porter encabezó la aprobación del proyecto de ley 6668 que fortaleció la protección de la mujer embarazada. En el Comité Judicial, encabezó la legislación que prohibió la imposición de fianzas por delitos menores o el encarcelamiento solitario de menores.

Robyn fue también la asistente administrativa de los Trabajadores de la Comunicación de los Estados Unidos entre los años 2001-2017 y la sido una constante activista que reside en el vecindario de Newhallville de New Haven.

Se graduó de Gateway Community College y Charter Oak State College con una concentración de Justicia Criminal. Es la orgullosa madre de dos hijos y abuela de tres nietos, Amir, Alana y Zavion.

Otra de las personas que recibirán el reconocimiento Amistad 2017 es Peggy Buchanan una activista, organizadora y líder que en la actualidad es la Administradora de Campañas de la AFL-CIO, organizando a miembros de sindicatos para que se comprometan en acciones políticas.

Ha sido parte del Greater Hartford Central Labor Council por diez años y durante este periodo fue designada como la vice presidenta del comité asesor de la AFL-CIO. Ha sido la encargada de educación laboral de la Federación Americana de Maestros y fue elegida como la vice presidenta de la Federación Americana de Maestros. Está casada con Lou Golden y tiene tres hijos, Julia, James y Danny.

Además de estas tres distinguidas personalidades, en el evento se expresará la solidaridad con Marco Antonio Reyes Alvarez que rehusó ser separado de su esposa y tres hijos el pasado mes de julio cuando las agencias de inmigración le ordenaron regresar a su país natal, Ecuador. De oficio carpintero y residente de Meriden, se mantuvo por 105 días en el Santuario de la Primera y Summerfield Methodist Church con el apoyo de la Unidad Latina en Acción y otras organizaciones solidarias. El 22 de noviembre pasado se le concedió regresar a su hogar.

La Unidad Latina en Acción (ULA) fundada en el 2002 es una organización que defiende los derechos humanos de los inmigrantes y trabajadores de New Haven movilizándose en casos en que se amenacen los derechos básicos y debido proceso.

Por su parte la Local 33-United Here es una organización líder a nivel nacional que reúne a los maestros de estudios graduados e investigadores universitarios. Esta organización trabaja para representar y promover el interés de los empleados en fortalecer sus voces en la Universidad de Yale mientras buscan su reconocimiento como un sindicato.

El pasado mes de febrero la universidad rehusó negociar con ocho departamentos que votaron por la sindicalización.

Se informó que la donación para participar en este evento es de diez dólares y para mas información los interesados e interesadas se pueden comunicar con ct-pww@pobox.com